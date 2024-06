Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 15:00 • São Paulo (SP)

Se você escolher a Bet7k para fazer suas apostas Eurocopa, você poderá palpitar em todas as partidas da competição.

Você encontra uma grande variedade de mercados ao fazer suas apostas Eurocopa na Bet7k, incluindo os mais populares. Aliás, se você ainda não tem uma conta na plataforma, saiba que um código de cupom Bet7k pode ser utilizado no momento de criar seu cadastro.

A 17ª edição do torneio acontece na Alemanha. Ao apostar na Eurocopa com a Bet7k, você contará com os principais mercados de apostas. Veja nosso guia detalhado sobre as alternativas de palpites.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

Uma das principais características de uma operadora, quando o assunto são apostas esportivas, são os mercados oferecidos por ela.

Aproveitamos para destacar os principais mercados para que você possa apostar na Eurocopa Bet7k. Confira os principais mercados da casa de apostas.

A BET7K conta com diversos mercados de apostas em futebol | Crédito: Parceiros Lance

1x2

Três resultados são possíveis em uma partida de futebol: vitória do time 1, empate ou vitória do time 2. Apostando neste mercado, você deve determinar o resultado que espera acontecer e torcer para que ele se realize.

Trata-se de um dos mercados mais populares entre os apostadores, em especial para os apostadores novatos. Pela sua simplicidade, é comum que os iniciantes em apostas esportivas optem por realizar seus palpites neste mercado.

Dupla chance

Com a dupla Eurocopa Bet7k, você poderá apostar em uma opção que conta com mais de um resultado para ter uma aposta vencedora:

Vitória do time 1 ou empate;

Vitória do time 2 ou empate;

Vitória do time 1 ou vitória do time 2.

Por conter mais probabilidades de acerto no resultado da partida com uma única aposta, este mercado costuma ter odds menores. De qualquer forma, os riscos de perdas podem ser menores, já que há maior chances dos fatos previstos acontecerem.

Total

Neste mercado você pode apostar no total de gols que acontecerão no jogo. Este mercado considera os gols marcados por ambas as equipes e que acontecerem no tempo regulamentar da partida.

Você poderá prever que o jogo terá mais ou menos números de gols. Feita sua previsão, basta torcer para seu palpite se concretizar.

Empate devolve aposta

Este também é um mercado popular entre os fãs de apostas esportivas. Nele, você poderá apostar na vitória do time 1 ou do time 2.

Caso ocorra um empate na partida, como o nome do mercado já diz, o valor da aposta é devolvido para sua conta. Se o time no qual você apostou perder a partida, a aposta é considerada perdida.

Ambas as equipes marcam

Aqui você tem duas possibilidades para fazer seu palpite: Sim ou Não. Se acontecer de as duas equipes marcarem gols na partida, a aposta se concretiza.

Não importa o número de gols ou o resultado final da partida, desde que as duas marquem gols. Entretanto, se apenas um time marcar gols ou nenhum time fizer gols, o palpite não se concretiza.

Eurocopa Bet7k: Dicas para Fazer Apostas

Para que você possa determinar suas estratégias de apostas Eurocopa, trazemos até você algumas dicas populares entre os apostadores. Estas dicas servem para auxiliar tanto os apostadores iniciantes, quanto aqueles que possuem mais experiência em apostas esportivas.

Apostar em favoritos ou em azarões?

A Inglaterra, a França e a Alemanha estão entre as principais favoritas para vencer a Eurocopa Bet7k. Com um pouco menos de favoritismo podemos citar a Espanha, Portugal e a atual campeã Itália.

Entretanto, quando o assunto é copa, sempre existe a possibilidade de um azarão surpreender, como foi o caso da Dinamarca em 1992 e da Grécia em 2004. Assim, a decisão de escolher fazer suas apostas Eurocopa em favoritos ou em azarões vai do estilo de cada apostador.

Também é importante dizer que, normalmente, apostas em favoritos costumam ter odds mais conservadoras. Na contramão deste fato, apostas em azarões costumam trazer odds mais elevadas.

Analise as equipes

Antes de apostar na Eurocopa, é interessante que você analise as equipes envolvidas na partida. Ter informações sobre o estilo de jogo, escalações e estatísticas recentes o ajudarão a escolher as melhores opções de aposta.

A BET7K pode ser usada para diversos mercados de apostas na EuroCopa | Crédito: Parceiros Lance

Estabeleça um limite para suas apostas

Esta dica se relaciona com o jogo responsável difundido pela Bet7k e por outras grandes casas de apostas. É importante que você estabeleça um limite para realizar suas apostas Eurocopa ou em outros torneios.

Além disso, é importante determinar um limite para perdas e não ultrapassar este limite. Lembre-se de que apostas esportivas devem sempre ser tratadas como entretenimento e não para obtenção de renda.

Promoções da Bet7k para a Eurocopa

A Bet7k disponibiliza aos novos apostadores a possibilidade de dobrar o valor do primeiro depósito. O limite para o bônus de primeiro depósito é de até R$7.000.

Para ter mais detalhes sobre a oferta, acesse o site da Bet7k e confira na íntegra os termos e condições da oferta. Isso é importante para você saber todas as regras da oferta e poder utilizá-la de maneira plena.

Como se cadastrar na Bet7k

Criar uma conta na Bet7k para apostar na Eurocopa é bastante simples. Como em outras grandes casas de apostas, é preciso informar alguns dados para fazer o registro.

Para deixar as coisas mais simples ainda, criamos um passo a passo para você criar sua conta e, assim, fazer suas apostas Eurocopa. Confira abaixo como criar sua conta na operadora:

1- Acesse o site da Bet7k e clique em Registre-se no canto superior direito da tela;

2- Informe seu e-mail, CPF, número de telefone e defina sua senha de acesso;

3- É possível informar um código de cupom Bet7k;

4- Após ler os termos e condições da operadora, clique em Criar conta.

Com a criação de seu cadastro, você estará pronto para realizar o seu primeiro depósito na casa de apostas para apostar na Eurocopa. Lembrando que informar um código de referência é totalmente opcional. Ainda, é imprescindível que você leia os termos e condições da casa antes de criar sua conta.