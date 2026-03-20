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Braga x Porto – Palpites, análise e odds (22/03)

Confira os palpites e informações de Braga x Porto pelo Campeonato Português

Pedro Prado
Goiânia (GO)
Dia 20/03/2026
23:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 27ª jornada da Liga Portugal Betclic 2025/26, o Campeonato Português, coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do futebol português. No Estádio Municipal de Braga, os Guerreiros do Minho recebem o líder isolado da competição em um confronto que promete tensão, qualidade e estratégia.

O Braga chega embalado pela classificação às quartas de final da Europa League, onde goleou o Ferencváros por 4 x 0 para reverter a desvantagem da ida. O Porto, por sua vez, avançou com triunfo de 2 x 0 sobre o Stuttgart, mantendo a campanha mais sólida do futebol português nesta temporada. Ambos os elencos precisarão administrar o desgaste europeu neste duelo direto pela liga.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Análise da partida

O Porto lidera a competição com 69 pontos em 26 partidas, ostentando um retrospecto de 22 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O aproveitamento de 88% reflete a campanha mais consistente dos Dragões em anos recentes, com a melhor defesa do campeonato: apenas 10 gols sofridos.

Os dados indicam, porém, que a equipe de Francesco Farioli vem apresentando menos ímpeto ofensivo nos últimos meses. Em fevereiro de 2026, o Porto marcou apenas um gol em cada uma das três partidas disputadas na liga, incluindo a única derrota da campanha, contra o Casa Pia, por 2 x 1.

A perda de Samu Aghehowa, artilheiro da equipe na liga com 13 gols, para o restante da temporada, por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, é o golpe mais duro. Luuk de Jong também está fora, com lesão no joelho, deixando o setor ofensivo visivelmente mais limitado.

No entanto, o Porto reagiu nas rodadas mais recentes: goleou o Arouca por 3 x 1, empatou com o Benfica em 2 x 2 e aplicou 3 x 0 no Moreirense antes dos compromissos europeus. São três vitórias consecutivas considerando todas as competições.

O Braga, quarto colocado, com 46 pontos em 25 jogos, vive o melhor momento da temporada. A equipe de Carlos Vicens soma cinco vitórias nos últimos oito jogos em todas as competições, com destaque para a sequência na liga: 3 x 2 sobre o Vitória de Guimarães, 2 x 1 contra o Nacional fora de casa e 2 x 2 com o Sporting.

Em casa, o desempenho dos bracarenses é particularmente sólido. São sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas como mandante na liga, com uma invencibilidade que já dura 10 jogos consecutivos no Municipal.

A média de dois pontos por jogo em casa coloca o Braga como um adversário perigoso para qualquer visitante. Do outro lado, o Porto acumula 2.62 pontos por partida como visitante, número impressionante mesmo pelos padrões europeus.

O objetivo do Porto é selar o título o quanto antes, ampliando a vantagem de sete pontos sobre Sporting e Benfica, ambos com 62 pontos. O Braga, por sua vez, busca blindar a quarta posição, que garante vaga na fase de grupos da Conference League, e manter o embalo para a campanha europeia.

Outros palpites para Braga x Porto

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Confrontos diretos

No panorama geral, o Porto domina amplamente o retrospecto: são 36 vitórias, contra 14 do Braga e 14 empates em 64 confrontos. A análise dos últimos cinco duelos, porém, mostra equilíbrio, com duas vitórias para cada lado e um empate.

Um dado relevante para quem acompanha o mercado de apostas: os últimos seis jogos disputados no Municipal de Braga terminaram com menos de 2.5 gols, e, em apenas um deles, ambas as equipes marcaram. O padrão aponta para partidas cautelosas e de poucas oportunidades claras quando esses dois rivais se enfrentam em território minhoto.

No jogo do primeiro turno, disputado em 2 de novembro de 2025, no Estádio do Dragão, o Porto venceu por 2 x 1. Samu Aghehowa abriu o placar antes do intervalo, Víctor Gómez empatou para o Braga logo no início do segundo tempo, e Borja Sainz selou a vitória portista aos 79 minutos. Naquela noite, o Braga teve 69% de posse de bola, mas o Porto foi clínico nas finalizações.

