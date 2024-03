Agora vai? Brasil jamais venceu a Espanha jogando como visitante

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF







Publicada em 25/03/2024

O Brasil irá encarar, na tarde desta terça-feira (26), a Espanha, em Madrid. Apesar de ter a vantagem no confronto direto, a Seleção tem um poderoso tabu para quebrar: jamais venceu a Fúria jogando como visitante.

Jogos para esquecer

As equipes já jogaram duas partidas em território espanhol, com uma vitória da Fúria e um empate. Em 1990, um sonoro 3 a 0. Em 1999, o 0 a 0 foi o placar. Além de nunca terem vencido, os brasileiros também não balançaram as redes.

Estatísticas de Espanha e Brasil

Brasil e Espanha já se enfrentaram em nove oportunidades, com cinco vitórias do Brasil, dois empates e duas vitórias da Espanha. No último encontro entre as seleções, lá em 2013, vitória brasileira por 3 a 0, no jogo que decidiu a Copa das Confederações, no Maracanã.

Jogando em Madrid, o Brasil não tem uma boa recordação de sua última visita. Em 1999, empatou por 0 a 0, mas o trauma vem de 1991. Jogando em Gijón, a Seleção levou um sonoro 3 a 0, com gols de Carlos, Goméz e Míchel. Apesar da derrota, o saldo do Brasil é positivo contra a Espanha, tanto em vitórias quanto em gols. Em nove jogos, são 14 gols feitos e oito sofridos.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Merino, Rodri, Ruiz; Olmo, Morata, N. Williams.

Brasil: .Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo. Técnino: Dorival Júnior

Informações gerais da partida

Espanha x Brasil

Data e horário: 24/3/2024, às 17h30

Local: Santiago Bernabeu, Espanha

Onde assistir: TV Globo, SporTV e Globoplay