bet365 Games: quais são os jogos disponíveis no cassino da bet365?

As apostas em bet365 Games podem ser feitas em títulos exclusivos da marca ou em jogos de provedores parceiros, como Aviator, Gates of Olympus e Touro Sortudo. Em comum, os prêmios são pagos na hora e as apostas podem ser feitas a partir de R$0,10.

Nós usamos o código de indicação bet365 e apostamos nos jogos do cassino da marca nos últimos dias em busca dos títulos mais populares. A seguir, vamos contar todos os detalhes abaixo!

Quais os melhores jogos de cassino da bet365?

Os melhores jogos de cassino da bet365 em maio de 2026 são Aviator, Oink Oink Oink e Gates of Olympus: Super Scatter. Todos os jogos pagam na hora e são elegíveis ao Jackpot bet365.

1. Aviator: jogo do aviãozinho com jackpot

O Aviator bet365 é um crash game com uma dinâmica simples: você aposta e precisa sacar antes do aviãozinho partir. Quanto mais tempo esperar, mais o multiplicador da aposta aumenta, gerando prêmios de até 5.000x o valor da aposta.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

Nós apostamos no jogo do aviãozinho na bet365 e vimos que o título participa do Jackpot 365. Com esta vantagem, podemos acrescentar R$0,50 a mais na aposta e concorrer a um jackpot progressivo, no dia, o prêmio estava acima dos R$70.000.

Característica Como funciona Grade Não se aplica Volatilidade Alta RTP 97% Aposta mínima R$1 Big win 5.000x

2. Oink Oink Oink: Megaway com 243 jeitos de vencer

Um dos games bet365 mais populares, o título Oink Oink Oink tem 243 jeitos de vencer e apostas a partir de R$0,10. No título, nós temos que encontrar 3 ou mais símbolos parecidos a partir da coluna mais à esquerda. Quanto mais símbolos, maior o prêmio.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

São 10 símbolos pagantes, com direito a Wild (Curinga), que substitui qualquer ícone. Há ainda o Scatter, pagando até 50x o valor da aposta e quebrando um dos três porquinhos do jogo. Cada porco libera uma mecânica especial, fora até 10 rodadas grátis.

Característica Como funciona Grade 5x3 Volatilidade Alta RTP 95,91% Aposta mínima R$0,10 Big win 2.000x

3. Gates of Olympus Super Scatter: vitória máxima de até 50.000x

O Gates of Olympus Super Scatter é uma slot que paga em qualquer posição. Conhecido como "véio do raio", o jogo chega à terceira versão após a original e a 1000 (com multiplicador ampliado). O prêmio máximo aumentou novamente, atingindo 50.000x. Para ganhar, basta alinhar ao menos 8 símbolos iguais.

Screenshot realizado em 07/05/2026.

O jogo tem 10 símbolos vencedores. Cinco são jóias de menor valor (azul, verde, amarelo, roxo e vermelho). Os demais são relíquias com pagamentos maiores. O Scatter é o principal: paga até 200x e ativa rodadas grátis.

Característica Como funciona Grade 6x5 Volatilidade Alta RTP 96,5% Aposta mínima R$0,60 Big win 50.000x

4. Silent Samurai Mega Cash Collect: 30 jeitos de vencer com várias mecânicas bônus

Para nós, um dos melhores jogos do cassino da bet365 é Silent Samurai Mega Cash Collect. A slot soma 30 jeitos de vencer, com 9 símbolos pagantes e Wild (Curinga). Este último ícone aparece em qualquer posição e substitui quaisquer símbolos.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

A mecânica Cash Collect explica a popularidade do game bet365. Existem duas colunas, uma mais à esquerda e outra à direita, que apresentam o símbolo Cash Collect. Além de coletar todas as moedas, ele libera rodadas grátis com Wilds pegajosos, sticky cash e mais.

Característica Como funciona Grade 5x3 Volatilidade Média RTP 95,46% Aposta mínima R$0,10 Big win 500x

5. Azteca Cash Collect: roda premiada a cada rodada

Azteca Cash Collect possui 30 jeitos de vencer e soma 9 símbolos pagantes, com Wild (Curinga) que é capaz de substituir os símbolos para gerar prêmios melhores. Além disso, há uma dinâmica bônus bem diferente, sendo necessário encontrar 3 símbolos distintos.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

Por exemplo, podem aparecer +7, Bonus Wheel e Cash Collect juntos. Isso ativa 7 giros grátis na roda de bônus. Esse total pode aumentar se o Cash Collect acumular moedas. Ao coletar 10 moedas, você ganha mais 10 giros, somando 17 rodadas grátis.