Na temporada anterior (2024/25), o Braga venceu no Municipal por 1 x 0, com gol de Ricardo Horta aos 17 minutos. O histórico sugere que o fator casa pode ser decisivo para os Guerreiros nesta edição.

Notícias de Braga x Porto

Braga

No Braga, Amine El Ouazzani segue afastado desde dezembro com uma lesão no pé. João Carvalho, Jonatas Noro e Jean-Baptiste Gorby também estão no departamento médico. Sikou Niakaté, por outro lado, atuou na goleada sobre o Ferencváros e deve estar apto.

Ricardo Horta, capitão e líder técnico, vive fase espetacular: foram dois gols na vitória por 4 x 0 sobre o Ferencváros na Europa League, totalizando 17 gols em todas as competições na temporada. Rodrigo Zalazar, com 21 gols no ano, é outro atleta em grande forma.

Escalação provável do Braga (3-4-2-1): Horníček; Arrey-Mbi, Niakaté e Lagerbielke; Víctor Gómez, Grillitsch, Gorby (Moscardo) e Leonardo Lelo; Horta e Zalazar; Pau Víctor. Técnico: Carlos Vicens.

Porto

O Porto enfrenta um cenário complicado no departamento médico. Samu Aghehowa (ruptura do ligamento cruzado), Luuk de Jong (lesão no joelho), Nehuén Pérez (tendão de Aquiles) e Martim Fernandes (fasceíte plantar) estão todos fora. Jakub Kiwior, um dos melhores jogadores da equipe na temporada, também é dúvida por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

A boa notícia para Farioli é o retorno de Thiago Silva aos treinos após um período de luto. O veterano brasileiro pode reforçar a defesa, setor que sentiu as ausências nas últimas semanas.

Com a convocação de Rodrigo Mora para a seleção portuguesa, Farioli terá de pensar em alternativas, embora o jogador esteja disponível para este compromisso. William Gomes, Terem Moffi e Borja Sainz disputam vagas no ataque.

Escalação provável do Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Thiago Silva (Prpic), Zaidu; Varela, Fofana, Froholdt; William Gomes, Moffi (Borja Sainz), Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Destaques individuais de Braga x Porto

Jogador destaque · Braga
Ricardo Horta
Ponta-esquerda · 31 anos · Portugal
13
Gols na Liga Portugal 2025/26 — artilheiro do Braga na liga
7,71
Nota média FotMob na temporada — a mais alta do elenco
17
Gols em todas as competições — recordista histórico do Braga em artilharia
7
Assistências em todas as competições — líder criativo da equipe
Jogador destaque · FC Porto
Jan Bednarek
Zagueiro · 29 anos · Polônia
7,48
Nota média WhoScored na liga — segundo melhor do elenco portista
10
Gols sofridos pelo Porto em 26 jogos — melhor defesa da liga
22
Vitórias em 26 partidas na liga — pilar da consistência defensiva
88%
Aproveitamento do Porto na temporada — líder isolado com sete pontos de vantagem

Os Técnicos

Carlos Vicens assumiu o Braga em maio de 2025, em sua primeira experiência como treinador principal de um clube de primeira linha. O espanhol, que passou pela base do Manchester City e trabalhou como assistente, trouxe uma filosofia baseada em posse de bola qualificada e pressing coordenado. Os resultados demoraram a aparecer, mas, a partir de janeiro, o Braga encontrou regularidade, sobretudo defensiva, e não parou mais de evoluir.

A capacidade de Vicens de preparar a equipe para jogos grandes ficou evidente na remontada contra o Ferencváros. A troca de sistema, com maior agressividade desde o primeiro minuto, mostrou flexibilidade tática e coragem para alterar o plano de jogo.

Francesco Farioli, do Porto, consolidou-se como um dos técnicos mais respeitados do futebol europeu nesta temporada. O italiano, que chegou ao Porto após passagens por Ajax e Nice, implementou um sistema defensivo organizado e transições rápidas que tornaram os Dragões uma equipe extremamente difícil de bater.

Farioli renovou contrato até 2028, sinal da confiança do clube em seu trabalho. A gestão do elenco em uma temporada com três frentes (liga, taça e Europa League) tem sido exemplar, com rodízio inteligente e manutenção de resultados mesmo com desfalques importantes.

Análise Tática

O Braga deve entrar em campo em seu habitual 3-4-2-1, sistema que Vicens tem utilizado com regularidade. Os três zagueiros centrais dão segurança para que os alas avancem com liberdade, enquanto Horta e Zalazar atuam por dentro, nas costas do centroavante Pau Víctor.

O ponto forte do Braga neste esquema é a ocupação dos meios. Com Grillitsch e Gorby (ou Moscardo) no meio-campo, a equipe busca controlar a posse e ditar o ritmo. A transição ofensiva passa quase sempre por Horta, que tem liberdade para flutuar entre as linhas.

O Porto, no 4-3-3, aposta no bloco médio-baixo e nas transições velozes. Sem Samu e Luuk de Jong, o referencial ofensivo será improvisado, provavelmente com Terem Moffi ou Borja Sainz. A criação fica por conta de Pepê pela esquerda e das infiltrações de William Gomes.

A chave tática do jogo pode estar nos duelos dos alas do Braga contra a linha defensiva portista. Se Víctor Gómez e Leonardo Lelo conseguirem avançar com frequência, o Porto pode ser pressionado em zonas desconfortáveis. Por outro lado, os espaços deixados por essas subidas podem ser explorados pela velocidade de Pepê e William Gomes em contra-ataques.

A fragilidade do Porto sem seus atacantes titulares é evidente: o time criou menos oportunidades claras nos últimos meses, dependendo mais de jogadas de bola parada e de gols de defensores ou meio-campistas. A solidez defensiva de Bednarek e companhia, no entanto, segue como trunfo dos Dragões.

Prognóstico de placar exato para Braga x Porto

🎯 Previsão de Placar
Braga 1 x 1 Porto
O Municipal de Braga costuma ser palco de jogos equilibrados entre as equipes. O Braga vive bom momento e conta com o fator casa, enquanto o Porto chega com desfalques no ataque, mas sustentado por uma defesa sólida. O desgaste após jogos pela Europa League tende a reduzir o ritmo. A análise aponta para um confronto de poucos gols, decidido nos detalhes.
  • O Braga está invicto há dez jogos consecutivos em casa, com média de dois pontos por partida como mandante na liga
  • O Porto sofreu a perda de Samu Aghehowa e Luuk de Jong para o restante da temporada, reduzindo significativamente o poder de fogo ofensivo
  • Os últimos seis confrontos no Municipal terminaram com menos de 2.5 gols, e em apenas um deles ambas as equipes marcaram
  • O Porto detém a melhor defesa da Liga Portugal, com apenas 10 gols sofridos em 26 partidas, mas marcou apenas um gol por jogo nas três rodadas de fevereiro
A análise sugere empate em 1 x 1, com o Braga abrindo o placar no primeiro tempo, em jogada individual ou bola parada. O Porto deve reagir na segunda etapa, buscando o empate com mudanças ofensivas. O equilíbrio e o contexto da partida apontam para divisão de pontos. O Braga tende a não sustentar a vantagem, enquanto o Porto, desfalcado no ataque, perde poder para impor seu jogo fora de casa.

Resumo dos palpites do Lance para Braga x Porto

Melhor palpite do jogo: Porto vencer o primeiro tempo – Odd 2,98

Palpite alternativo: Porto marcar o primeiro gol – Odd 1,87

Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam – Odd 1,90

Palpite alternativo 3: Mais de 8,5 escanteios – Odd 1,70

Palpite de placar exato: Braga 1 x 1 Porto – Odd 6,00

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