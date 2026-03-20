Atalanta x Verona – Palpites, análise e odds (22/03)

A Atalanta recebe o Hellas Verona pela 30ª rodada da Serie A italiana no domingo, 22 de março de 2026, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Gewiss, em Bérgamo. Os donos da casa ocupam a sétima posição com 47 pontos e buscam manter vivo o sonho de uma vaga europeia na próxima temporada.

O Verona, por sua vez, vive drama oposto. Penúltimo colocado com apenas 18 pontos em 29 jogos, o time de Verona luta contra o rebaixamento e chega a Bérgamo em momento delicado, vindo de derrota em casa por 2 x 0 para o Genoa. O abismo entre as duas equipes é visível nos números: saldo de gols de +13 para a Atalanta contra -29 do Verona.

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Análise da partida

A Atalanta de Raffaele Palladino vive uma fase estranha. O time não vence há cinco jogos consecutivos em todas as competições. São dois empates na Serie A (2 x 2 com Udinese e 1 x 1 com a Inter), um empate na Coppa Italia (2 x 2 com a Lazio) e duas goleadas sofridas pelo Bayern de Munique na Champions League (1 x 6 em casa e 1 x 4 fora).

Os números da temporada, porém, contam outra história. São 12 vitórias, 11 empates e seis derrotas na liga. A Atalanta está invicta há 12 jogos consecutivos no campeonato italiano, embora não consiga vencer em nenhum deles nos últimos 16 encontros. Essa sequência de empates explica por que o time caiu para a sétima posição.

Em casa, a Atalanta empata há cinco jogos seguidos na Serie A. Uma sequência incomum para uma equipe com o elenco que possui. Gianluca Scamacca lidera o ataque com 12 gols em todas as competições, seguido por Krstović com nove e Mario Pasalic com nove.

O Hellas Verona soma apenas quatro vitórias em 29 rodadas. Com sete empates e 18 derrotas, o time de Paolo Zanetti amarga a 19ª colocação, oito pontos atrás da zona de segurança. A situação é crítica. O Verona marcou 22 gols e sofreu 51 na temporada, média de 0,76 gol marcado por jogo.

Fora de casa, o panorama é ainda pior. O Verona venceu apenas uma vez como visitante em toda a temporada. Gift Orban é o artilheiro com sete gols na liga, mas o time como um todo carece de poder de fogo. A média de gols como visitante é de 0,74 por partida.

A Atalanta precisa voltar a vencer para não perder contato com as posições europeias. Lazio, Napoli e Milan estão todos à frente, e a margem para erro diminui a cada rodada. Um tropeço contra o lanterna seria difícil de digerir.

Outros palpites para Atalanta x Verona

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Confrontos diretos

O histórico geral dos confrontos é favorável à Atalanta. Em 29 jogos, os bergamascos venceram 15, empataram quatro e perderam dez. A média de gols nos duelos diretos é de 2,93 por partida.

No primeiro turno desta temporada, porém, o Verona surpreendeu. No Estádio Bentegodi, em 6 de dezembro de 2025, o Hellas venceu por 3 x 1 com gols de Belghali, Giovane e Bernedé. Scamacca descontou de pênalti. Foi a primeira vitória do Verona na temporada, e o resultado chocou a Serie A.

Na temporada anterior (2024-2025), a Atalanta dominou completamente o confronto. Venceu por 6 x 1 em casa e por 5 x 0 fora, ambos com atuações avassaladoras de Retegui, que marcou quatro gols na goleada no Bentegodi.

Os dados recentes, contudo, mostram equilíbrio nos últimos cinco encontros: a Atalanta venceu uma vez, o Verona venceu duas e houve três empates. O fator surpresa existe, mas as circunstâncias do jogo favorecem claramente os mandantes.

Notícias da Atalanta e do Verona

Atalanta: desfalques e dúvidas

A grande notícia positiva para Palladino é o retorno de Giacomo Raspadori. O atacante treinou com o grupo na terça-feira e está disponível após sete jogos fora por lesão muscular na coxa. Charles De Ketelaere e Ederson também voltaram de lesão e devem ser relacionados.

Kamal-Deen Sulemana e Mitchel Bakker seguem no departamento médico com lesões de longa duração. Giorgio Scalvini também está fora. Yunus Musah cumpriu suspensão na Champions League, mas está liberado para a Serie A.

