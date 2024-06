Zubeldía recebe desfalque de peso em meio à crise de resultados no São Paulo

São Paulo não vence há quatro partidas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Sem vencer há quatro partidas à frente do comando técnico do São Paulo, Luis Zubeldía terá um desfalque de peso para o duelo desta quarta-feira (27). Com dores na coxa, Rodrigo Nestor não participou das atividades com o restante do elenco durante a semana e está fora do jogo contra o Criciúma.

O meia sentiu um incômodo na região na derrota para o Vasco e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo de partida. No início da semana, ele passou por exames de imagem, mas nenhuma lesão foi detectada.

Sem Nestor, titular absoluto do São Paulo desde a chegada do treinador argentino, Michel Araújo deve ser o escolhido para assumir a vaga na equipe titular.

O zagueiro Arboleda e o atacante Luciano, poupados contra o Cruz-Maltino, estão à disposição da comissão técnica e devem iniciar o duelo como titulares. Assim como Alisson, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Com isso, a provável escalação do São Paulo tem: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Michel Araújo; Calleri.

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Tricolor recebe o Criciúma nesta quarta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro.