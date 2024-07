Onabet apostas: mercados esportivos, cassino online e promoções

A Onabet Brasil traz apostas esportivas e jogos de cassino para todos os tipos de jogadores







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 01:00 • Rio de Janeiro

Antes de começar a fazer apostas na Onabet, confira o nosso guia completo sobre as operações da plataforma no Brasil. Isso porque explicamos a seguir quais devem ser seus primeiros passos para começar a apostar no catálogo esportivo ou, ainda, nos jogos de cassino online.

Além disso, neste guia, apresentamos dicas essenciais para fazer seus palpites e sobre as chances de obter um bônus de boas-vindas ao se cadastrar.

Por fim, se você busca conhecer novas plataformas de bets online, veja, ainda, a nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil.

Como funcionam as apostas na Onabet?

Esta operadora é uma plataforma online de apostas, conforme a legislação brasileira vigente. É gerida pela empresa HSF Gaming N.V., com credibilidade firmada no mercado. Ela atua conforme sua licença de funcionamento número 8048/JAZ2022-056, emitida pelo Governo de Curaçao.

Caso você se pergunte sobre a segurança do site, notamos, em nossa análise, que esse possui uma política rígida. Ou seja, utiliza diferentes ferramentas para proteger os dados dos clientes. Citamos, por exemplo, a criptografia, vista no protocolo SSL/Https, presente no site.

No que diz respeito ao catálogo de apostas, a plataforma atua tanto nas apostas esportivas quanto nos jogos de cassino. Em ambas as modalidades, encontramos diversas opções disponíveis. No cassino, há slots, crash games, mines, jogos de carta e ao vivo. Já quanto ao catálogo de esportes, o analisaremos nas próximas seções.

Por enquanto, podemos indicar que a Onabet é uma plataforma confiável, com diferentes produtos disponíveis em seu site. É uma casa legalizada, também.

Como apostar na Onabet: confira todas as etapas

Para fazer apostas na Onabet, é necessário passar por duas etapas iniciais. Isto é, se cadastrar na plataforma e realizar um primeiro depósito. Após passar por estes passos, poderá apostar em todo o catálogo da operadora. Para mostrar em detalhes, preparamos um passo a passo de cada etapa.

Como se registrar na Onabet Brasil?

Qualquer pessoa maior de idade pode abrir uma conta na plataforma e utilizar todos os seus serviços. Aliás, durante o cadastro, é possível utilizar um código promocional e reivindicar uma determinada promoção, caso eles existam.

Confira, abaixo, como se cadastrar e fazer seu depósito na conta:

1- Acesse o site oficial da Onabet;

2- Clique em Registre-se, no canto superior do site, e preencha todo o formulário de cadastro;

3- Após confirmar a criação da conta, faça o login para localizar o botão de depósito, no topo do site;

4- Selecione, então, um método de pagamento e informe o valor que deseja depositar;

5- Por fim, realize o pagamento, conforme escolhido, e aguarde o valor ser creditado na conta.

Como fazer apostas na Onabet Brasil?

Após cumprir os passos iniciais, todos os serviços e produtos da Onabet podem ser utilizados pelo cliente. No caso do cassino, basta acessar a seção para escolher o jogo que preferir, e aguardar carregar para colocar sua aposta. Já nos esportes o processo é diferente, conforme verá abaixo:

1- Entre no site da Onabet e faça o login em sua conta cadastrada;

2- Clique na seção de Esportes, no topo do site;

3- Em seguida, navegue entre as modalidades e os mercados ativos;

4- Após escolher o que preferir, selecione o palpite em um mercado;

5- Digite o valor da aposta no boletim e confirme, para aguardar os resultados.

Visite o site da Onabet Brasil para apostar em diferentes mercados de apostas

Como apostar em futebol na Onabet Brasil?

A modalidade esportiva mais procurada nas plataformas de apostas está disponível na Onabet. O futebol, nesta operadora, é diversificado tanto em mercados quanto em torneios ativos. Mas antes de conferir detalhes do seu catálogo, veja o passo a passo:

1- Acesse a plataforma oficial da casa de apostas Onabet Brasil;

2- Realize o login no canto superior direito;

3- Clique no menu de esportes, no topo da página, e depois em futebol, nos esportes em destaque;

4- Navegue entre os torneios e eventos ativos no momento;

5- Após escolher um jogo, selecione seu palpite e confirme a aposta no boletim.

