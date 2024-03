Seleção Brasileira encontrará Ancelotti diante da Espanha, no Santiago Bernabéu

Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid (Foto: THOMAS COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 06:00 • Madrid (ESP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Espanha nesta terça-feira (25), em amistoso internacional, e verá uma presença ilustre no estádio Santiago Bernabéu: o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

O treinador italiano planeja acompanhar o confronto do Brasil com os espanhóis diretamente do estádio do time que comanda. A bola rola a partir das 17h30, no horário de Brasília.

Ancelotti era o grande sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para assumir o comando da Seleção Brasileira. Porém, o profissional renovou seu vínculo com o Real Madrid até junho de 2026 e recusou o convite da Amarelinha, mesmo após suposto acordo entre as partes.

Quatro jogadores comandados pelo italiano entrarão em campo no amistoso: Rodrygo e Vinicius Junior, pelo Brasil; Joselu e Carvajal, pela Espanha. Além deles, o atacante Endrick, do Palmeiras, deve jogar e se juntará ao Real Madrid na metade deste ano.

Após a negativa de Ancelotti, Ednaldo demitiu o "interino" Fernando Diniz e contratou Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O ex-treinador do São Paulo fará seu segundo jogo no comando do Brasil, depois de vencer a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley.

Vini Jr. e Ancelotti poderiam ser companheiros na Seleção Brasileira, mas o técnico renovou com o Real Madrid (Foto: David S. Bustamante/Soccrates)