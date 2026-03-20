Augsburg x Stuttgart – Palpites, análise e odds (22/03)

O Stuttgart de Deniz Undav chega a Augsburg com uma missão que vai além dos três pontos: consolidar a quarta colocação e manter viva a corrida por uma vaga direta na Champions League. Do outro lado, o Augsburg de Manuel Baum vive um momento paradoxal, com forma recente em casa forte o bastante para assustar qualquer visitante, mas com duas derrotas consecutivas na bagagem.

Pela rodada 27 da Bundesliga 2025/2026, as duas equipes se encontram na WWK Arena em um jogo que promete entrega tática e gols. O confronto coloca frente a frente o quarto colocado com 50 pontos e o décimo lugar com 31 pontos, em cenários completamente distintos de temporada, mas com motivações que tornam o duelo imprevisível.

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Análise da partida

O Augsburg acumula nove vitórias, quatro empates e 13 derrotas na Bundesliga 2025/2026, com 31 gols marcados e 45 sofridos. Os números gerais não empolgam, mas uma leitura mais cuidadosa revela que a fase atual do clube é bem diferente do início turbulento de temporada.

Sob o comando de Manuel Baum, que reassumiu o cargo em dezembro de 2025 após a saída de Sandro Wagner, os Fuggerstadter conquistaram 21 pontos em 14 rodadas. Para efeito de comparação, apenas Bayern, Dortmund, Hoffenheim e Stuttgart somaram o mesmo ou mais no período.

Em casa, o desempenho é ainda mais animador. O Augsburg vem de três vitórias consecutivas como mandante e não perde na WWK Arena há oito jogos. Nesse recorte, a equipe concede em média menos de um gol por partida, algo que contrasta fortemente com os 45 gols sofridos no total da campanha.

O Stuttgart, quarto colocado com 50 pontos (15 vitórias, cinco empates e seis derrotas), vive o melhor momento de sua temporada na Bundesliga. A equipe de Sebastian Hoene emplacou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos do campeonato nacional, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre o RB Leipzig na rodada 26, gol de Deniz Undav.

Fora de casa, porém, o cenário é mais equilibrado. O Stuttgart registra cinco vitórias, três empates e cinco derrotas como visitante, ocupando a sexta posição nesse recorte. Além disso, a equipe não vence fora há três jogos consecutivos (considerando todas as competições) e sofreu gols em cinco partidas seguidas longe de seus domínios.

O Augsburg, com oito pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, já pode considerar a permanência praticamente assegurada. Os quatro pontos restantes para cravar matematicamente a segurança devem chegar, ainda que o calendário restante seja desafiador.

Outros palpites para Augsburg x Stuttgart

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Confrontos diretos

O histórico geral entre as equipes favorece amplamente o Stuttgart. Em 59 confrontos, o VfB acumula 33 vitórias contra 17 do Augsburg, com nove empates. Na Bundesliga, foram 25 duelos, com 14 triunfos do Stuttgart e apenas nove do Augsburg.

Na WWK Arena, o equilíbrio é um pouco maior, mas o Stuttgart ainda lidera com 12 vitórias em 28 visitas, contra 11 do Augsburg. Nos encontros mais recentes, a dominância dos Suábios de Stuttgart é gritante: seis vitórias consecutivas contra o Augsburg.

No jogo do primeiro turno, em novembro de 2025, o Stuttgart venceu por 3 a 2 em casa, com dois gols de Deniz Undav e um de Maximilian Mittelstädt (pênalti). Fabian Rieder e Han Noah Massengo marcaram para o Augsburg naquela partida, que teve seis finalizações certas para cada lado.

Notícias de Augsburg x Stuttgart

Augsburg

O Augsburg deve manter a base que vinha sendo utilizada por Manuel Baum. Jeffrey Gouweleeuw, Dimitrios Giannoulis e Elvis Rexhbecaj seguem no departamento médico e são desfalques confirmados. O esquema 3-4-2-1 que Baum tem privilegiado deve ser mantido.

Alexis Claude Maurice, titular em todos os 24 jogos da liga sob Baum, vive grande fase. O meia francês soma quatro gols e duas assistências desde que engrenou na segunda metade da temporada. Rodrigo Ribeiro, emprestado pelo Sporting, deve ser o centroavante, com Fabian Rieder (três gols e duas assistências na Bundesliga) atuando por trás.

Escalação provável do Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen; Cédric Zesiger, Keven Schlotterbeck, Arthur Chaves; Robin Fellhauer, Kristijan Jakic, Han Noah Massengo, Mads Pedersen; Fabian Rieder, Alexis Claude Maurice; Rodrigo Ribeiro.

Stuttgart

No Stuttgart, a eliminação da Europa League pelo Porto pode render alguns ajustes de escalação. Josha Vagnoman (lesão na coxa) e Lazar Jovanovic (problema nas costas) são desfalques. Jeff Chabot e Angelo Stiller, que atuaram contra o Porto, devem estar disponíveis.