Característica Como funciona Grade 5x3 Volatilidade Média RTP 95,43% Aposta mínima R$0,10 Big win 500x

6. Touro Sortudo: o jogo do touro da Pragmatic Play

A seção bet365 games conta com o Touro Sortudo, da provedora Pragmatic Play. Esse jogo de aposta tem 10 jeitos de vencer, sendo necessário encontrarmos 3 ícones a partir da coluna mais à esquerda e em posições adjacentes.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

O jogo do touro da bet365 permite apostas desde R$0,10. Cada rodada pode ativar o modo Manter e Rodar, que libera giros extras com ícones de dinheiro até parar de adicionar símbolos ou preencher a tela, multiplicando o prêmio em até 2.000x.

Característica Como funciona Grade 3x4x3 Volatilidade Baixa RTP 95,54% Aposta mínima R$0,10 Big win 5.000x

7. Age of the Gods 3: Ultimate Power Jackpot com R$1,1 milhão

O Age of the Gods é um dos bet365 games mais populares. Inspirado na mitologia grega e com 20 linhas de pagamento e 10 símbolos, o jogo permite que você vença ao formar combinações iguais nas linhas, com deuses como Athena, Zeus e Poseidon pagando mais.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

Entre as mecânicas, há Wild que substitui símbolos e Scatter que acumula moedas para bônus. Ao juntar 20 moedas, você ativa giros grátis com modificadores dos deuses. Existe uma roda bônus rara com jackpots aleatórios que pagam mais de R$1,1 milhão.

Característica Como funciona Grade 5x3 Volatilidade Baixa RTP 95,80% - 95,82% Aposta mínima R$0,10 Big win Ultimate Power com jackpot de R$1,1 milhão

Quais categorias de jogos a bet365 oferece?

Os games da bet365 para apostar incluem slots, mesas de cassino ao vivo, jogos de mesa contra a máquina, crash games e salas de bingo online. Com exceção do bingo, todos os títulos podem ter apostas elegíveis ao Jackpot bet365 por R$0,50.

A seguir, nós vamos explicar como cada categoria de jogos a bet365 tem a oferecer aos usuários já cadastrados e verificados!

Slots: milhares de jogos em um só lugar

Dentre os muitos jogos da bet365, a categoria "Slots" tem a maior quantidade de opções. Aqui, nós estimamos cerca de 1.000 jogos, mas é provável que existam ainda mais títulos para apostar.

Para facilitar a busca dentre tantas opções, a própria plataforma traz categorias que filtram os jogos por mecânicas, temas e mais. Entre as opções estão:

Jogos do mês;

Originais;

Slots clássicos;

Compras de bônus;

Megaways;

Vídeo slots.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu tive uma boa experiência na página de slots. Todas as informações são intuitivas e ainda podemos favoritar títulos!"

Cassino ao vivo: Mesas exclusivas com apostas a partir de R$0,50

As apostas em cassino ao vivo contam com mesas da Pragmatic Play e da Playtech, além de mesas exclusivas, como o blackjack bet365 e a roleta da bet365. Em ambos os casos, nós encontramos a nacionalidade do crupiê na thumbnail, assim como o valor de aposta mínima.

Não sentimos falta de nenhum gênero para apostar dentre os games ao vivo da bet365. Abaixo estão as categorias:

Roleta; Game shows; Blackjack; Baccarat e dados; Outros (bingo, poker e jogos asiáticos).

Opinião do Autor Davi Costa "O valor da aposta mínima me surpreendeu. Geralmente, o valor de entrada das mesas é R$5 ou mais. Na bet365, a gente consegue apostar a partir de R$0,50!"

Jogos de mesa: apostas em primeira pessoa em cartas

A seção "Mesas e Cartas" na bet365 mostra mesas ao vivo e apostas em vídeo para roleta, blackjack, baccarat e poker. Há ainda opções de apostas exclusivas para blackjack, roleta e poker no formato Texas Hold'em.

Não há tantos jogos em comparação a outras categorias de jogos da bet365 — nós contamos 31 opções de mesas e cartas, sendo oito opções exclusivas da marca. As opções incluem:

Roleta; Blackjack; Baccarat; Poker.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu só senti falta de apostar de graça com modo de demonstração. Infelizmente, as apostas podem ser feitas apenas com saldo real — em outras plataformas, dá para apostar de graça com saldo fictício."

Arcade Games: jogos da bet365 com ganhos instantâneos

As apostas em crash games e instant wins na bet365 são apresentadas na página "Arcade". Nela, nós encontramos títulos exclusivos e jogos de apostas populares, como Aviator, Mines e Plinko X.

Assim como acontece em outras páginas da plataforma de jogos, os filtros de busca estão disponíveis. Entre as alternativas estão:

Originais Xpress (jogos exclusivos);

Jogos de crash;

Mines;

Ganhos instantâneos;

Outros (jogos de Hi-Lo).

Opinião do Autor Davi Costa "Os jogos crash e instantâneos são todos muito parecidos uns aos outros. Não que eles sejam ruins, mas senti que faltou variedade de jeitos de apostar e ganhar."

Bingo: todo tipo de aposta em bingo

O bingo da bet365 tem sorteios rápidos, ocorrendo em intervalos curtos de cerca de 3 minutos. Os prêmios acumulam entre rodadas, permitindo disputar valores altos mesmo com cartelas de baixo custo, superando versões tradicionais.

