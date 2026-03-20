Aston Villa x West Ham – Palpites, análise e odds (22/03)
Confira os palpites e informações de Aston Villa x West Ham pelo Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
O Aston Villa recebe o West Ham pela 31ª rodada da Premier League no domingo, 22 de março de 2026, no Villa Park, em Birmingham, às 11h15 (horário de Brasília). Os donos da casa ocupam a quarta posição com 51 pontos e brigam por uma vaga na Champions League. Do outro lado, o West Ham vive pesadelo na zona de rebaixamento.
Os Hammers estão na 18ª colocação com apenas 29 pontos, mesma pontuação do Nottingham Forest. A diferença de gols separa os dois na tabela, e cada ponto conta na luta pela permanência. O West Ham não vence um jogo contra o Aston Villa desde 2022, dado que pesa neste confronto.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Aston Villa de Unai Emery vive momento de oscilação. São 15 vitórias, seis empates e nove derrotas na temporada, números que sustentam a quarta posição. Porém, a forma recente preocupa: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga, com uma derrota, um empate e três tropeços.
Em casa, o Villa Park tem sido forte. O time somou 29 pontos em 15 jogos como mandante, com nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. A média de 1,17 gol marcado por jogo em casa pode parecer modesta, mas a solidez defensiva compensa. O problema é que o Villa marcou apenas sete gols nos últimos dez jogos em todas as competições.
Ollie Watkins lidera o ataque com oito gols na liga, ao lado de Morgan Rogers, também com oito. Emiliano Buendía contribui com nove gols em todas as competições, e Donyell Malen soma nove também. A distribuição de gols é equilibrada, sem dependência excessiva de um único jogador.
O West Ham soma sete vitórias, oito empates e 15 derrotas em 30 rodadas. O saldo de gols é de -19, um dos piores da liga. A equipe de Nuno Espírito Santo marcou 33 e sofreu 52. Fora de casa, o aproveitamento é de 16 pontos em 15 jogos, com três vitórias como visitante na temporada.
A fase recente do West Ham traz um empate com o Manchester City (1 x 1) e uma sequência de cinco jogos sem derrota (uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco). Jarrod Bowen é o destaque ofensivo com oito gols na liga e está em excelente fase, com sete participações em gols nos últimos oito jogos.
O Villa precisa de três pontos para manter a distância do quinto colocado e garantir vaga europeia. O West Ham precisa pontuar para não afundar de vez. A pressão é enorme dos dois lados, por motivos opostos.
Outros palpites para Aston Villa x West Ham
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
O histórico geral é equilibrado. Em 43 confrontos recentes, o Aston Villa venceu 13, o West Ham ganhou 12 e houve 18 empates. A média de gols nos duelos é de 2,51 por partida.
No primeiro turno desta temporada, o West Ham venceu por 3 x 2 no London Stadium, resultado que surpreendeu. Nos últimos seis confrontos, porém, o Villa venceu quatro e empatou dois. O West Ham não vence no Villa Park há quatro jogos consecutivos.
Os confrontos recentes tendem a ter gols. Ambas as equipes marcaram em 67% dos jogos do Villa em casa nesta temporada, e o over 2,5 gols aconteceu em 54% dos jogos do Villa na liga. O histórico sugere um jogo aberto.
Notícias do Aston Villa e do West Ham
Aston Villa: desfalques e dúvidas
Boubacar Kamara segue fora com lesão grave no joelho, ausência de longa data. Youri Tielemans também está no departamento médico. Emiliano Buendía é dúvida e depende de teste físico de última hora.
A boa notícia é o retorno de Matty Cash, que voltou a ser relacionado recentemente. John McGinn também está disponível após participar dos jogos da Europa League contra o Lille. Ollie Watkins se recuperou de problema muscular e deve ser titular.
Escalação provável do Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Onana, Barkley; Rogers, McGinn, Buendía; Watkins. Técnico: Unai Emery.
West Ham: desfalques e dúvidas
Crysencio Summerville é a principal dúvida do West Ham e passará por teste físico. Sua ausência mudaria o plano de ataque de Nuno. O restante do elenco está praticamente à disposição.
Jarrod Bowen está em grande fase e será titular pela direita. Valentín Castellanos, contratado no início da temporada, também deve começar jogando. Tomas Soucek é presença certa no meio-campo, assim como Mateus Fernandes, que soma três gols em 28 jogos.
Escalação provável do West Ham (4-1-3-2): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf; Fernandes; Soucek, Bowen, Summerville; Pablo, Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.
Destaques individuais de Aston Villa x West Ham
Os técnicos
Unai Emery construiu um projeto sólido no Aston Villa. O espanhol levou o clube de volta à Champions League e mantém a equipe competitiva mesmo com desfalques importantes. Seu estilo é pragmático: organização defensiva, transições rápidas e uso inteligente das peças do elenco. A queda de rendimento recente, porém, é motivo de atenção.
Nuno Espírito Santo chegou ao West Ham com a missão de evitar o rebaixamento. O português aposta em blocos defensivos compactos e saídas em velocidade, estilo que funcionou no Wolverhampton. Com um elenco limitado para a proposta da Premier League, Nuno precisa extrair o máximo de cada jogador. Os oito empates na temporada refletem sua abordagem cautelosa.
Análise tática
O Aston Villa deve atuar no 4-2-3-1 habitual. Onana e Barkley formam a dupla de volantes, com Rogers e McGinn pelos lados e Buendía centralizado atrás de Watkins. A força do Villa está nos contra-ataques rápidos e na qualidade individual do setor ofensivo.
O West Ham tende a se organizar em um 4-1-3-2, com Fernandes como âncora e Soucek com liberdade para chegar à área. Bowen atua pela direita com papel ofensivo importante. O plano de Nuno será compactar o meio e tentar explorar as costas da defesa do Villa nas transições.
O ponto fraco do Aston Villa é a falta de gols. Apenas sete nos últimos dez jogos é um número alarmante para um time que briga por vaga europeia. Se o West Ham conseguir fechar os espaços centrais, o Villa pode ter dificuldade para criar.
Pelo lado do West Ham, a defesa que sofreu 52 gols em 30 jogos é motivo de preocupação. Watkins, Rogers e Buendía têm qualidade para explorar qualquer desatenção. O Villa costuma ser letal em bolas paradas, área em que o West Ham também sofre.
Prognóstico de placar exato para Aston Villa x West Ham
- Ambas as equipes marcaram em 67% dos jogos do Villa em casa
- West Ham tem saldo de -19 gols na temporada
- Villa venceu quatro dos últimos seis confrontos diretos
- Bowen tem sete participações em gols nos últimos oito jogos
Resumo dos palpites do Lance para Aston Villa x West Ham
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam (sim) – Odd 1,65 na Betsson
Palpite alternativo: Aston Villa vence – Odd 2,02 na Betsson
Palpite alternativo 2: Over 2,5 gols no jogo – Odd 1,79 na Superbet
Palpite alternativo 3: Watkins marca a qualquer momento – Odd 2,70 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Aston Villa 2 x 1 West Ham – Odd 8,00 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias