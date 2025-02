Melhores mercados para apostar no decisivo Palmeiras x Botafogo-SP

A partida Palmeiras x Botafogo-SP movimenta a quinta-feira (20/02). O confronto no Allianz Parque,às 19h30, é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois clubes chegam pressionados, com risco de eliminação. Por isso, vale ficar de olho nos mercados disponíveis para apostas no confronto.

Odds Palmeiras x Botafogo-SP

As odds da Betano indicam grande favoritismo do Palmeiras nesta rodada. O Alviverde está cotado em 1.22 para a vitória, enquanto o Botafogo-SP traz 13.50. Porém, com cotações assim é válido observar outros cenários de apostas para este confronto.

Apostas em gols

A primeira possibilidade a considerar é o número de bolas nas redes. Aqui, o mais de 1.5 traz odds de 1.20, em um cenário que precisa terminar com pelo menos dois gols.

Um caminho real se considerar que os dois clubes precisam buscar a vitória nesta rodada. Isso cria chances de um jogo mais aberto e com placar movimentado.

Além disso, quatro das últimas cinco partidas do Palmeiras terminaram com pelo menos dois gols. A única exceção foi o clássico contra o São Paulo.

Para quem espera um jogo ainda mais agitado, tem a possibilidade do mais de 2.5. Nesta aposta, o duelo tem que ter no mínimo três gols, o que tem odds de 1.62. Já a aposta de menos 2.5 paga 2.20. Porém, aqui, o duelo não pode terminar com mais de dois gols.

O jogo ainda permite indicar quem vai fazer o primeiro gol. Neste cenário, o Palmeiras entra como o mais cotado, com 1.24, enquanto o Botafogo-SP rende 4.40. A diferença se deve principalmente ao fato do time de Ribeirão Preto ter o pior ataque do estadual.

Ambos marcam

Como você viu acima, o Botafogo-SP é o time que menos fez gols no Campeonato Paulista. Foram apenas seis em dez jogos. Com isso, diante de um adversário difícil como o Palmeiras, a expectativa é baixa.

Desta forma, um dos caminhos é selecionar o ambos marcam não nesta quinta-feira. Com esta aposta, o duelo tem que terminar com no máximo um time balançando as redes.

Outra possibilidade é a aposta no Palmeiras marcando em ambos. Se o clube fizer pelo menos um gol em cada tempo, o retorno é de 1.88.

Possibilidades de resultado

Já para quem quiser buscar alternativas de resultado, o Palmeiras com handicap é uma das opções. A seleção da equipe com -1.5 paga 1.70. Neste caso, o clube tem que vencer por dois ou mais gols de diferença.

Já o Alviverde com -2.5 tem odds de 2.77. Com a aposta, o clube tem que ganhar por no mínimo três de saldo. Algo que o time já conseguiu duas vezes neste estadual, diante do Guarani e da Inter de Limeira.

Está disponível também as apostas no combinado de resultado e final da partida. Neste cenário, se selecionar que o Palmeiras vai para o intervalo na frente e depois confirma a vitória encontra odds de 1.73.