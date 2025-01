Ambas marcam é uma boa opção para Wolverhampton x Nottingham Forest? Veja odds

No último duelo da 20ª rodada do Campeonato Inglês temporada 2024/2025, Wolverhampton e Nottingham Forest entram em campo no Molineux Stadium, nesta segunda-feira (6 de janeiro), às 17h (horário de Brasília). Enquanto o Wolverhampton busca se distanciar da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest segue superando as expectativas e tenta se manter no G4.

A bet365 indica um jogo bastante equilibrado, mas com um ligeiro favoritismo do clube visitante.

Se de um lado a equipe visitante tem ganhado notoriedade por estar brigando pelas primeiras posições da Premier League, do outro os Lobos têm conseguido se recuperar na atual temporada, impulsionados pelas excelentes performances do brasileiro Matheus Cunha.

O centroavante brilhou na vitória contra o Manchester United na 18ª rodada, marcando um gol olímpico contra os Red Devils em pleno Old Trafford e oferecendo uma assistência para Hee-Chan Hwang decretar o triunfo da equipe por 2 a 0.

As duas equipes devem balançar as redes?

Apesar de estarem vivendo situações completamente distintas na tabela do Campeonato Inglês, ambas as equipes têm se destacado pelo alto aproveitamento ofensivo nas últimas partidas.

Considerando as cinco rodadas mais recentes, tanto o Wolverhampton, quanto o Nottingham Forest, marcaram pelo menos um gol. Além disso, foram dez tentos assinalados pelo clube mandante neste período, e nove feitos pelos visitantes.

Por este motivo, é bastante provável que possamos ver algumas oportunidades de gol durante os 90 minutos e, muito provavelmente, a rede será balançada por ambos os clubes. Os dois ataques seguem esbanjando confiança nas últimas partidas, o que eleva a chance de sucesso neste mercado.

Vale lembrar também, que as duas equipes precisam pontuar - mesmo que por necessidades diferentes - e devem adotar uma postura tática mais agressiva, sendo os Wolves para se distanciar do Z3 e o Nottingham para se manter nas primeiras posições.

A partir destas razões, apostar as fichas em um possível ambas marcam parece bastante atrativo para o confronto desta segunda-feira (6).

Quem são os principais cotados a marcar?

Com Chris Wood tendo atuações de gala no primeiro turno da competição, o atacante é um dos artilheiros da Premier League e um dos principais cotados a marcar na partida.

Do lado do Wolverhampton, quem aparece com mais chances de marcar é o sul-coreano Hee-Chan Hwang, que na ausência do centroavante brasileiro, é o principal pilar do ataque.

Vale lembrar, que o artilheiro brasileiro Matheus Cunha sem sombra de dúvidas seria um dos principais nomes a estarem na lista.

No entanto, foi condenado a cumprir dois jogos de suspensão pelo incidente no duelo contra o Ipswich, no dia 14 de dezembro, quando discutiu com o segurança do Tractor Boys.

O primeiro turno do Campeonato Inglês chegou ao fim recentemente e contou com grandes surpresas.

A primeira delas, é o fato de que o atual tetracampeão consecutivo, Manchester City, vive seu pior momento dos últimos anos e aparece na sexta posição. A outra, é a composição do G4, com equipes como o Nottingham Forest fazendo parte ao final da 19ª rodada.