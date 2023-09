Uma multidão de fãs se reuniu no aeroporto de La Paz, capital da Bolívia, para acompanhar o desembarque da seleção campeã do mundo e, principalmente, de Lionel Messi no país. A recepção calorosa se estendeu até a porta do hotel onde a delegação ficará hospedada até o jogo desta terça-feira (12), pelas Eliminatórias Sul-Americanas.