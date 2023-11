Depois de conquistar a Libertadores com o Fluminense, o técnico Fernando Diniz volta à ativa nesta segunda-feira (6) para anunciar a lista de convocados para os jogos da Seleção Brasileira contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio dos relacionados será às 14h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.