Zubeldía pede pés no chão após vitória do São Paulo na Copa do Brasil: ‘Expectativa alta’

30/07/2024

Com força máxima dentro de campo, o São Paulo conseguiu um resultado importante no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao fim do jogo, Zubeldía, técnico do Tricolor, valorizou o triunfo, mas garantiu que tudo segue aberto na competição.

– Veremos cada partida como estamos planejando, entendendo que a expectativa no Brasileirão sempre é alta e gostaríamos de estar mais acima. As copas, tanto a Copa do Brasil quanto a CONMEBOL Libertadores são 180 minutos, e precisamos pensar primeiro em fazer bons 90 minutos, explicou o treinador.

Outras respostas:

– A entrada do Erick teve a ver com as soluções no espaço curto, ele aberto pela direita poderia dar algum passe, driblar, atacar o pouco espaço que havia, tudo o que aconteceu na jogada de gol. Um jogador que resolve no espaço curto, a partida se apresentava para ele, por isso a mudança – explicou o técnico argentino.

– Quando falo de dificuldades antes uma equipe que marca bem em bloco baixo, tem que aparecer certos atributos que nem todas as equipes têm, como que fez Luiz Gustavo, de chutar de meia distância – afirmou Zubeldía, citando o volante que arriscou de longe no lance que depois virou gol de Calleri, em outro rebote.

– Há alternativas para destravar um bloqueio baixo, o chute de fora é um, a jogada por fora, a bola parada. O drible é muito importante. O passe criativo. Tivemos o drible no primeiro gol, a contundência também. São virtudes – elogiou.

SP - SAO PAULO - 17/07/2024 - BRASILEIRO A 2024, SAO PAULO X GREMIO - Luis Zubeldia tecnico do Sao Paulo durante partida contra o Gremio no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

O jogo

Apesar da maior posse de bola e mais chances no primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu aproveitar e reverter as finalizações em gol. Lucas, Luciano e Calleri tiveram oportunidades de abrir o marcador e, na melhor delas, no último lance da primeira etapa, o argentino viu David Braz salvar o gol em cima da linha. Antes disso, o Tricolor já havia ficado com um jogador a mais, após expulsão de Marcão Silva, por falta em Luciano e, após checagem no VAR, cartão vermelho.

Na etapa complementar, Luciano precisou de apenas um minuto para transformar a superioridade são-paulina em gol. Erick recebeu em velocidade na direita e cruzou rasteiro para Calleri, que arriscou, mas Tadeu defendeu. No rebote, Luciano mandou para o fundo do gol. Aos 28 minutos, Calleri balançou as redes, mas teve seu gol anulado por impedimento. Aos 34, no entanto, o gol foi legítimo. Após defesa de Tadeu em chute de Luiz Gustavo, Calleri pega o rebote e amplia o marcador.

O duelo de volta da Copa do Brasil está marcado para o dia 8 de agosto, às 20h, no Serrinha. Antes, pelo Brasileirão, o São Paulo vai a campo para encarar o Flamengo, neste sábado (3), às 21h30, no Morumbis, pela 21ª rodada. Pela Série B, o Goiás pega o Novorizontino, no domingo (4), às 18h30, no Jorjão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 GOIÁS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira.

GOIÁS (Técnico: Márcio Zanardi)

Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz, Messias, Diego, Nathan Melo, Marcão Silva, Régis, Sander Wellinton, Edu Junior.