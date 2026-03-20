Auxerre x Brest – Palpites, análise e odds (21/03)

Neste sábado, 21 de março de 2026, o Stade de l'Abbé-Deschamps será palco de um confronto com objetivos opostos entre AJ Auxerre e Stade Brestois, pela 27ª rodada da Ligue 1. De um lado, uma equipe lutando contra o rebaixamento, ainda em busca da primeira vitória em casa em 2026. Do outro, um clube solidamente instalado no meio da tabela, que vinha de três vitórias consecutivas antes de ser derrotado pelo Monaco na semana passada.

O Auxerre, 16º colocado com 19 pontos, tem apenas dois de vantagem sobre o Nantes, atual ocupante da zona de repescagem, e ostenta o pior ataque do campeonato, com apenas 19 gols em 26 partidas. Do outro lado, o Brest (10º, 36 pontos) chega a este compromisso fora de casa com mais tranquilidade, embalado por uma fase recente positiva. Dezessete pontos separam as duas equipes, e a balança parece pender a favor dos bretões, embora o Abbé-Deschamps continue sendo um ambiente hostil para os visitantes.

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Análise da partida

A temporada do Auxerre tem sido uma verdadeira via-crúcis. Com apenas quatro vitórias em 26 rodadas (além de sete empates e 15 derrotas), os borgonheses encontram grandes dificuldades para competir neste campeonato.

Em casa, o cenário é ainda mais alarmante: apenas uma vitória nos últimos dez jogos, com três empates e seis derrotas. Mais preocupante ainda, o AJA não balançou as redes como mandante em 2026, acumulando quatro jogos consecutivos sem marcar — uma estatística particularmente preocupante na luta contra o rebaixamento.

Apesar disso, alguns sinais positivos surgiram recentemente, com a vitória por 3 a 1 sobre o Metz, o empate por 2 a 2 com o Lorient e o 0 a 0 diante do Strasbourg. No entanto, a derrota por 1 a 0 para o Marseille na última rodada voltou a expor as limitações atuais da equipe.

Com 19 pontos a oito rodadas do fim, a margem em relação à zona de rebaixamento é mínima. Cada tropeço aproxima o Auxerre de uma situação ainda mais delicada.

O Brest apresenta uma dinâmica bem mais estável. Os comandados de Éric Roy vinham de três vitórias consecutivas — contra Marseille (2 a 0), Metz (1 a 0) e Le Havre (2 a 0) — antes de ver a sequência de seis jogos de invencibilidade no campeonato chegar ao fim no gramado do Monaco (2 a 0).

Atualmente em 10º lugar, com 36 pontos, os bretões estão a sete pontos das vagas europeias. Embora esse objetivo pareça distante neste momento, a ambição segue sendo terminar na primeira metade da tabela para consolidar a evolução recente.

Se o Brest se mostra sólido em casa, seu desempenho fora é mais irregular, com pontos desperdiçados em dois dos três últimos jogos como visitante na Ligue 1 — um fator relevante para este confronto.

Outros palpites para Auxerre x Brest

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Confrontos diretos

Desde 2010, Auxerre e Brest se enfrentaram 22 vezes em competições oficiais, com vantagem para os bretões (nove vitórias contra cinco do AJA, além de oito empates).

No jogo do primeiro turno, em 4 de janeiro de 2026, no estádio Francis-Le Blé, o Brest venceu por 2 a 0. Ludovic Ajorque abriu o placar em cobrança de escanteio, antes de Joris Chotard ampliar no segundo tempo. Sem vários de seus jogadores ofensivos, o Auxerre pouco conseguiu ameaçar a defesa adversária.

No Abbé-Deschamps, porém, o cenário tende a ser mais equilibrado. Na temporada passada, o Auxerre goleou por 3 a 0, e os borgonheses têm bons resultados recentes como mandante contra o Brest.

Por outro lado, o AJA não vence na Bretanha desde 2015, enquanto o Brest segue invicto em suas seis últimas partidas em casa contra o Auxerre em todas as competições. Uma vitória neste fim de semana permitiria aos bretões completar o doblete contra o AJA na Ligue 1 pela primeira vez no século XXI.

Notícias de Auxerre x Brest

Auxerre

Nathan Buayi-Kiala está fora, assim como Oussama El Azzouzi e Lasso Coulibaly, que desfalcam o time na recepção ao Brest.

De volta de lesão, Romain Faivre pode entrar no time titular e oferecer mais criatividade pelos lados do campo. No ataque, Danny Namaso deve começar como titular ao lado de Sinayoko.

No meio-campo, Kevin Danois, um dos jogadores mais consistentes da equipe na temporada, terá papel fundamental no equilíbrio e na construção das jogadas.

Escalação provável do Auxerre (4-3-3): Léon; Sy, Diomandé, Okoh e Akpa; Danois, Owusu e Oppegaard – Casimir, Sinayoko e Namaso. Técnico: Christophe Pélissier.

Brest

O Brest viaja com alguns desfalques importantes. Bradley Locko e Mama Baldé seguem lesionados, enquanto Ludovic Ajorque e Brendan Chardonnet cumprem suspensão.

No gol, Grégoire Coudert vive uma temporada sólida e seguirá como titular. Na defesa, Soumaila Coulibaly deve substituir Chardonnet na zaga.

