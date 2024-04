Blaze para iniciantes: dicas para apostar

Abra sua conta com bônus na Blaze e comece suas apostas com o pé direito Crédito: Arte / Parceiros Lance







Quer saber se a Blaze para iniciantes é uma boa escolha? Por certo ela tem uma grande oferta de apostas esportivas e jogos de cassino. Assim, saiba como ativar o código de referência Blaze para receber a oferta de boas-vindas para novos jogadores e conhecer a plataforma.

Mas para que você possa avaliar melhor se vale abrir uma conta nesta plataforma, a seguir, apresentamos detalhes sobre o que é possível encontrar na Blaze Brasil. Assim, veja se ela é legalizada, conheça seus mercados e serviços e aprenda como apostar.

Por fim, conheça, ainda, a nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil para saber por onde começar suas bets em segurança.

Blaze para Iniciantes

Para quem está entrando agora no mundo das apostas, é muito importante saber se a casa onde abrirá uma conta possui licença para atuar. Pois isso garante que ela cumpre com todas as regras de segurança vigentes para o setor de apostas e jogos online.

Desse modo, saiba que a Blaze é administrada pela Prolific Trade N.V., uma empresa licenciada e autorizada pelo governo de Curaçao. Ademais, vale destacar que o governo de Curaçao é responsável pelas licenças de muitas das mais famosas casas de apostas atuais.

Portanto, neste sentido, os apostadores podem ficar tranquilos, pois estarão apostando legalmente em uma empresa regulamentada.

A saber também que a Blaze Brasil oferece um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos de cassino. E, isso acompanhado de recursos de otimização das apostas, como o cash out Blaze. Bem como, ela disponibiliza bônus e promoções, como podemos ver alguns exemplos na tabela a seguir.

Como se cadastrar na Blaze?

Quem quiser experimentar a oferta da Blaze apostas precisará antes de tudo ter ao menos 18 anos de idade e fazer o cadastro de uma conta em sua plataforma. No entanto, saiba que este processo é bem simples e rápido de ser feito. Bastando para isso seguir o passo a passo abaixo:

1- Primeiramente, acesse o site oficial da Blaze Brasil;

2- Em seguida, clique no botão vermelho “Cadastre-se”;

3- Logo, preencha o formulário de inscrição com os dados que a casa solicita;

4- Leia atentamente os termos e condições de uso da plataforma e, se estiver de acordo com as regras, clique no botão “Comece já!”;

5- Depois, valide a abertura de sua conta.

Assim que tiver sua conta aberta, você poderá fazer o login e efetuar o seu primeiro depósito, para que tenha dinheiro para aplicar em suas apostas. Mas, antes de depositar, saiba que a Blaze para iniciantes oferece um bônus de boas-vindas. Ao passo que você pode escolher se quer usar este Blaze bônus nas apostas esportivas ou nos jogos de cassino.

Todavia, como para receber estes bônus é preciso cumprir com termos e condições da promoção, é preciso se informar sobre essas exigências antes de efetuar o seu primeiro depósito. Veja mais detalhes a seguir.

Blaze bônus de boas-vindas

O atual Blaze bônus de boas-vindas é o mesmo para quem quiser apostar em esportes ou no cassino da casa. No momento, ele corresponde a um Blaze bônus de depósito que pode chegar a até R$1000. Adicionalmente, o novo cliente ainda pode receber mais 40 rodadas grátis em jogos selecionados pela casa.

No entanto, para poder utilizar esta oferta por completo, é preciso realizar as exigências de apostas da promoção. Dentre as quais estão, por exemplo:

Apostar 35 vezes o valor que receber como bônus;

O valor máximo de uma aposta feita com dinheiro de bônus é de €5, ou o mesmo valor em outra moeda;

Este Blaze bônus expira depois de 30 dias;

Outros termos e condições também se aplicam.

Portanto, para que possa aproveitar ao máximo esta oferta da Blaze para iniciantes, recomendamos que verifique antecipadamente todas as suas regras diretamente na plataforma da Blaze Brasil.

Por que escolher a Blaze?