Campeonatos e torneios de futebol para apostas na Onabet

A cobertura de campeonatos para fazer apostas na Onabet é vasta, pois agrupa torneios do Brasil e do mundo. E não só os mais populares estão disponíveis, como também torneios regionais e menos expressivos. Listamos alguns dos campeonatos mais buscados na operadora:

Brasileirão Série A;

Copa América 2024;

Eurocopa 2024;

Liga dos Campeões da Europa;

Premier League;

Libertadores da América.

Futebol na Onabet: diversidade de apostas

Agora que você conhece alguns torneios e como apostar no Futebol, iremos revisar os tipos de possíveis apostas na Onabet – isto é, conhecer alguns dos principais mercados de disponíveis no site. Listamos apenas alguns dos mais populares entre apostas ao vivo, a longo prazo e no pré-jogo.

Vencedor da Partida

Também chamado de Resultado Final ou 1X2, neste mercado, o cliente aposta no resultado que uma partida pode ter. Sendo assim, existem três opções possíveis : ito é, o visitante vencer, ocorrer um empate ou, então, o time mandante vencer.

Chance Dupla

Usando a mesma notação do mercado anterior (1X2), na chande dupla, o cliente coloca um palpite em dois possíveis resultados. Por isso, recebe o nome, visto que, em tese, o apostador teria duas chances de acertar o palpite colocado.

Total de gols

Antes do jogo, a operadora faz uma estimativa de quantos gols aconteceram em uma partida. A partir deste total estimado, o cliente pode apostar se, na verdade, serão mais ou menos gols. Note que não é preciso acertar o número exato, mas apenas se será maior ou menor do que esperado.

Handicap

Aqui, o cliente consegue atribuir um saldo de pontos negativo ou positivo a um time antes da partida começar. Sendo assim, o resultado da aposta levará em conta esta atribuição da vantagem ou desvantagem. É muito utilizado para equiparar uma disparidade técnica entre duas equipes.

Ambas as equipes marcam

Em vez de apostar na quantidade de gols, seja mais ou menos, neste, só há dois palpites possíveis. Isto é, sim ou não para ambas as equipes em disputa marcarem gols. Portanto, não é necessário acertar quantos gols cada uma fará, mas apenas a possibilidade dos times marcarem.

Apostas esportivas na Onabet: outras modalidades ativas

Além do futebol, que listamos acima em detalhes, existem vários outros esportes disponíveis para fazer apostas na Onabet. E esta diversidade também vale para a cobertura de eventos e mercados. A título de exemplo, pontuamos a seguir alguns dos esportes mais procurados da casa:

Basquete;

Tênis;

Boxe & UFC;

Críquete;

E-Sports;

Tênis de mesa.

Outros mercados disponíveis para realizar apostas na Onabet

Em cada um dos esportes mencionados, existe uma gama de mercados ativos, incluindo opções exclusivas de cada modalidade. Por exemplo, os e-Sports possuem particularidades únicas de cada jogo e campeonato. Por isso, listamos algumas mercados em evidência no site:

Empate anula aposta;

Placar correto;

Escanteios;

Chutes a gol;

Vencedor do torneio.

Apostas ao vivo na Onabet: catálogo e recursos

Além das apostas no pré-jogo e a longo prazo, a modalidade ao vivo atrai muitos jogadores. A plataforma disponibiliza produtos para fazer apostas na Onabet em tempo real, seja nos esportes ou no cassino. Aliás, existe um menu exclusivo para as apostas ao vivo nas duas áreas.

Ao clicar no menu Ao Vivo, no topo do site, você encontrará diversos esportes, como os que listamos acima. Então poderá visualizar os jogos que estão acontecendo no momento, e apostar enquanto o evento decorre.

Já no menu cassino ao vivo, existem jogos de diferentes provedores onde o cliente pode interagir com outros jogadores. Além disto, também há jogos guiados por um crupiê ou dealer, transmitido em tempo real. São opções como game shows, roletas, jogos de cartas e mesa, entre outros.

Ferramentas de apostas disponíveis na Onabet

A Onabet procura oferecer algumas ferramentas para otimizar a experiência de usuário na plataforma. Por exemplo, podemos citar de antemão a versão móvel completamente otimizada para celulares e tablet. Após nossa análise, detalhamos abaixo os recursos mais procurados.

Cash out nas apostas na Onabet

O cash out é uma ferramenta muito prática nas apostas ao vivo. Quando está ativa, o cliente pode utilizar este recurso para retirar uma aposta, antes que um evento acabe. Existem vários tipos de cash out, que mudam conforme a variedade.

