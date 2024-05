Amuletobet apostas: bônus, mercados e odds

Comece usas apostas na Amuletobet com bônus de boas-vindas Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

A Amuletobet é uma operadora que vem despertando o interesse dos apostadores. Apesar de ser relativamente nova no mercado, a Amuletobet Brasil possui muitos mercados de apostas esportivas e jogos de cassino populares. Além disso, disponibiliza uma oferta de boas-vindas para novos jogadores.

Neste artigo, explicaremos como fazer suas apostas na Amuletobet, sobre a disponibilidade de promoções para jogadores, as modalidades esportivas disponibilizadas e seus principais recursos.

Por fim, descubra novas experiências na nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil.

Como funciona a Amuletobet apostas?

A Amuletobet apostas oferece aos seus clientes a possibilidade de realizar palpites nos mais variados eventos esportivos, assim como em jogos de cassino, cassino ao vivo e e-sports. Com esta grande oferta de possibilidades de apostas, a Amuletobet Brasil se mostra uma opção interessante tanto para novos jogadores, quanto para os mais experientes.

Para realizar suas Amuletobet apostas, primeiramente,você precisa criar seu cadastro na Amuletobet Brasil e realizar um primeiro depósito em sua conta. Os processos de criação de cadastro é bem rápido e simples, como você confere a seguir:

1- Acesse o site da Amuletobet apostas e clique em “Registro”;

2- Informe um e-mail, defina uma senha e um número de telefone e clique em “Continuar”;

3- Informe os demais dados solicitados, leia os T&Cs e a Política de Privacidade e confirme que aceita as regras da casa;

4- Você poderá escolher receber informações sobre a casa ou não;

5- Finalize clicando em “Registro”.

Após criar seu Amuletobet cadastro, você poderá realizar um depósito em sua conta. Para isso, basta seguir o passo a passo:

1- Acesse o site da Amuletobet apostas e faça o seu login;

2- No lado esquerdo da tela, clique em “Depositar”;

3- Informe o valor que deseja depositar e clique em “Depositar”;

4- Selecione um dos métodos de pagamento e siga as orientações para finalizar.

Vale lembrar que na Amuletobet apostas o valor mínimo para depósito é de R$30 e o valor máximo é de R$25.000. Além disso, a casa oferece diferentes opções para pagamento, entre elas Pix, carteiras digitais e criptomoedas.

Após fazer suas apostas, caso tenha algum palpite vencedor, você poderá realizar saques utilizando as mesmas opções. Sugerimos que visite o site da Amuletobet Brasil para mais informações sobre os valores para saque.

Amuletobet bônus de boas-vindas para esportes

A operadora oferece, para os novos jogadores, um Amuletobet bônus de boas-vindas para esportes. O bônus consiste em:

Até R$300 em apostas grátis;

50 rodadas grátis para o jogo de caça-níqueis Gates of Olympus;

1 voucher de cassino ao vivo no valor de R$20 para jogar na Roleta Brasileira.

Confira abaixo os detalhes para utilização do bônus de boas-vindas para esportes:

O bônus é exclusivo para novos jogadores, sendo permitido somente um bônus para cada novo cliente;

É necessário um depósito mínimo de R$50;

O bônus máximo é de até R$300 em apostas grátis;

Para crédito do bônus, o valor total do seu depósito precisa ser utilizado em apostas com odds mínimas de 1.8 (limitada até R$300);

Não pode ser feito cash out, isso desqualifica o recebimento do bônus;

O valor total do seu depósito deve ser apostado ao menos uma vez;

Os ganhos das rodadas grátis e do voucher do cassino ao vivo têm um rollover de 45x no cassino e 6x vezes no sportsbook;

Aplicam-se termos e condições. Portanto, visite o site da operadora para conferi-los de forma completa.

Pegar bônus >>

Amuletobet bônus de boas-vindas para cassino

Também há um Amuletobet bônus de boas-vindas para cassino. O bônus é de 100% do valor do seu primeiro depósito com limite de R$600.

Confira abaixo os detalhes para utilização do bônus de boas-vindas para cassino:

O depósito mínimo de depósito para obter o bônus é de R$50;

É permitido uma aposta de R$25 se utilizando o seu saldo de bônus;

O rollover para o bônus de boas-vindas é de 45x vezes o valor do bônus;

Caso você não cumpra com os requisitos, o seu saldo será removido após 90 dias depois de ter sido creditado;

Aplicam-se termos e condições.

Ativar oferta >>

Como apostar na Amuletobet apostas?

Como mencionamos, para realizar suas Amuletobet apostas você primeiro deve criar seu cadastro na operadora, logar na sua conta e realizar um primeiro depósito. Dentre as opções para realizar um depósito, os clientes encontrarão PIX, criptomoedas e carteira digitais.