Deniz Undav, artilheiro da equipe com 16 gols na Bundesliga (segundo na artilharia geral, atrás apenas de Harry Kane), marcou nas últimas cinco rodadas consecutivas. Ermedin Demirovic, com oito gols no campeonato, forma a dupla ofensiva ao lado do alemão.

Escalação provável do Stuttgart (4-2-3-1): Alexander Nübel; Luca Jaquez, Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstädt; Atakan Karazor, Angelo Stiller; Chris Führich, Deniz Undav, Bilal El Khannouss; Ermedin Demirovic.

Destaques individuais de Augsburg x Stuttgart

Jogador destaque · Augsburg Alexis Claude Maurice 4 Gols na Bundesliga 2025/26 4 Assistências na Bundesliga 6.79 Nota média (WhoScored) 24 Jogos como titular Jogador destaque · Stuttgart Deniz Undav 16 Gols na Bundesliga 2025/26 4 Assistências na Bundesliga 5.23 Finalizações por jogo 1 646 Minutos jogados

Os técnicos

Manuel Baum vive uma segunda vida como treinador do Augsburg. Após sua primeira passagem pelo clube entre 2016 e 2019, o técnico de 46 anos retornou ao cargo em dezembro de 2025, inicialmente como interino, vindo da função de diretor de desenvolvimento do clube. Desde que assumiu, o Augsburg passou de ameaçado pelo rebaixamento a uma posição confortável na tabela.

Sebastian Hoene, aos 43 anos, se consolidou como um dos treinadores mais promissores da Europa. Sobrinho de Uli Hoene e filho de Dieter, o técnico do Stuttgart transformou o clube desde sua chegada em abril de 2023: salvou a equipe do rebaixamento, levou o VfB ao vice campeonato da Bundesliga na temporada seguinte e conquistou a DFB Pokal em 2025.

Análise tática

Manuel Baum deve manter o 3-4-2-1 que tem utilizado com sucesso, especialmente contra adversários superiores tecnicamente. A ideia é compactar o bloco defensivo, fechar os espaços centrais com a linha de três zagueiros e os dois volantes (Jakic e Massengo), e buscar transições rápidas pelos corredores através dos alas Fellhauer e Pedersen.

A estratégia funcionou na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern em janeiro, quando o Augsburg soube absorver a pressão e explorar os contra ataques de maneira letal. Claude Maurice e Rieder, posicionados entre as linhas, são peças fundamentais para conectar defesa e ataque nesses momentos.

O Stuttgart de Hoene deve se apresentar em seu habitual 4-2-3-1, com Stiller e Karazor como dupla de volantes que sustenta a construção desde trás. A posse de bola será uma arma, já que o Stuttgart domina 62% de posse em média contra adversários da segunda metade da tabela.

O ponto de pressão do jogo tende a ser a capacidade de Undav e Demirovic de se movimentar entre os zagueiros do Augsburg. A linha de três pode sofrer quando os dois atacantes e El Khannouss ocupam os canais intermediários. Por outro lado, se o Augsburg conseguir forçar o Stuttgart a atacar pelos flancos, a superioridade numérica na área pode funcionar a favor dos mandantes.

Atenção especial para as bolas paradas. O Stuttgart possui a melhor defesa de bolas paradas das cinco principais ligas europeias nesta temporada, com apenas um gol sofrido em lances de escanteio. Já o Augsburg tem no jogo aéreo ofensivo uma de suas poucas armas para furar o bloqueio.

Prognóstico de placar exato para Augsburg x Stuttgart

🎯 Previsão de Placar Augsburg 1 x 2 Stuttgart O Stuttgart chega como favorito e tem motivos de sobra para confirmar o favoritismo: dominância histórica no confronto, um Deniz Undav em estado de graça e a necessidade de não perder terreno na briga pela Champions League. Porém, o Augsburg em casa é um adversário diferente, e deve encontrar o caminho do gol ao menos uma vez. O Stuttgart venceu os seis últimos confrontos diretos contra o Augsburg, incluindo o 3 a 2 no primeiro turno.

Deniz Undav marcou em cinco rodadas consecutivas da Bundesliga e tem três gols nos dois jogos mais recentes contra o Augsburg.

O Augsburg marcou em todos os últimos 10 jogos da Bundesliga e vem de cinco partidas seguidas balançando as redes em casa.

O Stuttgart sofreu gols em cinco jogos consecutivos fora de casa, o que dá margem para o Augsburg marcar ao menos uma vez. Previsão final: Undav e Demirovic devem comandar o ataque do Stuttgart, que tende a construir a vantagem ao longo do jogo com sua superioridade técnica e de posse de bola.

Resumo do palpites do Lance para Augsburg x Stuttgart