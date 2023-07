Aviator online: como o jogo funciona na KTO?



Primeiramente, o Aviator KTO é um jogo online famoso criado pela empresa Spribe e presente nos maiores cassinos online. Mas a plataforma da KTO tem esta atração e é um dos sites que podemos recomendar sem medo.



Se você ainda não sabe, o jogo Aviator é também conhecido como o jogo do aviãozinho. Isso porque nele o apostador coloca a sua aposta e espera o avião voar. Enquanto isso, a quantia apostada é multiplicada. Então, quando o aviãozinho sumir da tela, o jogador perde o dinheiro se ainda não tiver fechado a aposta.



Basicamente, é um jogo online da categoria ‘crash games’. Ou seja, uma atração que envolve multiplicação rápida do montante apostado e, consequentemente, de alto risco.



Dessa maneira, é preciso ter muita cautela ao se divertir no Aviator KTO. Afinal, apesar de ser um jogo online de fácil jogabilidade e compreensão, o Aviator tem potencial de viciar. Então, recomendamos que sempre jogue com muita moderação e colocando a diversão acima de tudo.



Mas, ao longo deste texto, vamos dar dicas para aproveitar o Aviator KTO. Inclusive, também abordaremos o assunto do bônus de boas-vindas.



Como jogar Aviator online no celular?



Certamente, você pode se divertir com o Aviator online através do celular. Inclusive, se quiser aproveitar o Aviator KTO através do seu smartphone, pode fazer isso sem problemas.



Devido ao fato de que o site da KTO Brasil está adaptado aos dispositivos móveis, é possível curtir o jogo do aviãozinho por eles. Assim como fazer suas apostas online em esportes, por exemplo.



Então, a fim de facilitar a sua vida, preparamos um tutorial para desfrutar do Aviator KTO pelo smartphone ou tablet:



1. Em primeiro lugar, faça login em sua conta no site da KTO ou se cadastre na casa de apostas;

2. Em seguida, faça um primeiro depósito caso ainda não tenha saldo;

3. Posteriormente, no menu principal, selecione o Aviator. Ou então, entre no KTO Cassino e escolha o jogo do aviãozinho;

4. Depois que selecionar a atração, faça a sua aposta e retire o dinheiro antes que o avião voe para longe.



Contudo, também vamos explicar a dinâmica do jogo Aviator com mais detalhes no seguinte passo a passo:



1. Para começar, acesse o jogo e insira o valor que deseja colocar em sua Aviator aposta. Em seguida, confirme no botão verde;

2. Quando a próxima rodada começar, a sua Aviator aposta estará valendo. Então, você verá que, enquanto o avião voa, o montante apostado é multiplicado;

3. Então, quando desejar, feche a aposta clicando em “SACAR” ou “CASH OUT”;

4. Mas cuidado: se o avião voar antes de retirar a Aviator aposta, você perderá toda a quantia que apostou naquela rodada. Portanto, vá com calma!



Lembrando que as instruções para jogar o Aviator KTO servem tanto para o site para desktop quanto para a versão móvel da KTO. Então, se deseja se divertir com o jogo Aviator, siga as instruções.



Onde baixar o Aviator app?



Apesar de haver alguns aplicativos para jogar Aviator online sem valer dinheiro, as casas permitem que você jogue arriscando sua banca. E isso depende dos aplicativos de cada operadora de apostas online.



No caso da KTO Brasil, a casa de apostas esportivas e cassino online ainda não oferece o seu aplicativo. Isso significa que não tem como você baixar um KTO app e aproveitar o Aviator KTO através dele.



Entretanto, isso nem de longe significa que você não pode jogar o Aviator KTO pelo celular. Afinal, o site da empresa está adaptado para celulares e tablets. Assim, basta acessar a plataforma através do seu navegador móvel predileto.



Em seguida, selecione o Aviator KTO dentro do Cassino ou diretamente pela categoria Aviator no menu principal. Dessa maneira, poderá acessar o jogo Aviator rapidamente.



Aviator KTO: existe bônus de boas-vindas?



Você quer saber se existe um bônus de boas-vindas para jogar Aviator KTO, não é mesmo? Então, vamos explicar um pouco sobre as promoções da KTO Brasil.



Diferentemente de outros cassinos online, a KTO não oferece um bônus de boas-vindas sobre o primeiro depósito. Ao menos até a redação deste artigo, não encontramos uma promoção desse tipo na plataforma.



Entretanto, os usuários do site podem aproveitar outras ofertas para aproveitar mais o Aviator KTO. Entre eles o KTO Cashback, que permite que você receba parte do dinheiro de volta a cada Aviator aposta. Inclusive, esta oferta vale para outros jogos do KTO Casino.



Além disso, o Aviator KTO tem outros bônus interessantes. Por exemplo, Chuva de Bônus e o Torneio Aviarace. Ou seja, tem como ganhar apostas grátis e outros prêmios dentro do jogo Aviator.



Dessa forma, apesar de não haver propriamente um bônus de boas-vindas, tem outras ofertas imperdíveis. E tudo para você aproveitar o melhor que o Aviator KTO oferece aos usuários da plataforma.



Mas, de qualquer maneira, fique sempre de olho no site da KTO Brasil. Afinal, pode ser que, algum dia, a empresa tenha um bônus de boas-vindas. Além disso, o catálogo de promoções está sempre sendo atualizado. Então, mantenha o radar ligado.



