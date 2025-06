Palpite Fluminense x Borussia Dortmund – Mundial de Clubes – 17/06/2025

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília). Ambas as equipes são favoritas a alcançarem a classificação ao mata-mata através do Grupo F. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York (EUA).

Palpite Fluminense x Borussia Dortmund

Presente no Mundial por ter vencido a Libertadores em 2023, o Fluminense tem como principal objetivo nesta fase inicial terminar na vice-liderança do Grupo F. Do outro lado, o Borussia Dortmund é uma das principais potências do futebol alemão e chega com a intenção de alcançar os playoffs com 100% de aproveitamento.



Mesmo que o Flu passe por seu melhor momento na temporada, deve ter dificuldade em frear o veloz e produtivo setor ofensivo do clube alemão. O Borussia deve criar mais chances reais e aparece como grande favorito aos três pontos nesta estreia.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Borussia Dortmund

Pela organização tática e maior poder ofensivo, o palpite Fluminense x Borussia Dortmund vai para a vitória do clube alemão na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Fluminense

Vivendo seu melhor momento na temporada, o Fluminense chega com a expectativa elevada para o Mundial de Clubes.

Sem perder há seis jogos, sua última derrota aconteceu no dia 11 de maio, contra o Galo. Desde então, foram cinco vitórias e um empate, sendo o mais recente um 2 a 0 no Beira-Rio contra o Internacional.

Nesta competição, o Flu deve chegar ao mata-mata. Afinal, em grupo com Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Sundowns, é disparado a segunda maior potência da chave, atrás apenas do próprio Borussia.

As últimas notícias do Borussia Dortmund

A última partida que o Borussia Dortmund disputou foi exatamente há um mês, quando venceu o Holstein Kiel na última rodada da Bundesliga 2024-25, por 3 a 0, no dia 17 de maio.

Por esse motivo, é provável que o elenco comandado por Niko Kovac sinta um pouco a falta de ritmo nesta estreia, mas segue sendo o favorito à vitória contra o Fluminense.

A temporada 2024-25 do Borussia não foi tão sólida quanto seu torcedor imaginava, mas apesar de não ter conquistado títulos, a equipe garantiu a participação na Liga dos Campeões 2025-26, após terminar sua campanha na quarta posição do Campeonato Alemão.



Onde assistir Fluminense x Borussia Dortmund?

A partida entre Fluminense e Borussia Dortmund terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto da TV Globo e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.