Além disso, há opções de bingo em vídeo e modalidades ao vivo. Contudo, você encontra esses games da bet365 perdidos em outras categorias.

Em salas ao vivo, a sala Bola da Sorte está apenas em "Cassino ao vivo", por exemplo. O mesmo acontece nas versões em vídeo, sendo necessário navegar na página "Slots".

Opinião do Autor Davi Costa "As apostas em bingo na bet365 têm um mini lobby próprio. Lá, fazemos o controle das cartelas adquiridas, assim como as vantagens exclusivas para este modo de jogo."

Como acessar os jogos da bet365?

Para acessar os jogos da bet365, registre-se, cumpra a verificação de identidade e escolha uma categoria para ver como apostar. Se quiser jogar com dinheiro real, faça um depósito via Pix a partir de R$5.

Veja abaixo como encontrar os games depois do cadastro na bet365 e apostar com dinheiro real:

1 . Cadastre-se e cumpra a verificação de identidade na bet365; 2 . Entre na página "Cassino" — à direita de "Minhas Apostas" no desktop ou à direita na barra inferior no celular ou app; 3 . Selecione uma categoria de games da bet365; 4 . Navegue entre os jogos e escolha um para apostar; 5 . Pronto, você acessou o jogo da bet365!

bet365 games app: como jogar na bet365 via mobile

É possível jogar bet365 games pelo aplicativo disponibilizado para Android. Neste caso, os jogos carregam mais rápido, há login com biometria e a própria plataforma nos notifica sobre os benefícios de escolher a marca, com jackpots e novas vantagens.

Para baixar o aplicativo bet365, você precisa fazer os seguintes passos:

1 . Abra a Google Play Store no celular; 2 . Procure por "bet365"; 3 . Toque em "Instalar" e aguarde; 4 . Abra o aplicativo e dê as autorizações de acesso à localização; 5 . Pronto, tudo certo para jogar pelo app.

Screenshot realizado em 06/05/2026.

bet365 é confiável para jogar?

Sim, a bet365 é confiável para jogar. A plataforma de jogos está regulada e autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, como mostra a Portaria SPA/MF Nº 250, publicada em 07/02/2025.

Todos os jogos estão aprovados por alguma das entidades certificadoras. Desta forma, os games da bet365 têm resultados justos, com prêmios definidos a partir de softwares RNGs (Random Number Generator ou Gerador Aleatório de Números, em tradução livre).

Vale citar ainda que a bet365 paga mesmo e realiza transferências ilimitadas via Pix. É possível depositar e sacar com o Pix a partir de R$5. Não há custos adicionais e os pagamentos nos jogos da marca costumam ser feitos em menos de cinco minutos.

bet365 jogos online: o que considerar antes de jogar?

A oferta de jogos online da bet365 vale a pena e conta com jogos inéditos, ao mesmo tempo que traz games populares, como Fortune Tiger, Aviator e Gates of Olympus.

Os títulos exclusivos e de provedores parceiros participam do Jackpot bet365 por R$0,50 a mais na aposta.

Com essa premiação, a plataforma paga prêmios a todo instante: em um único dia, o Jackpot bet365 pagou mais de três vezes, conforme anotamos durante o nosso review.

Prós dos games da bet365 Contras 🎉 Jackpot exclusivo por R$0,50. 👎 Não tem bônus frequentes de apostas. 🎉 Jogos exclusivos. 👎 Não possui modo de demonstração nos jogos. 🎉 Jackpots progressivos em slots da Playtech. 🎉 Giros extras toda semana com Clube bet365. 🎉 Aplicativo para jogar online de graça.

Perguntas frequentes sobre bet365 games

Alguma dúvida sobre a bet365 games? Se sim, confira a FAQ que preparamos a seguir!

Quais são os melhores jogos de cassino na bet365?

Entre os destaques estão Aviator, Oink Oink Oink e Gates of Olympus Super Scatter. Esses jogos oferecem pagamentos rápidos, jackpots progressivos e mecânicas variadas, como multiplicadores elevados e rodadas grátis.

Como acessar os jogos da bet365 pelo celular?

Cadastre-se, conclua a verificação e acesse a aba "Cassino" no navegador ou app. Escolha uma categoria, selecione o jogo e, se quiser apostar com dinheiro real, faça um depósito mínimo via Pix.

Os jogos da bet365 são regulamentados no Brasil?

Sim, a plataforma é autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os jogos utilizam sistemas RNG certificados, garantindo resultados aleatórios e pagamentos justos aos usuários.

Existe aplicativo da bet365 para jogar games?

Sim, a bet365 oferece aplicativo para Android, permitindo jogar com mais rapidez, login por biometria e notificações de promoções. O app pode ser baixado na loja oficial e dá acesso completo aos jogos.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse help.bet365.bet.br.