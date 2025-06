A EstrelaBet está promovendo uma oferta especial para os fãs de futebol que querem acompanhar o confronto entre Flamengo e Espérance de Tunis pelo Mundial de Clubes 2025. Os apostadores podem receber R$20 em aposta grátis.

Para participar o jogador deve fazer uma aposta de pelo menos R$50 no jogo, com odds mínimas de 3.0, utilizando a ferramenta Criar Aposta.

No entanto, é importante destacar que a promoção está disponível apenas para usuários já cadastrados na plataforma de apostas. Portanto, abra sua conta usando o código promocional Estrela bet.

Como funciona a promoção para Flamengo x Espérance?

A promoção da EstrelaBet segue o formato aposte e ganhe, onde você precisa realizar uma aposta vencedora para receber o bônus.

Para participar, você deve fazer uma aposta simples de no mínimo R$50 no jogo entre Flamengo e Espérance de Tunis pelo Mundial de Clubes.

A aposta deve ser feita exclusivamente através da ferramenta Criar Aposta e com odds mínimas de 3.0. Caso sua aposta seja vencedora, você receberá R$20 em aposta grátis (risk freebet) para usar em esportes.

O processo de participação envolve acessar a seção Missões no seu perfil, clicar em Participar e depois em Apostar agora.

Sua aposta deve ser realizada durante o período válido da promoção, que começa às 00h01 de 16 de junho e vai até o término da partida. Após cumprir os requisitos, a aposta grátis será creditada no dia útil seguinte.

Termos e condições da promoção

Antes de participar da promoção, é fundamental entender os principais termos e condições que regem a oferta.

A EstrelaBet estabelece regras específicas para o recebimento e uso da aposta grátis, garantindo clareza para todos os participantes. Veja abaixo os cinco pontos mais importantes:

A aposta grátis tem validade de 3 dias após ser creditada, e todas as apostas feitas com o bônus devem ser concluídas dentro desse período; A aposta deve ser de no mínimo R$50, usando a ferramenta "Criar Aposta", com odds mínimas de 3.0, e necessariamente no jogo Flamengo x Espérance; Apenas uma aposta grátis é permitida por cliente, CPF, família ou endereço. Apostas com cashout não são elegíveis; Não é possível solicitar saque antes de utilizar a aposta grátis, sob pena de perder o bônus e possíveis ganhos; Em caso de vitória, apenas os lucros são creditados na conta (valor da aposta grátis x odds - valor da aposta grátis).

É essencial consultar todos os termos e condições completos no site oficial da EstrelaBet antes de participar da promoção, pois existem outras regras específicas sobre esportes elegíveis e restrições adicionais.

Panorama do jogo Flamengo x Espérance no Mundial de Clubes

O duelo entre Flamengo e Espérance de Tunis marca a estreia de ambas as equipes no Grupo D do Mundial de Clubes da 2025. O Rubro-Negro brasileiro chega como favorito à partida que acontecerá no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

O Flamengo atravessa um bom momento, com uma sequência invicta e um sistema defensivo sólido. O técnico pode contar com a possível estreia do volante Jorginho, embora o uruguaio De La Cruz esteja fora por lesão e Alex Sandro seja dúvida.

Com um estilo de jogo baseado em posse de bola e transições rápidas, o time carioca busca iniciar com o pé direito sua campanha pelo bicampeonato mundial.

Já o Espérance, maior campeão da Tunísia, aposta na força coletiva e nos brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues para surpreender.

O técnico Maher Kanzari prometeu um jogo competitivo, e a equipe treinou intensamente para se adaptar às condições locais. Historicamente, os times se enfrentaram apenas uma vez, em um amistoso em 1993, com vitória flamenguista por 1 a 0.

Veja o nosso palpite Flamengo x Espérance e veja as odds para o jogo.

Como fazer uma aposta no jogo do Flamengo pelo Mundial?

Apostar no confronto entre Flamengo e Espérance pela EstrelaBet é um processo simples que pode ser realizado em poucos passos. Para aproveitar a promoção e fazer sua aposta no jogo, siga este guia prático:

1 - Faça login no site da EstrelaBet;

2 - Navegue até a seção de esportes e localize o confronto entre Flamengo e Espérance de Tunis pelo Mundial de Clubes, programado para 16 de junho;

3 - Selecione a ferramenta Criar Aposta. Para participar da promoção, é obrigatório utilizar esta função específica, que permite personalizar mercados para o jogo;

3 - Selecione os mercados desejados, garantindo que as odds combinadas sejam de pelo menos 3.0, conforme exigido pela promoção;

4 - Insira o valor de no mínimo R$50 no cupom de apostas e confirme sua aposta. Lembre-se que a aposta deve ser vencedora para que você receba o bônus de R$20.

Após realizar esses passos e caso sua aposta seja vencedora, a EstrelaBet creditará R$20 em aposta grátis na sua conta no dia útil seguinte.

Vale ressaltar que você poderá utilizar esse bônus em diversos esportes dentro da plataforma, respeitando as condições estabelecidas.