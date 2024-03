Dorival repensa escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Espanha

Dorival estreou com vitória pelo Brasil (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

É possível que, para enfrentar a Espanha, Dorival Júnior não repita a escalação da Seleção Brasileira que funcionou contra a Inglaterra, no sábado (23).

Os 11 escolhidos pelo treinador para o jogo amistoso realizado em Wembley foram: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. Contudo, o profissional está preocupado com a parte física dos jogadores e o descanso de todos.

Bremer, Douglas Luiz, Pablo Maia, Andreas Pereira e Endrick entraram no segundo tempo do jogo diante dos ingleses e, em teoria, seriam opções para participar do revezamento do time.

- Temos que ter calma, é muito cedo. Teremos um jogo difícil e complicado daqui a três dias. A mesma equipe atuou ontem, com 24h a mais de descanso, por isso que precisamos repensar uma escalação para o jogo seguinte. Primeiro avaliarmos por completo nosso elenco e depois continuar a buscar com treinamentos, com uma condição que nos dê e facilite, a quem for a campo, tentar entrar e manter esse ritmo que apresentamos - disse Dorival, após a vitória da Seleção Brasileira.

Dorival e jogadores, em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Próxima adversária do Brasil, a Espanha perdeu para a Colômbia na sexta-feira (22), por 1 a 0. O time terá um dia a mais de descanso até o confronto com os brasileiros.

Após enfrentar a Inglaterra, a Seleção Brasileira jogará contra os espanhóis na terça-feira (26). A partida será disputada no Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília).