O jogo Freiburg x Werder Bremen abre a 23ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola no Europa-Park Stadion e traz muitas possibilidades de apostas. Assim, confira aqui as análises do duelo que indicam grande favoritismo para um dos lados.

Odds Freiburg x Werder Bremen

Freiburg e Werder Bremen duelam em meio a trajetórias completamente diferentes. O time da casa aparece em maior destaque e está cotado em 2.15 para 1.00 contra 3.25 dos visitantes na Betano. Confira na sequência os motivos que indicam o favoritismo do Freiburg.

Sequência positiva

O primeiro motivo para o favoritismo do Freiburg é o momento atual do clube. A equipe apresentou regularidade defensiva e conseguiu emplacar três vitórias seguidas pelo placar de 1 a 0. A série levou o time para a 5ª posição e começa a buscar um lugar na próxima Champions League.

Além da boa fase do Freiburg, a partida também traz o Werder Bremen em meio a uma série ruim. O clube conseguiu ganhar apenas uma das últimas cinco partidas no Campeonato Alemão.

Neste cenário, é possível recorrer a dupla-chance. Com a aposta, o confronto pode terminar com a vitória do Freiburg ou empate. A opção tem odds de 1.30 na Betano se o confronto terminar com qualquer um dos dois cenários.

Mando de campo

Um segundo critério a considerar é o mando de campo. Isso porque o Freiburg tem sido dominante atuando em casa no Campeonato Alemão. O clube conquistou sete vitórias em dez partidas ao lado da torcida. O time empatou apenas uma e perdeu duas. Foram 19 gols marcados e 13 sofridos.

Do outro lado, o Werder Bremen ainda passa por problemas quando atua como visitante. A equipe ganhou apenas três dos 11 jogos fora de casa. O clube ainda empatou quatro e perdeu quatro.

Mais um cenário referente ao resultado é o empate anula aposta. Com este palpite, o confronto tem que terminar com triunfo de um dos lados. Em caso de empate, as apostas retornam ao saldo. Com a aposta na vitória do Freiburg o retorno é de 1.53 para 1.00.

Retrospecto recente

Outro ponto que chama a atenção é o histórico do confronto. O Freiburg tem sido dominante nos encontros recentes contra o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão.

Dos últimos sete confrontos entre os dois times, o Freiburg saiu vitorioso em quatro oportunidades. Inclui o mais recente, disputado em outubro do ano passado. Na ocasião, a equipe levou a melhor por 1 a 0.

Do outro lado, o Werder Bremen conquistou apenas uma vitória, enquanto outros dois jogos terminaram empatados. Nesta série, o time marcou cinco gols, enquanto o Freiburg fez oito.

Com um número baixo de bolas nas redes neste duelo, um dos mercados para ficar de olho é o total abaixo de 3.5. Neste cenário, o retorno é de 1.40 para 1.00 na Betano. Com a aposta, o confronto tem que terminar com até três gols.