A bola relação interna no grupo brasileiro também é colocada na conta do antecessor no comando da equipe. Tite, que dirigiu o Brasil nas duas últimas Copas, sempre teve no trabalho em grupo uma das suas características mais marcantes. O zagueiro Marquinhos, que é um dos líderes da seleção, e remanescente do último Mundial, destaca que essa seja uma ‘sementinha’ do ex-treinador no trabalho do atual.