Mallorca x Osasuna: mercados para apostar; veja odds

O confronto Mallorca x Osasuna pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol acontece nesta segunda-feira (10/02), às 17h. A disputa ocorre no Estádio Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca. Veja o que esperar do jogo e os mercados que se pode explorar no confronto.

Odds Mallorca x Osasuna

A partida traz dois times em situações parecidas na tabela. No entanto, o mando de campo faz com que o Mallorca apareça com maior favoritismo. A equipe tem maior probabilidade de vitória, com 46% de chances. Veja na sequência a tabela com as cotações do jogo.

Mercado: Resultado final

Vitória do Mallorca - 2.15 Empate - 3.00 Vitória do Osasuna - 3.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 09 de fevereiro de 2025 às 20 horas.

Ambos marcam

Um cenário para ficar de olho é o ambos marcam. O ataque do Mallorca não tem sido efetivo, mas joga em casa nesta segunda-feira. Algo que faz com que o rendimento do time seja superior.

Outro ponto relevante para este mercado é que as duas defesas são frágeis.Tanto Mallorca, quanto o Osasuna foram vazados em todos os últimos cinco compromissos. Desta forma, pela fragilidade dos dois, a aposta que ambos balançam as redes, o que tem odds de 2.20 para 1.00 nesta rodada.

Handicap

Um segundo mercado para explorar é o handicap. A opção é considerada principalmente em partidas que um lado é visto mais como azarão que outro nas odds das casas de apostas.

Acontece que neste confronto, o Osasuna é que chega de um desempenho melhor. Sendo assim, é possível recorrer ao handicap com sinal positivo, o que aumenta as possibilidades de resultado.

Ao apostar no Osasuna com o +1.5, por exemplo, o clube pode ganhar, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. Neste palpite, o retorno é de 1.20 para 1.00.

A opção se torna mais viável pelo fato do Mallorca não ter vencido por dois gols de diferença nesta temporada. Ao mesmo tempo que o Osasuna só foi superado por uma margem igual ou superior a dois gols em uma das últimas dez jogos.

Total de gols

O confronto entre Mallorca e Osasuna também traz a opção de aposta em gols. Porém, o caminho que surge com maior destaque é de um confronto com poucas bolas nas redes.

Isso acontece porque o Mallorca passou em branco em todas as últimas cinco partidas. Já as últimas quatro apresentações do Osasuna terminaram com até três bolas nas redes. Em três ocasiões o duelo teve no máximo dois gols.

Com a expectativa de placar pouco movimentado, é possível recorrer ao total abaixo de 3.5. Neste caso, o retorno para um confronto com até três bolas nas redes é de 1.14. Já o palpite no abaixo de 2.5 rende 1.47. Porém, neste caso, o duelo tem que ter até dois gols. As odds sobem se selecionar números inferiores para o total de bolas nas redes.