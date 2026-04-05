Boston River x São Paulo – Palpites, análise e odds (07/04)

O Grupo C da Copa Sul-Americana 2026 abre sua disputa nesta terça-feira, 7 de abril, com um duelo inédito entre Boston River e São Paulo no mítico Estádio Centenário, em Montevidéu. Será o primeiro confronto da história entre as duas equipes, em um contexto que coloca frente a frente realidades completamente distintas do futebol sul-americano.

De um lado, o Tricolor Paulista chega embalado pela goleada de 4 a 1 sobre o Cruzeiro no Brasileirão, resultado que devolveu a confiança ao elenco de Roger Machado. Do outro, o Boston River, carinhosamente chamado de "Sastre" pela torcida uruguaia, vive momento de oscilação no Apertura local, mas ganhou fôlego com a recente vitória contundente de 4 a 1 sobre o Montevideo Wanderers.

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Análise da partida

O São Paulo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 20 pontos em dez rodadas, a dois do líder Palmeiras. Apesar da boa colocação na tabela, a campanha recente trouxe turbulência: antes da goleada sobre o Cruzeiro, o time de Roger Machado vinha de três jogos sem vencer, com derrotas para Atlético-MG e Palmeiras, e empate com o Internacional.

A vitória por 4 a 1 no MorumBIS aliviou a pressão, mas o próprio Roger admitiu que precisará rodar o elenco para a estreia na Sul-Americana. Com 16 jogos até a parada para a Copa do Mundo, o desgaste físico é uma preocupação real, e o técnico pretende levar a Montevidéu atletas recuperados e com menos minutagem acumulada.

O Boston River, fundado em 1939 no bairro Simón Bolívar de Montevidéu, disputa a fase de grupos da Sul-Americana de forma consecutiva pela segunda vez em sua história. No Apertura do Campeonato Uruguaio 2026, a equipe começou mal, acumulando resultados ruins nas primeiras rodadas. Assim, Israel Damonte foi demitido para a chegada do uruguaio Ignacio Ithurralde.

Nos últimos jogos, conquistou uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Juventud e uma goleada de 4 a 1 sobre o Wanderers, partida em que Cristhian González brilhou com dois gols. Esse momento ascendente dá esperança ao torcedor verde e vermelho para a estreia continental.

Para o São Paulo, a Sul-Americana tem peso histórico e emocional. O clube foi campeão da competição em 2012, ao derrotar o Tigre no Morumbi, e perdeu a final de 2022 nos pênaltis para o Independiente Del Valle. A busca pelo segundo título continental na competição é um dos objetivos declarados da temporada, ao lado da briga pelo Brasileirão.

Outros palpites para Boston River x São Paulo

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Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro de toda a história entre Boston River e São Paulo. Não existe qualquer registro de jogo oficial ou amistoso entre as duas equipes, o que torna a partida ainda mais imprevisível do ponto de vista estatístico.

O São Paulo possui larga experiência contra clubes uruguaios. Ao longo de décadas de competições da Conmebol, o Tricolor enfrentou Peñarol, Nacional, Defensor Sporting e outros adversários do país vizinho, com um retrospecto historicamente equilibrado em solo uruguaio. O aproveitamento do São Paulo em jogos fora do Brasil na América do Sul tende a ser mais modesto, o que pode ser um fator relevante na análise desta partida.

Já o Boston River não possui experiência prévia contra clubes brasileiros na Sul-Americana. Sua trajetória internacional ainda é curta e limitada, tendo participado da fase de grupos apenas em 2025, quando enfrentou adversários de menor expressão continental. O salto de qualidade representado pelo São Paulo será um teste inédito para o elenco do Sastre.

Notícias de Boston River x São Paulo

Boston River

Pelo lado do Boston River, Ignacio Ithurralde deve manter a base que goleou o Wanderers por 4 a 1. O elenco é majoritariamente jovem, com destaque para o goleiro Bruno Antúnez (23 anos), o meia Francisco Barrios (24) e o lateral Fredy Martínez (24). A principal referência técnica é Gastón Ramírez, meia de 35 anos com vasta experiência europeia.

Escalação provável do Boston River (3-5-2): Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González e Ignacio Fernández; Leandro Suhr, Federico Dafonte, Agustín Amado, Fredy Martínez e Franco Pérez; Yair González e Alexander González. Técnico: Ignacio Ithurralde.

São Paulo

O São Paulo tem uma lista considerável de problemas para resolver antes do embarque a Montevidéu. Jonathan Calleri iniciou protocolo de concussão após choque de cabeça no jogo contra o Cruzeiro e é dúvida para a partida. O zagueiro Sabino e o meia-atacante Luciano também apresentaram desgaste elevado e dores musculares, tendo sido substituídos no segundo tempo.

As ausências já confirmadas são preocupantes: o zagueiro Alan Franco segue com dores na panturrilha direita, e Lucas Moura continua em recuperação de uma fratura nas costelas. O defensor Arboleda viajou às pressas ao Equador por motivos pessoais e tem futuro indefinido no clube. Com tantos desfalques, Roger Machado deve promover rodízio significativo.

Escalação provável do São Paulo (4-3-3): Rafael; Igor Vinícius, Rafael Tolói, Dória e Enzo Díaz; Pablo Maia, Marcos Antônio e Cauly; Artur, André Silva e Ferreirinha. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Boston River x São Paulo

Jogador destaque · Boston River Gastón Ramírez 7 Jogos na temporada 2026 1 Gols na temporada 35 Anos de idade com passagens por Southampton e Sampdoria 7 Clubes europeus na carreira Jogador destaque · São Paulo Ferreirinha 3 Gols no Brasileirão 2026 3 Gols contra o Cruzeiro na última rodada 19 Gols pelo São Paulo desde 2024 7 Jogos disputados na Série A

Os técnicos

Ignacio Ithurralde assumiu o comando do Boston River em março de 2026, após a demissão de Israel Damonte. Não é a primeira passagem do treinador uruguaio pelo Sastre: entre 2021 e 2022, Ithurralde dirigiu o clube e classificou a equipe para competições internacionais. Em sua volta, trouxe uma mentalidade de organização tática e solidez defensiva que já rendeu frutos, com duas vitórias seguidas que tiraram o time da lanterna do Apertura.

Roger Machado comanda o São Paulo desde o final de 2025 e consolidou um estilo de jogo baseado em cruzamentos, amplitude pelas pontas e posse de bola paciente. A goleada sobre o Cruzeiro trouxe alívio, e agora o desafio de Roger é manter a competitividade em múltiplas frentes sem desgastar o grupo antes do tempo.

Análise tática

O confronto entre o 3-5-2 do Boston River e o 4-3-3 do São Paulo promete um duelo interessante pelas faixas laterais. Os alas do Boston, Leandro Suhr e Franco Pérez, terão responsabilidade ofensiva, mas podem sofrer quando os pontas do São Paulo, especialmente Artur e Ferreirinha, projetarem lances de velocidade pelo corredor.

O sistema de três zagueiros de Damonte tende a se compactar em um 5-3-2 defensivo, fechando espaços centrais e obrigando o São Paulo a buscar soluções por fora. Essa dinâmica favorece o estilo de Roger Machado, que abusa de cruzamentos, mas também exige qualidade nos passes finais, algo que o Tricolor nem sempre demonstrou nos últimos jogos.

No meio-campo, a experiência de Gastón Ramírez será crucial para o Boston River manter a posse em momentos de pressão. O ex-jogador do Southampton possui visão de jogo refinada e pode explorar o espaço entre as linhas do São Paulo, especialmente se o Tricolor vier com jogadores menos entrosados devido ao rodízio anunciado por Roger.

O ponto fraco do Boston River está nas bolas paradas defensivas e na falta de profundidade no elenco. Caso o São Paulo consiga abrir o placar, a tendência é que o time uruguaio sofra para reagir, pois não tem banco de reservas com o mesmo nível de opções que o adversário brasileiro.

Prognóstico de placar exato para Boston River x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Boston River 0 x 2 São Paulo Mesmo com rodízio confirmado por Roger Machado, o São Paulo possui elenco profundo o suficiente para impor superioridade ao Boston River na estreia do Grupo C da Sul-Americana. O Sastre ganhou confiança com a goleada sobre o Wanderers, mas enfrentará um salto de qualidade inédito na temporada. O Boston River marcou apenas dois gols nas primeiras quatro rodadas do Apertura uruguaio antes de despertar na goleada de 4 a 1 sobre o Wanderers.

O São Paulo vem de uma vitória de 4 a 1 sobre o Cruzeiro com hat-trick de Ferreirinha, encerrando uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão.

Oito dos últimos dez jogos do Boston River terminaram com menos de 2,5 gols.

O sistema de três zagueiros do Boston River tende a segurar o jogo no primeiro tempo, mas a profundidade de banco do São Paulo costuma fazer a diferença na etapa final. Previsão final: Boston River 0 x 2 São Paulo. O Tricolor Paulista deve encontrar dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Sastre na primeira etapa, mas a qualidade técnica e a experiência internacional do elenco visitante devem prevalecer no segundo tempo.

Resumo do palpites do Lance para Boston River x São Paulo