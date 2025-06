Palpite Chelsea x Los Angeles FC – Mundial de Clubes – 16/06/2025

Chelsea e Los Angeles FC se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente o campeão da Champions 2020-21 e o último classificado para o torneio. O local da partida será no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

Palpite Chelsea x Los Angeles FC

De um lado, o principal candidato à liderança do Grupo D, Chelsea, chega embalado ao Mundial após conquistar o título da Liga Conferência. Do outro, o Los Angeles FC foi a última equipe a garantir vaga na competição, após vencer o Club América em confronto único e decisivo.



Não há comparação entre as equipes. O time inglês é o principal candidato à liderança do Grupo D e não deve encontrar dificuldades diante de um adversário com claras fragilidades defensivas.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Chelsea

Por ter um elenco bem mais experiente e qualificado, o palpite Chelsea x Los Angeles FC vai para a vitória do clube inglês na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Chelsea

A temporada 2024-25 foi excelente para o Chelsea, já que o elenco comandado por Enzo Maresca cumpriu os principais objetivos traçados pelo clube.

Afinal, além de ter finalizado sua participação no G4 da Premier League e garantido vaga na próxima Champions, a equipe também conquistou o título da Liga Conferência.

Na decisão do torneio, enfrentou o Real Bétis na Arena Tarczynski, na Polônia, e chegou a sair atrás no placar ainda no 1º tempo. Mas mostrou toda sua experiência, impôs sua superioridade técnica e virou com autoridade: 4 a 1 no tempo normal e troféu garantido.

As últimas notícias do Los Angeles FC

O Los Angeles FC foi a última equipe a garantir vaga no Mundial de Clubes. O time norte-americano entrou na disputa após a desclassificação do León, que seria o representante do Grupo D.

Com a vaga aberta, enfrentou o Club América em jogo único no dia 31 de maio e levou a melhor: empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Bouanga.

Na atual edição da MLS, os comandados de Steve Cherundolo vivem bom momento e estão invictos há nove jogos, mas ocupam apenas a 5ª colocação da Conferência Oeste.



Onde assistir Chelsea x Los Angeles FC?

A partida entre Chelsea e Los Angeles FC terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.