Certamente, ao escolher uma casa de apostas também é importante saber quais vantagens ela tem a oferecer. Por este motivo, aqui fizemos uma lista de algumas das vantagens que, ao nosso ver, fazem valer o cadastro na Blaze Brasil. Veja:

Legalidade : como falamos acima, a Blaze apostas possui uma licença emitida pelo governo de Curaçao. Isso significa que sua atuação está em conformidade com as regulamentações do setor. Fato que proporciona uma experiência mais confiável e segura para os usuários;

: como falamos acima, a Blaze apostas possui uma licença emitida pelo governo de Curaçao. Isso significa que sua atuação está em conformidade com as regulamentações do setor. Fato que proporciona uma experiência mais confiável e segura para os usuários; Diversidade de Opções : A Blaze Brasil oferece várias opções de apostas esportivas e jogos de cassino. Assim, com uma plataforma abrangente, os apostadores têm acesso a diferentes competições esportivas, muitos mercados de apostas e uma extensa seleção de jogos de cassino. Desse modo, com tanta variedade, fica mais fácil encontrar as apostas que mais se adequam aos seus interesses e estratégias;

: A Blaze Brasil oferece várias opções de apostas esportivas e jogos de cassino. Assim, com uma plataforma abrangente, os apostadores têm acesso a diferentes competições esportivas, muitos mercados de apostas e uma extensa seleção de jogos de cassino. Desse modo, com tanta variedade, fica mais fácil encontrar as apostas que mais se adequam aos seus interesses e estratégias; Recursos de Otimização : Uma das vantagens que as boas casas de apostas oferecem são os úteis recursos de otimização das apostas. E na Blaze Brasil isso não é diferente, pois ela disponibiliza aos seus clientes recursos como o “Criador de Apostas”, “Apostas rápidas”, e o “Cash out Blaze”, dentre outros;

: Uma das vantagens que as boas casas de apostas oferecem são os úteis recursos de otimização das apostas. E na Blaze Brasil isso não é diferente, pois ela disponibiliza aos seus clientes recursos como o “Criador de Apostas”, “Apostas rápidas”, e o “Cash out Blaze”, dentre outros; Bônus e Promoções : É possível encontrar diferentes bônus e promoções para os clientes da Blaze para iniciantes. Da mesma forma, os clientes já cadastrados podem participar de ofertas frequentes, especialmente na seção de cassino;

: É possível encontrar diferentes bônus e promoções para os clientes da Blaze para iniciantes. Da mesma forma, os clientes já cadastrados podem participar de ofertas frequentes, especialmente na seção de cassino; Atendimento ao Cliente: A Blaze Brasil disponibiliza um chat ao vivo em português durante as 24 horas do dia, em todos os dias da semana. Assim, você pode tirar as suas dúvidas ou resolver problemas, sempre que precisar. Todavia, saiba que, a princípio, o chat é realizado por um robô automático. Mas, logo surge um botão com a alternativa de falar com uma pessoa da equipe da casa.

Como fazer uma aposta na Blaze?

Agora que sabe como fazer o seu cadastro na Blaze Brasil, é interessante saber como realizar suas Blaze apostas.

Mas aqui vale destacar que, no início, a interface da Blaze para iniciantes pode parecer complicada, visto que seu layout e usabilidade são um pouco diferentes dos tradicionais sites das casas online atuais. No entanto, em pouco tempo é possível se acostumar e navegar pelas opções de apostas que ela oferece.

Assim, logo que você tenha sua conta aberta e saldo disponível para apostar, poderá seguir estes passos para começar a ação:

1- Primeiro, faça o login em sua conta na Blaze Brasil;

2- Logo, no menu do topo da página, clique na seção de apostas de sua preferência;

3- Desse modo, no caso do cassino, basta clicar na categoria em que quer jogar, no menu do lado esquerdo. Depois, poderá escolher seu jogo e se informar sobre as regras do mesmo para rapidamente começar a jogar.

4- Já no caso das apostas esportivas, clique na modalidade em que quer apostar, também no menu do lado esquerdo, e prossiga com os passos abaixo;

5- No meio da tela, selecione a competição, o jogo e o mercado;

6- Em seguida, no boletim à direita, indique se quer fazer uma aposta simples, múltipla ou sistema. Informe o valor que pretende apostar, verifique os possíveis ganhos e confirme a aposta.

Note que a localização dos menus que explicamos acima vale para quem usa um computador. Mas fora isso, a lógica é igual para quem aposta em dispositivos móveis.

Assim, após completar essas etapas basta torcer para que sua aposta seja a vencedora. E lembre que, durante as Blaze apostas ao vivo, ainda poderá usar o cash out se for preciso.

Blaze app

Mesmo que muito solicitado pelos apostadores que usam dispositivos móveis, no momento ainda não há um Blaze app. Contudo, é possível realizar as apostas através do site mobile da casa, uma vez que este é responsivo e se adapta bem nas pequenas telas de Smartphones e Tablets.