Após a humilhação de 10 x 2 no placar agregado para o Bayern, Palladino deve priorizar a liga e escalar força máxima. De Roon segue como referência no meio-campo, acumulando recordes de jogos pelo clube.

Escalação provável da Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.

Verona: desfalques e dúvidas

O Verona tem uma lista extensa de ausências. Tobias Slotsager, Armel Bella-Kotchap, Suat Serdar, Sandi Lovrić e Antonio Raimondo estão todos lesionados. A falta de opções limita as alternativas de Paolo Zanetti no banco de reservas.

Gift Orban, artilheiro do time com sete gols, é presença certa no ataque. Victor Nelsson e Unai Núñez formam a dupla de zaga titular, e Antoine Bernedé segue como peça importante no meio-campo. Giovane e Daniel Mosquera devem completar o setor ofensivo.

Escalação provável do Verona (3-5-2): Montipò; Frese, Nelsson, Núñez; Belghali, Bernedé, Al-Musrati, Niasse, Bradaric; Orban, Mosquera. Técnico: Paolo Sammarco.

Destaques individuais de Atalanta x Verona

Jogador destaque · Atalanta Gianluca Scamacca 12 Gols (todas as competições) 44 Jogos disputados Referência Principal centroavante da Atalanta 53 Grandes chances criadas (equipe) Jogador destaque · Verona Gift Orban 7 Gols na Serie A 26 Jogos disputados Artilheiro Líder de gols do Verona na liga 265 Chutes da equipe na temporada

Os técnicos

Raffaele Palladino chegou à Atalanta como sucessor de Gian Piero Gasperini e manteve o time competitivo. Seu aproveitamento é de 56% em 18 jogos, com média de 1,89 pontos por partida. O problema recente são os resultados: a série sem vitórias pesa e coloca pressão sobre o treinador, que precisa dar uma resposta imediata ao torcedor de Bérgamo.

Paolo Sammarco vive situação oposta. O técnico do Verona luta pela sobrevivência com um elenco limitado. A campanha de 18 pontos em 29 rodadas é a pior entre os times que não foram rebaixados até agora. Zanetti aposta em organização defensiva e contra-ataques rápidos, mas a falta de qualidade individual dificulta qualquer plano tático mais ambicioso.

Análise tática

A Atalanta deve atuar no 3-4-2-1 que é marca registrada do clube. Zappacosta e Bernasconi como alas oferecem amplitude, enquanto De Ketelaere e Pasalic atuam por trás de Scamacca. A presença de Ederson no meio-campo traz força física e capacidade de progressão com a bola.

O Verona tende a se organizar em um 3-5-2 compacto, priorizando fechar os espaços centrais e saindo em velocidade nos contra-ataques. Mosquera e Orban têm mobilidade para explorar as costas da defesa adversária, especialmente quando a Atalanta avança suas alas.

O ponto fraco da Atalanta está na defesa. A equipe sofreu 15 gols nos últimos cinco jogos, incluindo dez na Champions League. Se Kolašinac e Hien não estiverem concentrados, o Verona pode encontrar espaços para surpreender, como fez no primeiro turno.

Pelo lado do Verona, a fragilidade defensiva é crônica. O time sofreu 51 gols em 29 jogos, média de 1.76 por partida. A Atalanta, mesmo em má fase, tem qualidade ofensiva para explorar essa vulnerabilidade com jogadas pelas laterais e cruzamentos para Scamacca.

Prognóstico de placar exato para Atalanta x Verona

🎯 Palpite do Lance! Atalanta 2 x 0 Verona A Atalanta precisa encerrar a seca de vitórias e recebe o pior visitante da Serie A. Mesmo com a fase irregular, a qualidade do elenco e o fator casa devem pesar. O retorno de Raspadori, De Ketelaere e Ederson fortalece o time para este jogo. Atalanta está invicta há 12 jogos na Serie A

jogos na Serie A Verona venceu apenas uma vez fora de casa em toda a temporada

vez fora de casa em toda a temporada Verona sofreu gol em 81% dos jogos como visitante

dos jogos como visitante A Atalanta tem saldo de +13 gols contra -29 do Verona Previsão final: Atalanta reencontra o caminho das vitórias com uma atuação segura e gols de Scamacca e De Ketelaere.

Resumo dos palpites do Lance para Atalanta x Verona