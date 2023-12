Convocado para a partida contra Marrocos, Vitor Roque sofreu com uma grave lesão no tornozelo que o afastou dos gramados e, consequentemente, da Seleção Brasileira. Em janeiro, o centroavante estará no elenco do Barcelona e é visto como uma das principais joias nacionais. É possível que o jogador receba novas oportunidades com a Amarelinha para disputar ou até mesmo fazer dupla com Endrick.