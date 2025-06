Brasil x Paraguai: Aproveite odds aumentadas na bet365

A bet365 libera Super Aposta Aumentada* para o duelo entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A promoção oferece melhores odds em apostas selecionadas. Os mercados contemplados incluem Resultado Final, Jogador para Marcar e opções de Criar Aposta (Bet Builder).

Aumente os seus ganhos em apostas feitas com Criar Aposta e apostas simples selecionadas.

Somente para clientes elegíveis. Quando aplicável a apostas feitas com Criar Aposta, serão necessárias 3+ seleções e odds combinadas de 2.00 ou superiores. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs.

Vale ressaltar que esta promoção está disponível exclusivamente para usuários já cadastrados na plataforma de apostas. Portanto, registre-se com o código de indicação bet365 para participar.

Como funciona a Super Aposta Aumentada para Brasil x Paraguai?

A promoção Super Aposta Aumentada eleva as odds em apostas específicas para o confronto entre Brasil e Paraguai. Os apostadores podem aproveitar valores aumentados tanto em apostas simples quanto em combinações feitas através do recurso Criar Aposta.

Para as combinações no Criar Aposta, são necessárias ao menos três seleções e odds combinadas de 2.00 ou superiores para qualificar-se à promoção.

Odds para Resultado Final

O mercado de resultado final apresenta o Brasil como favorito para vencer o confronto contra o Paraguai, com odds de 1.40. As odds refletem a expectativa dos especialistas sobre o desfecho da partida, com a seleção brasileira tendo maior probabilidade de vitória.

O empate aparece com odds de 4.33, enquanto a vitória paraguaia surge como resultado menos provável, com odds de 9.00, oferecendo um retorno potencialmente maior caso se concretize.

Odds para Vinicius Jr Marcar a Qualquer Momento

Uma das apostas com odds aumentadas mais atrativas da promoção envolve o atacante Vinicius Jr. A aposta Vinicius Jr para Marcar a Qualquer Momento teve suas odds elevadas de 2.50 para 4.00, representando um aumento significativo no potencial de retorno.

Este tipo de aposta considera qualquer gol marcado pelo jogador durante os 90 minutos regulamentares da partida.

Odds Usando o Betbuilder

O recurso Criar Aposta (Bet Builder) permite combinar múltiplos mercados em uma única aposta. A bet365 oferece três combinações com odds aumentadas para o confronto.

A primeira opção inclui vitória do Brasil, Vinicius Jr com 2+ finalizações no alvo e Raphinha com 2+ finalizações no alvo, com odds aumentadas de 6.00 para 6.50.

A segunda combinação envolve vitória brasileira, Vinicius Jr marcando e recebendo cartão amarelo, com odds elevadas de 8.50 para 9.50.

Já a terceira opção combina Bruno Guimarães com 1+ finalização no alvo, Julio Enciso com 1+ finalização no alvo e ambas as equipes marcando, com odds aumentadas de 7.50 para 8.50.

Panorama do Jogo Brasil x Paraguai

O confronto entre Brasil e Paraguai marca a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira em território nacional. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Na tabela de classificação, o Paraguai surpreende ao ocupar a terceira posição com 24 pontos, estando à frente do Brasil, que aparece em quarto lugar com 22 pontos.

Ambas as seleções buscam garantir vaga direta para o Mundial, com o Brasil podendo carimbar sua classificação em caso de vitória combinada com tropeço da Venezuela.

O histórico recente entre as equipes mostra vantagem brasileira, apesar da derrota por 1-0 no último confronto pelas Eliminatórias em setembro de 2024.

Antes disso, o Brasil havia vencido o Paraguai por 4-1 na Copa América e por 4-0 em fevereiro de 2022, também pelas Eliminatórias.

Como fazer uma aposta na partida?

Para aproveitar a promoção de Super Aposta Aumentada no jogo Brasil x Paraguai, siga este passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da bet365 e faça login;

2 - Navegue até a seção de futebol e localize o confronto Brasil x Paraguai na lista de eventos disponíveis;

3 - Escolha seu mercado de aposta: selecione entre resultado final, Vinicius Jr para marcar ou uma das opções de Criar Aposta com odds aumentadas;

4 - Defina o valor da aposta e insira o montante que deseja apostar no bilhete de apostas;

5 - Confirme sua aposta.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.