Com o cadastro criado e saldo em conta, o usuário deverá escolher, no menu lateral esquerdo, se prefere apostar em esportes, cassino ou cassino ao vivo. Ao escolher qualquer das opções, o cliente terá uma enorme variedade para realizar seus palpites.

Visite a Amuletobet e conheça um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos de cassino Crédito: Reprodução / Amuletobet

Como apostar em futebol na Amuletobet?

O futebol é um dos esportes que mais atrai a atenção das pessoas no Brasil e, quando falamos de apostas esportivas, esta é uma das modalidades em que os apostadores mais gostam de palpitar. Em resumo, na Amuletobet, os usuários encontram uma grande variedade de campeonatos e mercados para fazer suas apostas.

Dentre as opções de campeonatos podemos destacar o brasileiro, o inglês, o espanhol, a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões. Além disso, também há a possibilidade de apostar em campeonatos de menor popularidade, como o campeonato indonésio, o ganês, entre outros.

Como já mencionamos, o site da Amuletobet apostas é bastante simples e intuitivo. Ainda assim, abaixo mostramos o passo a passo para que você possa realizar suas apostas em esportes:

1- Acesse o site da Amuletobet Brasil e faça o seu login;

2- No menu à esquerda, escolha a opção “Esportes”;

3- Depois, escolha a opção futebol clicando no ícone da bola de futebol;

4- Escolha entre os eventos disponíveis e faça seu palpite;

5- Verifique as informações de seu palpite no boletim de apostas no lado direito da tela e clique em “Efetuar aposta”.

Após realizar sua aposta, basta aguardar o término do evento e torcer para que seu palpite se concretize. Caso ele se mostre correto ao fim do evento, o valor correspondente a odd do momento da aposta ficará disponível em sua conta.

Em que posso apostar em futebol na Amuletobet?

Além de disponibilizar para seus clientes muitas competições para apostas, a Amuletobet Brasil também oferece uma ampla gama de mercados para palpites em futebol. Sugerimos que acompanhe os mercados das partidas para que verifique todas as opções oferecidas.

Dessa forma, você poderá realizar suas apostas nas opções que mais lhe agradam. A seguir, destacamos algumas das opções de mercados oferecidas pela Amuletobet apostas:

Resultado da partida 1x2

Aqui você poderá determinar o resultado da partida. Você pode indicar vitória da equipe da casa (equipe 1), vitória da equipe visitante (equipe 2) ou empate entre as equipes (X).

Total

Em apostas de futebol, o Total representa o número de gols no final do jogo. A Amuletobet oferece a opção de fazer apostas em mais ou menos gols.

Escanteios 1x2

Neste mercado, você prevê qual equipe terá mais escanteios ao final do jogo. Da mesma forma, para o resultado da partida 1x2, você pode indicar que o time da casa (equipe 1) terá mais escanteios, que o time visitante (equipe 2) terá mais escanteios ou que haverá um empate entre neste quesito (X).

Total cartões

Neste mercado, o apostador pode prever o número total de cartões que irão acontecer durante a partida.

Outros esportes na Amuletobet

Realizar palpites em modalidades esportivas diferentes do futebol é uma possibilidade real na Amuletobet apostas. A operadora possui uma boa variedade de modalidades esportivas como futebol americano, basquete, tênis, vôlei e muito mais.

Além de oferecer apostas em outras modalidades esportivas, a Amuletobet Brasil também dá a opção de apostar em eventos especiais. Como por exemplo, podemos citar a possibilidade de apostar no Oscar, Big Brother Brasil ou em eleições políticas.

Apostas ao vivo na Amuletobet

Vale destacar que a Amuletobet apostas também conta com a modalidade de apostas ao vivo. Esta modalidade de apostas é bastante popular não apenas em jogos de futebol, mas também em outras modalidades esportivas.

A Amuletobet tem uma série de eventos ao vivo, com odds que tem atualização conforme o evento acontece. Destacamos que para acompanhar os eventos ao vivo, é importante que acesse o site da plataforma para ter informações sobre os eventos do momento.

Apostar ao vivo >>

Sem um Amuletobet app? Acesse a plataforma pelo seu dispositivo móvel preferido de forma adaptada Crédito: Arte / Parceiros Lance

Recursos e ferramentas de aposta da Amuletobet

Um grande diferencial para as casas de apostas são os recursos e ferramentas oferecidos aos seus clientes. Na Amuletobet apostas, os clientes contam com os principais recursos e ferramentas observados nas principais casas de apostas do mercado, como você pode conferir adiante:

Cash out na Amuletobet

O cash out é um recurso presente na Amuletobet apostas que permite ao apostador finalizar uma aposta antes que o evento esportivo termine. Este recurso é interessante para o apostador, já que poderá finalizar uma aposta enquanto ela traz retorno positivo ou, até mesmo, para diminuir risco de perdas.

Streaming ao vivo na Amuletobet

A possibilidade de acompanhar a transmissão do evento em tempo real, diretamente no site da casa, é um diferencial importante da Amuletobet apostas. Para ver as partidas que possuem transmissão ao vivo basta, em “Esportes”, clicar em “Ao Vivo” e identificar os eventos com um ícone semelhante ao do Youtube.

Entretanto, vale destacar que, a transmissão ao vivo acontece apenas para alguns eventos. Assim sendo, vale acompanhar o site da operadora para saber quais eventos serão transmitidos.

Apostar agora >>

Dicas para as Amuletobet apostas

Antes de realizar os seus palpites, seja em jogos esportivos ou em jogos de cassino, é importante que você fique atento a alguns pontos. Estas dicas valem tanto para realizar suas Amuletobet apostas, quanto apostar em outras casas. Veja abaixo algumas dicas para seus palpites:

Conheça o mercado

Esta dica é importante para que você tenha uma experiência satisfatória realizando suas apostas. É interessante analisar o retrospecto das equipes, bem como verificar as escalações previamente para que possa escolher bem em quem apostar. Este simples estudo irá garantir maior segurança no momento de realizar seus palpites.

Diversifique suas apostas

Uma alternativa que pode ser interessante é diversificar as suas apostas em diferentes eventos e mercados. Desta forma, você poderá reduzir os riscos e, também, haverá a possibilidade de potencializar suas chances de obter sucesso.

Considere usar o bônus de boas-vindas Amuletobet apostas

Os novos jogadores podem contar com um Amuletobet bônus de boas-vindas. Desta forma, você poderá conhecer melhor o funcionamento da casa utilizando o bônus.

Acessar a Amultobet >>

Perguntas frequentes sobre a Amuletobet apostas

Caso você tenha alguma dúvida sobre a Amuletobet Brasil, listamos as perguntas mais comuns sobre a sobre a operadora e trouxemos as respostas para cada uma delas. Confira a seguir:

Como utilizar o bônus de boas-vindas para esportes Amuletobet apostas?

Para obter o bônus, não há necessidade de informar um código promocional. Basta que siga as determinações estabelecidas pela casa.

Para garantir bônus, é necessário que o primeiro depósito seja de, no mínimo, R$50. Também é necessário que o valor total do depósito seja utilizado em odds de, no mínimo, 1.8.

Destacamos que é importante ler os T&Cs presentes no site da casa. Assim, você fica por dentro das regras para utilização do bônus.

Como utilizar o bônus de boas vindas para cassino?

Para obter o bônus o valor mínimo de depósito é de R$50. Lembrando que, para cumprir o rollover do bônus, é necessário apostar 45 vezes o valor do bônus.

Reforçamos, que é importante que leia os T&Cs presentes no site da plataforma. Desta forma, você fica sabendo os detalhes referente às regras para utilização do bônus.

A casa oferece outras promoções?

No momento desta análise, a Amuletobet apostas não oferece outras promoções em seu site. Contudo, é importante consultar regularmente o site da operadora para ter informações sobre novas promoções.

Como é o atendimento da Amuletobet apostas?

Algo positivo que observamos na Amuletobet apostas é o fato de a casa disponibilizar aos seus clientes a opção de atendimento por meio de chat, o que facilita o esclarecimento de dúvidas de maneira mais rapida. Além do mais, o atendimento é feito por humanos, as respostas são quase instantâneas e em português brasileiro.

Contudo, o chat não fica disponível aos clientes da operadora 24 horas por dia. O chat fica à disposição dos clientes das 5h às 21h, em horário de Brasília, 7 dias por semana.

O atendimento por e-mail é outra opção de atendimento oferecida pela Amuletobet apostas. Esta opção de atendimento também conta com respostas realizadas por humanos e em português brasileiro, porém as respostas não são dadas de forma imediata, mas sim, em até 24 horas.

Existe um Amuletobet app?

Não existe, até o momento em que realizamos esta análise, um Amuletobet app disponível. Entretanto, clientes que desejam acessar a plataforma por meio de dispositivos móveis, tanto Android, quanto iOS, podem utilizar o navegador de seus aparelhos.

Entretanto, a falta de um Amuletobet app não representa um problema para os apostadores, pois o site da casa é completamente adaptado para uso em dispositivos móveis. Assim, podemos afirmar que a versão mobile do site da operadora atende de forma satisfatória os usuários que desejam realizar suas Amuletobet apostas utilizando tablets ou celulares.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Divulgação de publicidade



De acordo com nossos Princípios Editoriais, a adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento à Better Collective. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.