Melhores mercados de apostas para Flamengo x Botafogo: veja três opções

O confronto entre Flamengo e Botafogo agita a quarta-feira (12/02). A partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca acontece no Estádio do Maracanã, às 21h30. Então, veja quais são os mercados que chamam a atenção para este clássico.

Odds Flamengo x Botafogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam de olho em uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Invicto com o elenco principal, o Rubro-negro aparece como favorito para este clássico, com 52% de chances de vencer.

Dessa forma, veja a seguir as odds para o resultado.

Mercado: Resultado final

Vitória do Flamengo - 1.91 Empate - 3.30 Vitória do Botafogo - 4.45

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 11 de fevereiro de 2025 às 23 horas.

Total de gols

A qualidade dos ataques de Flamengo e Botafogo traz a expectativa de um placar movimentado. Principalmente pelo fato do confronto entre as equipes pela Supercopa ter terminado com quatro bolas nas redes.

Para esta quarta-feira, ao apostar no total acima de 2.5 tem retorno de 2.20. Neste cenário, o confronto tem que ter pelo menos três bolas nas redes. Outro caminho é selecionar o acima de 1.5, com odds de 1.36.

Das últimas cinco partidas do Flamengo, quatro terminaram com pelo menos dois gols. O mesmo ocorreu com o Botafogo nesta sequência.

Para marcar numa das partes

Um segundo caminho sobre gols é a aposta no desempenho das equipes em cada período. Ao apostar que o Flamengo faz com no 1º tempo recebe 2.00 para 1.00. Já o palpite para o feito no 2º tempo tem odds de 1.66. Vale destacar que o Rubro-negro balançou as redes no outro confronto com o Botafogo nas duas etapas.

Já o Alvinegro balançou as redes do Flamengo apenas no 2º tempo. Caso consiga fazer isso novamente paga 2.25 para 1.00. Já um gol na 1ª etapa desta vez tem odds de 2.75.

Escanteios

Com dois times ofensivos, é possível fazer apostas que vão além do número de gols. Um dos caminhos é relacionado aos escanteios no clássico.

No clássico pela Supercopa do Brasil foram sete no total. Caso a estatística seja superada nesta quarta-feira, o retorno é de 1.28 para 1.00. A aposta vai para o total acima de sete. Já o palpite no acima de nove tem odds de 1.83. Um número possível se considerar que o clássico entre Fluminense e Flamengo teve 11 escanteios neste sábado.