De tal forma, independentemente de você usar um aparelho Android ou iOS, mesmo sem um Blaze app poderá ter acesso a toda oferta de apostas da casa. Incluindo a possibilidade de participar de promoções, efetuar pagamentos, falar com o atendimento ao cliente, etc.

Apostas ao vivo na Blaze

Por outro lado, as apostas ao vivo, que são também muito procuradas, estão presentes na Blaze. Assim, é possível fazer apostas esportivas enquanto o jogo se desenvolve em tempo real.

Seja em futebol, vôlei ou até mesmo em partidas de esportes eletrônicos, na Blaze apostas ao vivo há diferentes modalidades onde você pode apostar.

Está certo que ainda falta a transmissão em live stream. Mas, uma animação gráfica do jogo e quadros estatísticos sobre a partida completam a experiência de apostas ao vivo na casa.

Blaze para iniciantes - Nossa opinião

Em nossa opinião, a Blaze para iniciantes pode ser uma boa escolha. Isso porque primeiramente ela é uma casa de apostas legal e segura, garantida pela licença de Curaçao. Depois, porque ela oferece várias oportunidades de apostas esportivas e jogos de cassino. Incluindo promoções e úteis recursos de otimização.

Ao nosso ver, a usabilidade da plataforma é um pouco confusa. E isto pode a princípio causar algum desconforto para quem está começando e querendo entender como a casa funciona. Mas, com algum tempo de uso, é possível encontrar o que se procura e aproveitar o entretenimento que a Blaze disponibiliza.

Destacando ainda que, quando as dúvidas surgem, o atendimento ao cliente costuma ser eficiente. Ao passo que trabalha 24 horas por dia através de um chat ao vivo.

Perguntas frequentes Blaze

Confira agora outros detalhes importantes sobre a Blaze. Aqui estão algumas respostas para as perguntas mais comuns sobre esta plataforma de apostas.

Como começar na Blaze?

Para poder apostar na Blaze é preciso ter ao menos 18 anos de idade e fazer o cadastro de uma conta nesta plataforma. Em seguida, basta efetuar um depósito para que tenha dinheiro para aplicar em suas apostas.

Qual a melhor forma de apostar no Blaze?

A melhor forma para apostar na Blaze é se informando sobre seus termos e condições de uso. E isso tanto no que diz respeito à plataforma, como às regras das apostas, pagamentos, bônus e promoções. Pois, deste modo, você garantirá um entretenimento sem preocupações.

Como saber apostar no Blaze?

Se para apostar na Blaze você precisar de informações adicionais às que apresentamos neste artigo acima, recomendamos que verifiquem o blog da casa. Uma vez que nele há várias dicas e tutorias sobre as apostas que a Blaze oferece. E, no caso de precisar de respostas mais personalizadas, sugerimos que entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente através do chat ao vivo, disponível 24 horas por dia.

Qual o código promocional Blaze?

No momento não há disponível nenhum código promocional Blaze. Mas, mesmo assim é possível receber um bônus de boas-vindas ao fazer o cadastro na plataforma e estar de acordo com os termos e condições de uso da promoção.

Como fazer um depósito na Blaze?

Atualmente, a Blaze Brasil aceita como método de pagamento apenas o PIX. E isso tanto em depósitos como nos saques. Assim, para depositar é preciso apenas fazer o login em sua conta, ir à seção de depósitos, indicar o valor, e seguir as instruções para completar a transação.

Valendo aqui destacar que a casa aceita depósitos mínimos na quantia de R$1. Bem como, não cobra nenhuma taxa extra nos depósitos e saques. Todavia, ela alerta que em determinados casos, alguns bancos cobram taxas de pagamento internacionais (taxas cambiais). As quais normalmente variam de 0% a 3%.

Por isso, antes de efetuar o seu depósito procure mais informações a respeito diretamente no seu banco.

Como funciona a Blaze?

A Blaze apresenta uma grande lista de apostas esportivas, onde é possível apostar em cerca de 30 modalidades e diferentes competições de vários países do mundo. Com destaque para as famosas apostas no futebol.

Igualmente, ela oferece uma seção de cassino com muitos jogos, incluindo alguns originais Blaze. E, mesmo que a casa ainda não funcione com um Blaze app, é possível acessar toda a sua oferta tanto através de desktops como em dispositivos móveis.