Brasileirão: promoções para apostar na terceira rodada

O Brasileirão está só começando e promete muitas emoções aos fãs de futebol. A terceira rodada acontece neste fim de semana, e é possível apostar na competição aproveitando boas ofertas.

Saiba como participar da promoção da Betano e receber R$25 em aposta grátis, ou participar da oferta da Betsul e aumentar a odd final em 20%.

Promoção Betano: R$25 em aposta grátis

Na missão Brasileirão Betano, você recebe R$25 em aposta grátis se sua aposta for liquidada como perdida. Para ser considerado elegível, é preciso fazer uma aposta nas partidas que ocorrerão entre os dias 12/04 e 13/04.

Além disso, é preciso apostar pelo menos R$25 e o palpite deve ter odds totais de 2.00 ou mais. Se o Cash Out tiver sido usado em qualquer aposta associada à Missão, essa Missão falhará automaticamente.

Acesse os termos e condições completos no site da Betano.

Como participar: passo a passo

Para participar e receber R$25 em aposta grátis na Betano, siga o passo a passo que preparamos:

Primeiramente, acesse o site da Betano e faça login; Em seguida, clique no ícone de presente, no canto superior direito da tela; Acesse a página da “missão Brasileirão Betano” e clique em Participar; Depois, aposte em qualquer partida do Brasileirão entre os dias 12 e 13/04.

Promoção Betsul: aumente a odd final em 20%

Com a promoção da Betsul, você aumenta a odd final do seu palpite em 20%. Para isso, basta fazer uma aposta na Série A, B e C do Brasileirão, selecionando 3 ou mais eventos.

Vale frisar que a odd mínima do palpite é de 3.00 e o valor máximo da aposta é de R$ 200,00. Confira os termos e condições completos no site da Betsul.

Como participar: passo a passo

Se deseja participar da promoção da Betsul e aumentar sua off final em 20%, siga as instruções abaixo: