BetPix io app: como baixar e fazer apostas pelo celular 

Use o BetPix io app para fazer suas apostas pelo seu celular ou tablet | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O BetPix io app é o aplicativo nativo da plataforma que pode ser utilizado para acessar a operadora por meio de diferentes aparelhos móveis, em sistema operacional Android. Assim, no BetPix io, os clientes podem encontrar as principais funções disponíveis no site original adaptadas para smartphones e tablets.

Novos clientes podem também se registrar na operadora através do BetPix io app, fazendo o cadastro usando o código de afiliado, para receberem possíveis bonificações.

Diante disso, os clientes que procuram por mais informações dessa versão podem continuar no nosso artigo. Durante ele preparamos uma análise completa sobre o app e os seus recursos.

Ademais, confira, ainda, a nossa seleção dos melhores apps de apostas do Brasil.

Como baixar o BetPix io app

Qualquer apostador com mais de 18 anos pode utilizar o aplicativo da BetPix io nos seus celulares. Afinal, ele é um recurso útil que não prejudica o funcionamento dos dispositivos em que está instalado de nenhuma maneira. Confira a seguir mais sobre como instalá-lo em diferentes sistemas.

Como baixar o BetPix io app no Android

Atualmente, o aplicativo nativo da BetPix io pode ser encontrado a partir do site oficial da plataforma. Dito isso, os clientes podem baixar e instalar esse app seguindo algumas etapas que listamos a seguir.

1- A princípio, utilizando seu dispositivo móvel, acesse a BetPix io;

2- Por lá, procure e selecione o botão do aplicativo pelo Menu ou na parte inferior da casa;

3- Em seguida, baixe o arquivo do BetPix io apk;

4- Agora, habilite a instalação de fontes desconhecidas pelas configurações de segurança do seu aparelho;

5- Por fim, vá até a sua página de downloads para realizar a instalação do aplicativo.

Uma vez instalado, é possível começar a explorar as funcionalidades da empresa a partir do app. Todavia, antes dos iniciantes terem acesso aos mercados e jogos será preciso criar uma conta e realizar um depósito inicial.

No caso de dúvidas sobre os processos de instalação ou cadastro é possível consultar o suporte ao cliente. Até porque, a BetPix io conta com atendimento via chat ao vivo que está disponível 24h em português.

Como baixar o BetPix io app no iOS

Os clientes que utilizam dispositivos da Apple, no momento, não podem ter acesso ao aplicativo da operadora, visto que ele está disponível apenas para Android. Entretanto, os jogadores ainda têm a possibilidade de entrar na casa através do seu site mobile.

Essa versão mobile é utilizada a partir de navegadores móveis, não requisitando nenhum tipo de download ou instalação. Mas, destacamos que também é possível adicionar um atalho desse site para um aparelho iOS seguindo algumas etapas, sendo elas:

1- Inicialmente, a partir do Safari acesse o site oficial da BetPix io;

2- O próximo passo é selecionar a opção de Compartilhar para depois apertar o botão Adicionar a tela inicial;

3- Por fim, aguarde até que o fim da instalação do atalho;

4- Pronto, a partir daqui os jogadores já podem utilizar o BetPix io iOS para navegar pelas opções da empresa.

Destaca-se que o mesmo processo utilizada para adicionar um atalho em aparelhos iOS pode ser utilizado em outros sistemas operacionais. Assim, um atalho para o BetPix io Android mobile também pode ser uma opção útil para os usuários desses aparelhos.

BetPix io app x site mobile

Até aqui apresentamos os processos para instalar tanto o aplicativo quanto um atalho do site mobile da BetPix io. Ambas as opções adaptam as funcionalidades da operadora e podem representar escolhas sólidas para novos usuários.

Diante disso, a decisão final sobre a escolha de uma das versões pode considerar distintos critérios pessoais dos apostadores. Nesse sentido, para auxiliar os iniciantes podemos abordar sobre algumas das principais características e diferenças entre cada versão.

Umas das questões que levam os apostadores a optar pelo BetPix io apk é a disponibilidade de mercados esportivos e jogos. Porém, tanto o app quanto o site mobile contam com todas as opções de aposta presentes no site oficial.

A disponibilidade de recursos adicionais para otimização, segurança e personalização que podem estar disponíveis em aplicativos nativos são outro ponto. Mas, no caso específico do BetPix io app adiantamos que ele apresenta poucas diferenças entre sua contraparte mobile.

Desse jeito, na opinião da nossa equipe editorial, o site mobile pode representar uma melhor opção para os clientes. Até porque, ele não apresenta problemas de compatibilidade com iOS, e também não requer instalação, visto que funciona via navegadores. Contudo, a decisão final ainda cabe aos próprios clientes da casa, com base nas suas preferências e estilos de aposta.

Visite o site da BetPix io para aproveitas odds competitivas e os melhores games de cassino online | Crédito: Reprodução / Betpix io

Bônus disponíveis e como abrir uma conta para resgatá-los

Até o momento da pesquisa para esse artigo, a BetPix io não possuía bônus de boas-vindas ou ofertas semelhantes. Porém, nada impede que novas promoções sejam disponibilizadas futuramente pela plataforma.

Dessa maneira, os clientes podem ficar atentos às notícias e novidades da casa enquanto esperam pelas bonificações. E, uma vez ofertadas, esses jogadores têm a possibilidade de seguir algumas etapas para resgatar promoções da operadora, sendo elas:

1- Primeiramente, acesse a BetPix io para verificar a disponibilidade de ofertas;

2- A partir do momento em que houverem bônus disponíveis confira os seus regulamentos;

3- Em seguida, os clientes podem utilizar um código de afiliado BetPix io, realizar o primeiro depósito ou completar qualquer outro requisito de classificação;

4- Após estarem classificados, os jogadores têm a possibilidade de completar o rollover das ofertas enquanto respeitam os T&C gerais;

5- Para finalizar, nesse ponto já é possível solicitar o saque dos fundos ou utilizar quaisquer outros recursos adicionais conseguidos.

Algumas das principais ofertas geralmente disponíveis pelas plataformas de apostas podem ser conseguidas ainda durante o registro nesses sites. Dito isso, o cadastro nas operadoras pode ser feito diretamente nas plataformas.

Durante o registro os clientes precisam preencher o formulário de cadastro utilizando CPF, e-mail, telefone, nome de usuário e senha. E, tendo completado o questionário, basta aceitar os termos e condições para criar uma nova conta.

Como fazer uma aposta

No momento em que os jogadores tiverem contas ativas e fundos válidos, será possível montar diferentes tipos de apostas. Tanto palpites quanto rodadas podem ser feitas a partir do site ou app da casa ao seguir o passo a passo abaixo:

1- Realize o login na sua conta BetPix io;

2- Por lá, verifique se existem saldos o suficiente na sua carteira digital;

3- Agora, selecione uma das áreas da casa, seja Esportes, Casino ou Cassino ao vivo;

4- Em seguida, escolha um jogo ou adicione mercados esportivos para criar um boletim;

5- Para finalizar, adicione o valor que será utilizado no palpite/rodada e confirme a aposta.

Destaca-se que mesmo antes de montar uma aposta é possível empregar diferentes estratégias de jogo. Essas questões variam conforme o orçamento e preferências de cada jogador, tendo a possibilidade de auxiliar na utilização das operadoras.

Entretanto, como todas as apostas online são atividades secundárias e aleatórias, os clientes podem acessar seus serviços de maneira consciente. E, caso os clientes precisem, é possível conferir mais informações sobre o jogo responsável pelo site oficial da BetPix io.

Melhores recursos do BetPix io app

Da mesma forma que o site oficial, o aplicativo da BetPix io possui diversos recursos de aposta no seu catálogo. Essas opções podem ser conferidas nas diferentes áreas da casa e podem auxiliar diferentes tipos de jogadores. Veja a seguir mais sobre algumas dessas principais opções.

Esportes

Na área dos esportes da BetPix io, os clientes podem encontrar mercados disponíveis para diferentes eventos e competições esportivas. Dito isso, ressaltamos que algumas das modalidades mais procuradas da atualidade são cobertas pela casa, dentre as quais:

Futebol;

Basquete;

E-sports;

Tênis;

Futebol, entre outros.

Além disso, opções de apostas especiais, esportes virtuais, uma ferramenta de aposta rápida e transmissões ao vivo também estão disponíveis. Essas últimas, entretanto, não estão presentes para todos os eventos e podem possuir diferentes requisitos, antes de serem acessadas.

Nesse sentido, os clientes podem precisar estar registados na casa, possuir fundos mínimos ou mesmo realizar apostas classificatórias. E, dependendo da localização geográfica, o streaming de certos eventos também podem estar indisponíveis.

No mais, palpites ao vivo tem a possibilidade de serem montados em diversas categorias esportivas. Sendo que, mesmo os eventos dessas opções que não contam com streaming, muitas vezes ainda apresentam estatísticas em tempo real.

Cassino

Os clientes do cassino, por sua vez, podem ter acesso a diferentes tipos de jogos enquanto utilizam a casa. Por lá, opções para crash games, slots, roletas, cartelas, entre outras categorias podem ser acessadas.

Em adição as categorias, a casa apresenta alguns dos jogos como maior espaço no mercado nacional. Cada um desses recursos apresenta diferentes temáticas, mecânicas e ambientações, e incluem títulos como:

Fortune Tiger;

Gates of Olympus;

Spaceman;

Aviator;

Sugar Rush, e outros mais.

Essas e outras opções da plataforma aparecem separadas em diferentes áreas e atalhos da empresa. Mais do que isso, ainda podem ser procuradas individualmente por meio do buscador na parte superior do site.

Casino ao vivo

Por fim, no cassino ao vivo é possível encontrar mesas ao vivo operadas por dealers de diferentes categorias. A exemplo disso estão opções como: blackjack, baccarat, game shows, sic bo e várias opções de roletas.

Todas essas opções podem possibilitar experiências mais imersivas para os clientes. Até porque, além de simular jogos de cassino convencionais, muitas vezes eles permitem interações entre diferentes apostadores.

