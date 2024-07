Endrick comemora gol de empate contra a Espanha em amistoso no Santiago Bernabéu. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (5), Dorival Jr confirmou que Endrick será titular da Seleção Brasileira na partida contra o Uruguai nas quartas de final da Copa América. O camisa 9 assume o lugar de Vini Jr, suspenso pelo segundo amarelo na partida contra a Colômbia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Um dos principais pontos de críticas a Dorival, era pela utilização tardia do Endrick, e entrou apenas depois dos 20 minutos do segundo tempo nas três partidas da competição. Desde que o atacante estreiou pela Seleção, já são três gols em sete jogos com a Amarelinha - nenhum como titular. Com a titularidade da joia, o trio de ataque brasileiro será formado por Raphinha, Rodrygo e Endrick.

"Perdemos um jogador importante (Vini Jr), mas ganhamos um outro garoto buscando uma oportunidade. Quem sabe seja o momento do Endrick", disse o técnico da Seleção Brasileira.

Seleção Brasileira após partida contra os Estados Unidos no amistoso pré- Copa América. (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

"O Endrick não é especificamente um camisa 9 de referência, fixo, que prefere aquele trabalho basicamente de pivô. É um jogador que tem flutuação e faz esse movimento", complementou.

Além da mudança no ataque, a equipe terá outra mudança: Guilherme Arana assume a vaga de Wendell na lateral-esquerda. Será a primeira que a Dorival Jr faz duas mudanças no time titular desde a estreia na Copa América.

Com as mudanças, a Seleção Brasileira vai a campo com:



BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Endrick (Gabriel Martinelli).

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta sábado (6), às 22h, em Las Vegas. Quem passar encara o vencedor do confronto entre Colômbia e Panamá, que também jogam no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), em Phoenix.