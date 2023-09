Neste sábado (23), o técnico Fernando Diniz convoca a Seleção Brasileira para mais duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio dos 23 nomes para a Data Fifa está previsto para começar às 15h (de Brasília). Os compromissos do Brasil serão contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e depois diante do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 17 do mesmo mês. Assista ao vivo, no vídeo acima, a segunda convocação de Diniz com a Amarelinha: