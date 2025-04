Liga Europa: ganhe até R$30 em Aposta Extra na Novibet

A Novibet apresenta aos fãs do futebol internacional a chance de ganhar R$30 aposta extra nas partidas Manchester United x Lyon e Eintracht Frankfurt x Tottenham desta quinta-feira, 17/04, pela Liga Europa (Europe League).

A oferta está disponível para jogadores já cadastrados na plataforma. Dessa forma, saiba que é possível se registrar usando o código promocional Novibet.

➡️ Confira o nosso ranking dos melhores sites de apostas do Brasil.

Manchester United x Lyon

A promoção para o confronto entre Manchester United e Lyon é direcionada àqueles que utilizam a ferramenta Criar Aposta. Assim, jogadores que optarem por essa modalidade têm a chance de ganhar uma Aposta Extra de R$30 mediante certas condições.

Termos e condições para aposta extra em Manchester United x Lyon

Para aproveitar esta promoção, os jogadores devem seguir os requisitos abaixo:

A primeira aposta precisa ser ao vivo ou pré-jogo com a ferramenta Criar Aposta;

Deve-se incluir no mínimo três combinações, com odds totais de pelo menos 3.5 e 1.2 por seleção ;

; A aposta mínima deve ser de R$100 ;

; Apenas uma aposta extra é concedida por cliente e tem validade de sete dias;

A aposta extra não pode ser usada em apostas de sistema ou mercados com Super Odds.

Visite o site da Novibet para conferir os termos e condições completos da oferta.

O que esperar de Manchester United x Lyon?

O Manchester United enfrenta o Lyon, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, após um empate difícil na França. Com a temporada desafiadora na Premier League, o United busca a continuidade na Liga Europa como um respiro.

Por sua vez, o Lyon, vem de bom desempenho na Ligue 1, o que promete um confronto acirrado.

Ir para a Novibet

Eintracht Frankfurt x Tottenham

A segunda oferta da Novibet está direcionada ao jogo entre Eintracht Frankfurt e Tottenham. Essa promoção também premia os apostadores com uma Aposta Extra de R$30, desde que atendam os mesmos critérios da primeira promoção.

Termos e condições para aposta extra em Eintracht Frankfurt x Tottenham

A participação nesta promoção requer o cumprimento dos seguintes pontos:

A primeira aposta deve ser ao vivo ou pré-jogo com a ferramenta Criar Aposta;

Incluir no mínimo três combinações , com odds totais de pelo menos 3.5 e 1.2 por seleção ;

, com ; A aposta deve ser de pelo menos R$100 ;

; Apenas uma aposta extra pode ser recebida e é válida por sete dias.

Aposta extra não é aplicável a apostas em sistema ou mercados com Super Odds.

O que esperar de Eintracht Frankfurt x Tottenham?

Frankfurt e Tottenham entram em campo, às 16h (horário de Brasília), após um empate tenso em Londres, deixando tudo em aberto para o jogo de volta. O fator casa pode favorecer o Frankfurt, mas a qualidade do time do Tottenham também deve ser considerada, tornando o resultado imprevisível.

Ir para a Novibet

Por fim, confira, também, o nosso guia de como apostar na Liga Europa.

Como abrir uma conta na Novibet?

Para aproveitar as promoções, é necessário abrir uma conta na Novibet. Aqui estão os passos para se registrar:

Acesse o site oficial da Novibet e selecione Registrar; Depois, complete o formulário com informações pessoais solicitadas; Em seguida, confirme sua identidade seguindo as instruções fornecidas; Então, verifique seu e-mail para completar o registro; Por fim, realize um depósito inicial para começar a apostar.

Lembre-se que apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.