O BetPix io app é seguro?

A segurança de um app geralmente é uma das maiores dúvidas que podem surgir entre os novatos de uma plataforma. Todavia, adiantamos que o aplicativo da BetPix io é seguro e conta com recursos que podem servir como indicativos de sua confiabilidade. Confira abaixo alguns deles.

O BetPix io traz um ambiente seguro e protegido para os apostadores | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Licença de aposta

As licenças de apostas são documentos concedidos pelos governos de determinados países após órgãos governamentais responsáveis analisarem os seus serviços. Elas servem como indicativos que os mercados de uma plataforma são legais e estão seguindo a legislação do país emissor.

Por conta dessas características, as licenças são um dos principais tipos de documentações que podem ser encontradas nas casas. Dito isso, a BetPix io é uma empresa operadora pela NSX Enterprise N.V, regulamentada pela Gaming Curaçao e licenciada com o número 365/JAZ.

Essas e outras informações podem ser conferidas integralmente na parte inferior do site oficial. E, no caso de dúvidas, destacamos que ainda é possível entrar em contato com o suporte ao cliente pelo bate-papo.

Tecnologia de criptografia

Em adição ao licenciamento, a BetPix io ainda possui criptografia de dados e atua conforme uma política de privacidade. Assim, adiantamos que as informações utilizadas pelos clientes na casa não serão compartilhadas com terceiros sem autorização e aviso prévios.

Ademais, no site da casa, os clientes podem verificar a presença de certificados digitais válidos e protocolos de segurança HTTPS. Todas essas questões são indicadas pela presença do cadeado do Google, estando expostas integralmente nas configurações do site.

Jogo responsável

Além das políticas de privacidade, a BetPix io funciona com base em diretrizes de jogo responsável que permitem inclusive adicionar limites de aposta. Essas últimas, têm a possibilidade de serem conferidas a qualquer momento pelo atalho na parte inferior da casa.

Métodos de pagamento

Além de possuir um site seguro, a BetPix io também utiliza métodos de pagamento conhecidos no mercado nacional. Desse modo, os clientes da casa podem realizar suas transferências via Pix e AstroPay.

Cada uma das opções mencionadas possuem diferentes tempos de processamento e limites de transação. Portanto, os clientes podem conferir suas características com antecedência para selecionar os métodos que melhor atendam às suas demandas.

Provedores conhecidos

Por último, todos os títulos do cassino da BetPix io são ofertados pelos maiores provedores da atualidade. Essas empresas além de fornecer os jogos também disponibilizam informações úteis como o RTP dos seus jogos.

Análise sobre o BetPix io app

Durante a elaboração dessa análise, nossa equipe editorial teve contato com diferentes pontos do aplicativo da BetPix io. Diante disso, separamos a seguir alguns dos principais prós e contras que notamos nesse recurso da plataforma.

BetPix io app prós

Inicialmente, para auxiliar os iniciantes é possível destacar alguns dos diferenciais presentes no app. Ou seja, as funcionalidades e recursos que podem ser úteis para diferentes tipos de apostadores. Confira:

Design intuitivo;

Variedade de mercados esportivos;

Ferramenta de aposta rápida.

BetPix io app contras

Agora que apresentamos os pontos fontes do aplicativo da BetPix io, podemos abordar em seguida sobre os contras do app. Porém, como essa questão é baseada na nossa opinião, a experiência de outros jogadores pode não ser prejudicada. Veja abaixo:

Poucas opções de saque;

Não existem ofertas de boas-vindas;

Conclusão sobre o BetPix io app

Apesar de ser uma plataforma relativamente nova no mercado nacional, a BetPix io apresenta diversos recursos úteis para novos jogadores. Por conta disso, o BetPix io apk que acaba adaptando as funções da casa se configura como um dos diferenciais.

Por meio dele é possível tanto montar palpites personalizados nos esportes quanto jogadores diferentes títulos do cassino. E, pelo fato dos jogadores poderem se cadastrar, realizar transferências e contatar o suporte no aplicativo, ele acaba se tornando uma opção sólida.

Perguntas frequentes sobre o BetPix io app

Ainda têm dúvidas adicionais sobre o BetPix io app? Nesse caso, confira nossa seção de perguntas frequentes para descobrir mais sobre a casa e seu app.

O que é a BetPix io

Resumidamente, a BetPix io é uma plataforma de apostas internacional, licenciada em Curaçao, mas que também atua no Brasil. Os clientes cadastrados na empresa podem acessar diversos tipos de mercados, cash out, um aplicativo nativo e outros recursos adicionais.

Como fazer transferências pelo BetPix io app?

Os jogadores podem realizar transações na plataforma a partir das opções de Saque e Depositar. Ambas as opções podem ser encontradas na opção Banco presente no painel do perfil dos usuários.

Quais os valores mínimos para fazer saques e depósitos na BetPix io?

Novos jogadores podem fazer recargas iniciais a partir de R$1 utilizando o Pix. Em contrapartida, os saques têm a possibilidade de serem solicitados com valores mínimos de R$49,90.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

A adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento ao Lance. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.