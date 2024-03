Fabrício Bruno, do Flamengo, é elogiado por jornais ingleses após atuação pela Seleção

Fabrício Bruno durante Brasil x Inglaterra (Foto: GLYN KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro (RJ)

A boa atuação de Fabrício Bruno no amistoso da Seleção diante da Inglaterra não foi destaque apenas no Brasil. Após a partida, diversos jornais ingleses elogiaram o desempenho do zagueiro do Flamengo contra a equipe local, em Wembley. "Daily Mail", "The Guardian" e "Squawka" foram alguns portais que aprovaram o defensor brasileiro.

- Fabrício Bruno estreou por causa dos problemas de lesão do Brasil e não errou nada. O zagueiro do Flamengo parecia poderoso - escreveu o "The Guardian", que avaliou a atuação do jogador do Flamengo com uma nota 7.

- O defensor central do Flamengo anulou (Ollie) Watkins sem problemas na capital - destacou o "Daily Mail", falando sobre o duelo entre Fabricio Bruno e o atacante do Aston Villa. O jornal também classificou o desempenho do zagueiro como "nota 7".

Fabrício Bruno disputa bola com Ollie Watkins em amistoso da Seleção Brasileira com a Inglaterra (Foto: GLYN KIRK / AFP)

- Foi o seu grande desarme sobre Watkins que negou o golo ao jogador do Aston Villa na primeira parte, e ele defendeu bem o tempo todo - disse o "Squawka" sobre a atuação de Fabrício Bruno, dando nota 8 para a partida do zagueiro.