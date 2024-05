O AstroPay é uma carteira digital que pode ser usada como método de pagamento em grandes casas de apostas | Crédito: Parceiros Lance







Publicada em 29/05/2024

Crescem atualmente as casas de apostas que aceitam AstroPay como método de pagamento para depósitos e saques. Nesse sentido, preparamos uma seleção com as melhores casas de apostas para quem visa usar a carteira digital para fazer suas apostas online de forma rápida e segura.

bet365 - casa de apostas completa;

- casa de apostas completa; Betfair - bolsa de apostas e mais recursos;

- bolsa de apostas e mais recursos; KTO - odds competitivas;

- odds competitivas; Sportsbet io - sorteios e prêmios regulares;

- sorteios e prêmios regulares; Rivalo - plataforma confiável e segura;

- plataforma confiável e segura; LeoVegas - cassino virtual completo;

- cassino virtual completo; Novibet - Suporte ao jogador 24/7;

- Suporte ao jogador 24/7; Parimatch - programa de fidelidade mais benefícios

- programa de fidelidade mais benefícios Sportingbet - cash out total e parcial;

- cash out total e parcial; Betnacional - app completo para apostas.

Além disso, demonstraremos quais os pontos positivos e negativos das transações com AstroPay no Brasil. Portanto, saiba, a seguir, todos os detalhes sobre depósitos e saques com a carteira digital.

Confira, ainda, a nossa seleção dos sites de apostas que aceitam Pix, outro método de pagamento rápido e seguro.

Passo a passo para usar o AstroPay em casas de apostas

As formas de pagamento são essenciais em qualquer casa de apostas. Até mesmo para iniciar as apostas ao vivo, os usuários necessitam de um primeiro depósito. Ou seja, todas as ações nas operadoras passam pelas transações com os métodos de pagamento.

Nesse sentido, como envolvem valores reais, informações pessoais e dados bancários, os apostadores precisam selecionar uma operadora e um método de pagamento confiável. O AstroPay é uma das melhores maneiras para depositar e sacar em operadoras que atuam no Brasil.

Portanto, com o AstroPay você pode fazer transações com facilidade de maneira rápida e confiável. Sendo assim, vamos demonstrar como funcionam os depósitos e saques nas casas de apostas AstroPay no mercado brasileiro.

Como fazer um depósito usando o AstroPay

Os depósitos em casas de apostas que aceitam AstroPay são bem simples e práticos. Desse modo, você deve primeiro ser maior de idade e criar uma conta em uma operadora. Abaixo, separamos um passo a passo sobre como depositar em casas de apostas AstroPay:

1- Acesse o site oficial da casa de apostas e acesse a sua conta na plataforma. Por exemplo, a bet365;

2- Após isso, na parte superior direita, clique em Depositar/Depósito ou equivalente;

3- Entre as formas de pagamento, selecione o AstroPay para a sua transação;

4- Insira o valor que deseja adicionar na plataforma (dentro do valor mínimo da operadora);

5- Por fim, acesse a sua conta da AstroPay e confirme o pagamento do seu depósito.

Como fazer um saque

Para sacar em casas de apostas que aceitam AstroPay, você precisa ter um saldo na plataforma. Além disso, seja equivalente a um bônus, você primeiro cumprir os requisitos da oferta de boas-vindas. Dito isso, veja abaixo como sacar em casas de apostas AstroPay:

1- Visite o site oficial da operadora, por exemplo, a bet365, e entre em uma conta na plataforma;

2- Nas opções da sua conta, clique em Sacar/Retirar ou equivalente na plataforma;

3- Então, selecione o AstroPay como um método de pagamento para a sua retirada;

4- Selecione um valor para sacar da plataforma (de acordo com o valor mínimo possível);

5- Por fim, basta confirmar a sua retirada e aguardar o tempo de processamento.

Lembrando que, caso a operadora possua uma verificação de identidade, é necessário primeiro verificar a sua conta. Afinal, os saques só podem ser feitos após a confirmação da autenticidade das informações pessoais da sua conta.

O que fazer em caso de problemas com as transações?

Para problemas ao depositar/sacar com AstroPay ou outras formas de pagamento, as casas de apostas oferecem uma central de atendimento ao cliente. Com isso, caso a transação tenha sido confirmada na plataforma, você precisa aguardar um tempo de processamento de até 24h.

Após isso, é importante verificar se ocorreu um erro no AstroPay ou se o saldo está indisponível para a transação. Se mesmo assim os valores não tiverem sido processados, você pode entrar em contato por chat ao vivo ou e-mail no site oficial da casa de apostas utilizada na transação.

Como cadastrar em casas de apostas que utilizam o AstroPay

Para depositar com AstroPay e iniciar as suas apostas online, é necessário criar uma conta em uma operadora. Apesar disso, não há necessidade de preocupação, o processo de cadastro é bem simples. Diante disso, confira abaixo um passo a passo sobre como abrir uma conta rapidamente:

1- Escolha uma casa de apostas AstroPay, a exemplo, a bet365, e acesse o site oficial no seu navegador;

2- Na parte superior da interface, clique em Registrar/Cadastrar ou botão equivalente;

3- Então, preencha o formulário de cadastro com as informações e dados pessoais solicitados;

4- Leia os termos e condições, e caso concorde, marque a caixa de confirmação no cadastro;

5- Por fim, confirme o seu cadastro na operadora no botão equivalente.

No momento do cadastro, use as suas próprias informações para evitar problemas com a operadora. Portanto, antes do primeiro saque, dependendo da operadora, pode ser necessário comprovar as informações pessoais com um documento de identificação (CPF ou CNH).

O Astropay já usado como método de pagamento para saques e depósitos em casas de apostas | Crédito: Parceiros Lance

Como apostar com AstroPay no Brasil

Após selecionar uma casa de apostas e criar uma conta, você pode efetuar um depósito inicial para apostar em esportes ou cassino. Dito isso, veja abaixo um passo a passo detalhado sobre como apostar em uma plataforma após um depósito com AstroPay:

1- Acesse o site oficial da casa de apostas selecionada, por exmeplo, a bet365, e faça login em sua conta;

2- Na página inicial, clique em Esportes, Cassino ou Cassino Ao Vivo no menu superior;

3- Em seguida, na seção desejada, escolha o esporte ou categoria de jogos em que deseja apostar;

4- Para os esportes, selecione os mercados de apostas e insira o valor da sua aposta;

5- Para o cassino, escolha um jogo e ajuste o valor da aposta por rodada.

Melhores casas de apostas que utilizam o AstroPay

Mesmo sendo um critério dispensável, as ofertas de boas-vindas são consideradas um enorme destaque para novos apostadores. Dessa maneira, os novos cadastrados podem ter um bônus inicial para as suas apostas ao vivo em esportes ou jogos de cassino.

Pensando nisso, analisamos e separamos uma seleção com as melhores casas de apostas que aceitam AstroPay e possuem ofertas e bônus de boas-vindas. Diante disso, veja a nossa tabela completa e entenda as informações das ofertas disponíveis no Brasil:

No entanto, é necessário destacar que as casas de apostas possuem Termos e Condições Gerais (T&C) da plataforma e específicos das ofertas. Por isso, é importante entender os regulamentos para saber quais os requisitos, rollovers, valores mínimos e entre outros aspectos da participação.

Nesse sentido, recomendamos uma visita ao site oficial da casa de apostas selecionada. Assim, você pode ver todas as ofertas disponíveis (inclusive para contas experientes) e também encontrar os T&C’s completos.

Vantagens e desvantagens do AstroPay

Muitos apostadores utilizam as casas de apostas AstroPay devido à segurança do método de pagamento. Afinal, o AstroPay foi fundado em 2009 em Londres e possui uma reputação considerável no mercado brasileiro.

O método de pagamento se tornou muito popular em casas de apostas online, tanto nas focadas em esportes quanto em cassino online. Desse modo, a AstroPay está presente em toda a América Latina, Ásia, África e Europa.

