Melhores mercados para apostar no título do Flamengo contra o Maricá

O jogo Flamengo x Maricá acontece neste sábado (22/02), às 19h, no Maracanã. A bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Carioca e vale o título da Taça Guanabara, referente ao primeiro turno do estadual. Então, veja aqui as opções de apostas para a partida.

Além disso, veja como usar o código de indicação Betano para fazer suas apostas na competição.

Odds Flamengo x Maricá

Flamengo e Maricá se enfrentam em meio a trajetórias completamente diferentes. O Rubro-negro começou o estadual tropeçando com o elenco reserva, mas depois engatou uma sequência invicta. Até por isso o Flamengo é o mais cotado para vencer neste sábado, com odds de 1.17 na Betano.

Do outro lado, o Maricá começou bem, mas caiu de ritmo e agora chega como uma grande zebra. As odds para um triunfo são de 15.00 para 1.00.

Handicap

O Flamengo aparece com a mão na taça. Isso porque para ficar com o título da primeira fase precisa apenas de um triunfo simples. Afinal, dificilmente o Volta Redonda conseguiria tirar uma diferença de 12 gols de saldo.

Ainda assim, a expectativa é que o Rubro-negro consiga buscar uma vitória confortável nesta rodada. O time venceu todas as seis das sete partidas no ano por uma margem de pelo menos dois gols. Neste caso, uma aposta no Flamengo com o handicap -1.5 agora rende 1.55 na Betano.

Já para quem selecionar a equipe com o -2.5 tem odds de 2.35. A aposta é para um triunfo por pelo menos três gols de diferença. Isso aconteceu diante do Bangu e da Portuguesa neste estadual, quando venceu por 5 a 0.

Total de gols

Com o favoritismo do Flamengo e a qualidade ofensiva, é possível também esperar por bola na rede. Dois dos quatro jogos do time contra os pequenos terminaram com pelo menos três gols. Ao considerar isso, um palpite no total acima de 2.5 tem odds de 1.60.

Outro caminho é focar exclusivamente no Flamengo. Ao selecionar o clube com mais de 2.5, o retorno é de 1.83 com a equipe marcando pelo menos duas vezes. A cotação na Betano sobe para 3.40 com o palpite no total acima de 3.5. Portanto, com pelo menos quatro gols.

Mais uma aposta possível é no ambos marcam. Ao selecionar o “não”, o retorno é de 1.50. O Rubro-negro só foi vazado em uma das sete partidas com o elenco titular.

Autor de gols

Com tanta expectativa por bola na rede, outro caminho é indicar quem vai marcar nesta partida Flamengo x Maricá. O nome mais cotado para o feito é Juninho, com odds de 1.90. No entanto, o atacante é dúvida por ainda estar em fase de recuperação de lesão.

Sem ele, Bruno Henrique é o selecionado para atuar de centroavante e rende 2.00 para 1.00. O jogador é também o responsável pelas cobranças de pênaltis. Nesta temporada, ele já marcou três gols.

Outras peças ofensivas também chamam a atenção. São os casos de Arrascaeta, Luiz Araujo e Cebolinha. Todos já balançaram as redes nesta temporada e estão cotados em 2.40 para 1.00.