Como os eventos esportivos são imprevisíveis, o cliente que acompanha pode utilizar o cash out caso mude de opinião. Ou ainda, pode utilizar a ferramenta para colocar em prática uma estratégia. Seja como for, o recurso está ativo na Onabet e pode ser usado para o qualquer cliente.

Transmissão ao vivo na Onabet

Os usuários que preferem apostar ao vivo, buscam por plataformas que possuem o recurso de streaming. Ou seja, a transmissão ao vivo de jogos e eventos na própria plataforma de apostas, sem precisar mudar de aba. Entretanto, enquanto fazemos este guia, o recurso não está disponível na Onabet.

A Onabet oferece apostas para uma varidade de mercados em futebol

Dicas para apostar na Onabet

Se você pretende começar realizar apostas na Onabet, listamos algumas dicas que podem ser úteis para tomar decisões sensatas. No entanto, informamos que não é possível ter uma certeza de retorno em apostas online. Logo, é preciso otimizar os recursos e conhecimento a sua disposição.

Estude os mercados de apostas em detalhes

Cada mercado de aposta configura uma forma diferente de colocar um palpite em um esporte. Os jogadores que conhecem em detalhes a dinâmica de vários mercados, podem escolher entre mais opções uma decisão sólida. Como são vários mercados de apostas na Onabet, será útil.

Procure acompanhar as notícias e estatísticas de esportes

O apostador que acompanha as atualizações do mundo dos esportes tem a disposição uma série de informações úteis. Isto porque saberá o desempenho dos atletas, bem como os favoritos e azarões para cada partida. Assim, pode tomar uma decisão eficiente nas apostas na Onabet.

Entenda como funcionam e o que são as odds

Um dos conceitos mais importantes no mundo das apostas são as odds. Isto porque são elas que determinam, entre outras coisas, o retorno potencial das apostas. Por isso, é importante saber ler as odds e interpretar as probabilidades para cada mercado.

Conheça todos os recursos oferecidos nas apostas na Onabet

A operadora oferece algumas ferramentas que podem ser úteis. Sendo assim, o cliente que conhece todos os recursos podem fazer uma melhor articulação dos recursos disponíveis. Além disto, pode ficar de olho nas atualizações do site para conferir possíveis ofertas promocionais.

Perguntas frequentes sobre as apostas na Onabet

Tire possíveis dúvidas com algumas questões recorrentes que listamos a seguir.

A operadora possui um aplicativo para fazer apostas na Onabet?

No momento que escrevemos este guia, a operadora não dispõe de um aplicativo para baixar. No entanto, é possível apostar no celular por meio da versão móvel de seu site. Esta solução pode ser utilizada em qualquer dispositivo, ao acessar a Onabet em um navegador móvel.

A Onabet é uma plataforma de apostas confiável?

Esta operadora é devidamente licenciada pela autoridade reguladora do Governo de Curaçao. É gerida pela empresa HSF Gaming N.V, com credibilidade na indústria. Ademais, utiliza diferentes ferramentas para proteção de dados. Portanto, podemos indicar que a Onabet é confiável.

O que preciso fazer para poder apostar na Onabet?

O primeiro passo é se registrar na plataforma. Dito isto, informamos de antemão que somente pessoas maiores de idade podem abrir uma conta em plataformas de apostas. Após se registrar, o cliente pode fazer um depósito em sua conta, e estará apto a fazer apostas na Onabet.

Existe uma oferta de bônus de boas-vindas na Onabet?

Em nossa busca, não localizamos ofertas para novos usuários ativas no momento. Você pode acessar o site oficial da operadora para consultar possíveis promoções futuras. Ademais, ao acompanhar as redes sociais da plataforma, terá acesso à novidade de ofertas e um futuro bônus de boas-vindas.

Posso pagar via Pix para fazer apostas na Onabet?

Sim, é possível fazer tanto saques como depósitos utilizando o Pix como método de pagamento. Além disto, informamos que o valor mínimo para depositar via Pix nesta operadora é relativamente baixo. Isto porque o depósito mínimo da Onabet é de R$1, utilizando o Pix.

Quais são os tipos de jogos ativos no cassino da Onabet?

Além do vasto catálogo de esportes, a Obabet apostas também dispõe de diversos jogos em sua plataforma. Dentre os mais populares, citamos os Crash Games, slots e jogos de mesa. Isto sem contar com o cassino ao vivo, onde os jogadores podem interagir em tempo real nos games.