Aston Villa x West Ham – Palpites, análise e odds (22/03)

O Aston Villa recebe o West Ham pela 31ª rodada da Premier League no domingo, 22 de março de 2026, no Villa Park, em Birmingham, às 11h15 (horário de Brasília). Os donos da casa ocupam a quarta posição com 51 pontos e brigam por uma vaga na Champions League. Do outro lado, o West Ham vive pesadelo na zona de rebaixamento.

Os Hammers estão na 18ª colocação com apenas 29 pontos, mesma pontuação do Nottingham Forest. A diferença de gols separa os dois na tabela, e cada ponto conta na luta pela permanência. O West Ham não vence um jogo contra o Aston Villa desde 2022, dado que pesa neste confronto.

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Análise da partida

O Aston Villa de Unai Emery vive momento de oscilação. São 15 vitórias, seis empates e nove derrotas na temporada, números que sustentam a quarta posição. Porém, a forma recente preocupa: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga, com uma derrota, um empate e três tropeços.

Em casa, o Villa Park tem sido forte. O time somou 29 pontos em 15 jogos como mandante, com nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. A média de 1,17 gol marcado por jogo em casa pode parecer modesta, mas a solidez defensiva compensa. O problema é que o Villa marcou apenas sete gols nos últimos dez jogos em todas as competições.

Ollie Watkins lidera o ataque com oito gols na liga, ao lado de Morgan Rogers, também com oito. Emiliano Buendía contribui com nove gols em todas as competições, e Donyell Malen soma nove também. A distribuição de gols é equilibrada, sem dependência excessiva de um único jogador.

O West Ham soma sete vitórias, oito empates e 15 derrotas em 30 rodadas. O saldo de gols é de -19, um dos piores da liga. A equipe de Nuno Espírito Santo marcou 33 e sofreu 52. Fora de casa, o aproveitamento é de 16 pontos em 15 jogos, com três vitórias como visitante na temporada.

A fase recente do West Ham traz um empate com o Manchester City (1 x 1) e uma sequência de cinco jogos sem derrota (uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco). Jarrod Bowen é o destaque ofensivo com oito gols na liga e está em excelente fase, com sete participações em gols nos últimos oito jogos.

O Villa precisa de três pontos para manter a distância do quinto colocado e garantir vaga europeia. O West Ham precisa pontuar para não afundar de vez. A pressão é enorme dos dois lados, por motivos opostos.

Outros palpites para Aston Villa x West Ham

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Confrontos diretos

O histórico geral é equilibrado. Em 43 confrontos recentes, o Aston Villa venceu 13, o West Ham ganhou 12 e houve 18 empates. A média de gols nos duelos é de 2,51 por partida.

No primeiro turno desta temporada, o West Ham venceu por 3 x 2 no London Stadium, resultado que surpreendeu. Nos últimos seis confrontos, porém, o Villa venceu quatro e empatou dois. O West Ham não vence no Villa Park há quatro jogos consecutivos.

Os confrontos recentes tendem a ter gols. Ambas as equipes marcaram em 67% dos jogos do Villa em casa nesta temporada, e o over 2,5 gols aconteceu em 54% dos jogos do Villa na liga. O histórico sugere um jogo aberto.

Notícias do Aston Villa e do West Ham

Aston Villa: desfalques e dúvidas

Boubacar Kamara segue fora com lesão grave no joelho, ausência de longa data. Youri Tielemans também está no departamento médico. Emiliano Buendía é dúvida e depende de teste físico de última hora.

A boa notícia é o retorno de Matty Cash, que voltou a ser relacionado recentemente. John McGinn também está disponível após participar dos jogos da Europa League contra o Lille. Ollie Watkins se recuperou de problema muscular e deve ser titular.

Escalação provável do Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Onana, Barkley; Rogers, McGinn, Buendía; Watkins. Técnico: Unai Emery.

West Ham: desfalques e dúvidas

Crysencio Summerville é a principal dúvida do West Ham e passará por teste físico. Sua ausência mudaria o plano de ataque de Nuno. O restante do elenco está praticamente à disposição.

Jarrod Bowen está em grande fase e será titular pela direita. Valentín Castellanos, contratado no início da temporada, também deve começar jogando. Tomas Soucek é presença certa no meio-campo, assim como Mateus Fernandes, que soma três gols em 28 jogos.

Escalação provável do West Ham (4-1-3-2): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf; Fernandes; Soucek, Bowen, Summerville; Pablo, Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Destaques individuais de Aston Villa x West Ham

Jogador destaque · Aston Villa Ollie Watkins 8 Gols na Premier League 14 Gols (todas as competições) 43,67 xG da equipe na temporada Referência Principal centroavante do Villa Jogador destaque · West Ham Jarrod Bowen 8 Gols na Premier League 30 Jogos disputados na liga 7 Participações em gols (últimos 8 jogos) Em forma Melhor fase da temporada

Os técnicos

Unai Emery construiu um projeto sólido no Aston Villa. O espanhol levou o clube de volta à Champions League e mantém a equipe competitiva mesmo com desfalques importantes. Seu estilo é pragmático: organização defensiva, transições rápidas e uso inteligente das peças do elenco. A queda de rendimento recente, porém, é motivo de atenção.

Nuno Espírito Santo chegou ao West Ham com a missão de evitar o rebaixamento. O português aposta em blocos defensivos compactos e saídas em velocidade, estilo que funcionou no Wolverhampton. Com um elenco limitado para a proposta da Premier League, Nuno precisa extrair o máximo de cada jogador. Os oito empates na temporada refletem sua abordagem cautelosa.

Análise tática

O Aston Villa deve atuar no 4-2-3-1 habitual. Onana e Barkley formam a dupla de volantes, com Rogers e McGinn pelos lados e Buendía centralizado atrás de Watkins. A força do Villa está nos contra-ataques rápidos e na qualidade individual do setor ofensivo.

O West Ham tende a se organizar em um 4-1-3-2, com Fernandes como âncora e Soucek com liberdade para chegar à área. Bowen atua pela direita com papel ofensivo importante. O plano de Nuno será compactar o meio e tentar explorar as costas da defesa do Villa nas transições.

O ponto fraco do Aston Villa é a falta de gols. Apenas sete nos últimos dez jogos é um número alarmante para um time que briga por vaga europeia. Se o West Ham conseguir fechar os espaços centrais, o Villa pode ter dificuldade para criar.

Pelo lado do West Ham, a defesa que sofreu 52 gols em 30 jogos é motivo de preocupação. Watkins, Rogers e Buendía têm qualidade para explorar qualquer desatenção. O Villa costuma ser letal em bolas paradas, área em que o West Ham também sofre.

Prognóstico de placar exato para Aston Villa x West Ham

🎯 Palpite do Lance! Aston Villa 2 x 1 West Ham O Villa Park é terreno difícil para o West Ham, que não vence como visitante neste confronto há quatro jogos. O Aston Villa, apesar da fase oscilante, tem qualidade superior e precisa dos três pontos para manter a quarta posição. O West Ham deve marcar, mas não o suficiente. Ambas as equipes marcaram em 67% dos jogos do Villa em casa

dos jogos do Villa em casa West Ham tem saldo de -19 gols na temporada

gols na temporada Villa venceu quatro dos últimos seis confrontos diretos

dos últimos seis confrontos diretos Bowen tem sete participações em gols nos últimos oito jogos Previsão final: Aston Villa vence em jogo equilibrado no primeiro tempo, com o West Ham buscando o gol na segunda etapa, mas sem força para empatar.

Resumo dos palpites do Lance para Aston Villa x West Ham