No ataque, Remy Labeau Lascary aparece como provável referência ofensiva da equipe bretã.

Escalação provável do Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Coulibaly, Diaz e Guindo; Chotard e Magnetti; Del Castillo, Doumbia e Dina Ebimbe; Labeau Lascary. Técnico: Eric Roy.

Destaques individuais de Auxerre x Brest

Jogador destaque · AJ Auxerre Kévin Danois 7,16 Nota média no FotMob — melhor avaliado do elenco na Ligue 1 2 Gols na Ligue 1 2025/26 2 Assistências na Ligue 1 2025/26 24 Jogos como titular — presença constante no time de Pélissier Jogador destaque · Stade Brestois Romain Del Castillo 7,35 Nota média no FotMob — melhor avaliado do elenco na Ligue 1 8 Gols na Ligue 1 2025/26 — artilheiro do Brest na temporada 2 Assistências na Ligue 1 2025/26 25 Jogos como titular — peça fundamental no esquema de Éric Roy

Os Técnicos

O francês de 60 anos é especialista em acessos. Levou o Luzenac à Ligue 2 (posteriormente anulada administrativamente) e conduziu o Amiens à Ligue 1 pela primeira vez na história do clube.

Após passagem pelo Lorient, assumiu o Auxerre na Ligue 2 em 2022, conquistou o título e o acesso. Na temporada passada, garantiu a permanência (11º lugar) com um dos menores orçamentos da competição.

Nesta temporada, o desafio é maior. O elenco perdeu qualidade, e o treinador enfrenta dificuldades, sobretudo no setor ofensivo. Seu contrato até 2027 oferece alguma estabilidade, mas os resultados precisam evoluir.

Éric Roy, de 58 anos, transformou o Brest desde sua chegada em janeiro de 2023. Ex-meio-campista com passagens por Nice, Lyon e Marseille, comandou uma campanha histórica em 2023/2024, com o terceiro lugar e classificação inédita para a Champions League.

Apesar da eliminação nas oitavas de final diante do PSG na competição europeia, Roy conseguiu manter o time competitivo no cenário doméstico.

O Brest segue firme no top 10, mesmo com orçamento limitado e saídas importantes — evidência clara da capacidade do treinador em potencializar o elenco disponível.

Análise Tática

O Auxerre costuma atuar no 4-3-3 sob o comando de Christophe Pélissier, com um bloco compacto voltado a absorver a pressão antes de sair em contra-ataques.

Os números, porém, evidenciam as dificuldades ofensivas: o AJA raramente abre o placar e ainda não conseguiu virar um jogo nesta temporada. Caso o Brest marque primeiro, o cenário se torna extremamente desfavorável.

O Brest deve atuar no 4-2-3-1, com Del Castillo, Doumbia e Labeau Lascary formando o setor ofensivo. A dupla Chotard–Magnetti oferece bom equilíbrio entre marcação e saída de bola.

O principal perigo para o Auxerre virá pelas laterais. Del Castillo, especialmente ao cortar para dentro a partir da direita, é uma ameaça constante.

Para o AJA, a chave será manter solidez defensiva pelo maior tempo possível e limitar os espaços do adversário. O 0 a 0 no intervalo, inclusive, tem sido um cenário frequente no Abbé-Deschamps nesta temporada.

Se os borgonheses conseguirem sustentar esse equilíbrio até o intervalo, poderão manter o jogo em aberto e aumentar suas chances de pontuar.

Prognóstico de placar exato para Auxerre x Brest

🎯 Previsão de Placar Auxerre 0 x 1 Brest O Auxerre joga pela sobrevivência e terá o apoio do Abbé-Deschamps, mas a falta de eficiência ofensiva em casa é alarmante: são quatro jogos consecutivos sem marcar. O Brest, por sua vez, chega sólido e venceu suas três últimas partidas por placares controlados (2 a 0, 1 a 0 e 2 a 0), mostrando capacidade de gerir o jogo sem se expor. Mesmo após a derrota para o Monaco, mantém uma base consistente e conta com Del Castillo em grande fase. O Auxerre não marca em casa desde o início de 2026 — quatro jogos, nenhum gol como mandante

desde o início de 2026 — quatro jogos, nenhum gol como mandante O Brest teve suas três últimas vitórias por margens mínimas (2 a 0, 1 a 0, 2 a 0), demonstrando controle e pragmatismo

(2 a 0, 1 a 0, 2 a 0), demonstrando controle e pragmatismo No jogo do primeiro turno, o Brest venceu por 2 a 0 , sem ser incomodado pela defesa do Auxerre

, sem ser incomodado pela defesa do Auxerre O Brest está invicto contra equipes da parte de baixo da tabela nesta temporada — três dos quatro jogos sem sofrer gols

nesta temporada — três dos quatro jogos sem sofrer gols O Auxerre possui o pior ataque da Ligue 1, com apenas 19 gols em 26 partidas na temporada A análise sugere vitória do Brest por 1 a 0, em um jogo truncado e com poucas chances claras. O primeiro tempo tende a ser sem gols, padrão recorrente do Auxerre em casa. O gol deve sair na segunda etapa, possivelmente com Del Castillo explorando o corte da direita para o centro. O Auxerre terá dificuldades para reagir, e o Brest reúne condições para administrar a vantagem e confirmar os três pontos.

Resumo dos palpites do Lance para Auxerre x Brest