Por esse motivo, preparamos uma análise subjetiva, abordando as principais vantagens e desvantagens do AstroPay na nossa opinião. Ou seja, destacamos que os pontos mencionados são baseados na nossa experiência própria com as casas de apostas AstroPay.

Vantagens

A qualidade da experiência com as apostas AstroPay pode variar em cada operadora. Porém, na nossa análise pessoal, podemos destacar diversos aspectos positivos que encontramos:

Transações rápidas e simples;

Sem taxas para depositar em casas de apostas;

Suporte 24/7 em PT-BR para todos os usuários;

Privacidade e segurança dos dados pessoais.

Desvantagens

Nenhum serviço online possui somente qualidades. Assim, entre os aspectos negativos que encontramos nas apostas AstroPay no Brasil, podemos destacar:

Há uma taxa de 2% para saque da AstroPay para outras contas;

O AstroPay pode ser inválido para ativar ofertas de algumas operadoras.

Apostar com AstroPay >>

Dúvidas sobre apostar com AstroPay

Ainda tem dúvidas sobre as casas de apostas que aceitam AstroPay? Abaixo, separamos uma área detalhada de perguntas frequentes com algumas das dúvidas mais comuns sobre o tema.

Como funciona o AstroPay? O AstroPay é confiável?

O AstroPay é uma carteira digital que oferece um método de pagamento intuitivo e seguro para transações no Brasil. Desse modo, você pode depositar e sacar rapidamente utilizando o AstroPay. No entanto, é essencial verificar a licença de operação e a reputação da casa de apostas escolhida.

Quais são as taxas de transferências para o Astropay?

Ao depositar ou sacar em casas de apostas com AstroPay, não existem taxas adicionais nas transações. Contudo, dependendo da casa de apostas, a própria casa de apostas pode cobrar taxas nas transações dos apostadores. Portanto, é importante verificar no site oficial da operadora.

Como funciona o processo de verificação de identidade?

Ao se cadastrar em uma plataforma, você deve usar somente informações verdadeiras. Afinal, diversas operadoras possuem um processo para a verificação de identidade e autenticidade dos recém-cadastrados.

A verificação de identidade pode variar de acordo com a casa de apostas. No entanto, na maioria das vezes é necessário enviar um documento de identificação (RG ou CNH) e um comprovante de residência atual.

Qual o valor mínimo para depositar e sacar com AstroPay?

O valor mínimo imposto pode variar conforme as casas de apostas selecionadas para as suas transações. Cada plataforma pode informar uma quantidade mínima diferente no Brasil. Portanto, para saber mais detalhes, recomendamos que você visite o site oficial da casa de apostas desejada.

Qual o tempo de transferência para depósito e retirada?

O tempo de processamento para as transações pode variar em cada plataforma. No entanto, os depósitos costumam ser processados em até 30 minutos em casas de apostas. Caso tenham se passado 24 horas ou mais, recomendamos entrar em contato com o suporte da sua plataforma.

Como cancelar um saque?

Caso a operadora selecionada possua um recurso para cancelar um saque, você pode encontrar no histórico de transações. Desse modo, basta entrar em uma conta e acessar as configurações/opções para solicitar um cancelamento de saque (o saque não pode ter sido feito há muito tempo).

Quais moedas estão disponíveis no site?

As casas de apostas que destacamos operam no Brasil em Real (BRL). No entanto, dependendo da plataforma, os apostadores podem alterar a moeda utilizada para depositar e apostar. Portanto, podem existir diversas alternativas, tais como Dolar (USD), Euro (EUR) e tipos de criptomoedas.

Quais são os métodos de pagamento disponíveis?

As operadoras que separamos na nossa seleção apresentam diversas formas de pagamento. Contudo, a disponibilidade depende da plataforma selecionada. Assim, além do AstroPay, existem opções como Pix, Pay4Fun, criptomoedas, cartões de crédito, boleto e muitas outras.

