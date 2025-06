Palpite Palmeiras x Al Ahly – Mundial de Clubes – 19/06/2025

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (19), às 13h (horário de Brasília). Após empatar sem gols contra o Porto na estreia, o Verdão entra em campo pressionado por uma vitória. O local da partida será no Estádio Metlife, em Nova York (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Betsul

Palmeiras - 1.61 Empate - 3.70 Al Ahly - 6.00

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Palmeiras x Al Ahly

Com um desempenho convincente na primeira rodada, o Palmeiras dominou boa parte das ações contra o Porto, mas não conseguiu converter as principais chances. Já o Al Ahly também estreou com empate, em duelo contra o Inter Miami, e só lidera o grupo pelo critério de cartões.



Mesmo com os dois clubes empatados na tabela, a equipe de Abel Ferreira apresenta maior consistência tática e elenco mais qualificado. A expectativa é de que o Alviverde controle o ritmo do jogo e consiga criar as chances mais claras de gol.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Palmeiras

Por ter mais organização em campo e maior poder ofensivo, o palpite Palmeiras x Al Ahly vai para a vitória do clube brasileiro na 2ª rodada do Mundial de Clubes.

1.61 na Betsul

Odds foram consultadas em 17/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Palmeiras

Antes de chegar ao Mundial, a expectativa em torno do elenco palmeirense era alta, já que o time faz excelentes campanhas nacionais na atual temporada e teve 100% de aproveitamento na fase inicial da Libertadores 2025.

Na primeira rodada do Mundial, teve pela frente o Porto e era apontado como leve favorito (na teoria) segundo as casas de apostas. Dentro de campo, conseguiu justificar esse favoritismo e foi superior ao clube português.

Afinal, teve maior posse de bola, finalizações mais claras e criou as principais chances, mas acabou ficando apenas no empate por 0 a 0.

As últimas notícias do Al Ahly

Por outro lado, o Al Ahly também protagonizou um jogo de estreia movimentado contra o Inter Miami, mas que terminou empatado sem gols.

No entanto, o clube egípcio foi superior ao time norte-americano e chegou a desperdiçar um pênalti cobrado por Trezeguet, que parou nas mãos do melhor jogador do confronto: o goleiro Ustari.

Mesmo assim, pelo critério de cartões amarelos, quem lidera o grupo é o próprio Al Ahly, advertido apenas uma vez durante a estreia.

Onde assistir Palmeiras x Al Ahly?

A partida entre Palmeiras e Al Ahly terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.