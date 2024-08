Zubeldia leva cartão e está suspenso







Luis Zubeldía recebeu seu terceiro cartão amarelo e será desfalque para o São Paulo contra o Palmeiras na próxima rodada. O técnico do Tricolor cumprirá novamente punição após fazer reclamação com o árbitro Davi De Oliveira Lacerda durante a vitória sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, em casa, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte pediu para que a atitude dos árbitros diante de Zubeldía não vire uma "sistematização de cartões". O treinador foi punido com dez amarelos e um vermelho no campeonato.

- O que não pode ter é uma sistematização, virar algo que fica parecendo que é contra o Zubeldía sempre. Quando ele errar, ok, dá o cartão. Já conversamos e, repito, algumas vezes ele mereceu o cartão. Mas hoje não mereceu. Não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece, tomar cartão - afirmou.

- Alguns cartões que ele recebeu foram justos, e não há o que questionar. Mas não pode haver uma sistematização de cartões. O cartão de hoje, ao meu ver, é absolutamente injusto. Em um lance do lado de cá, o quarto árbitro chama o árbitro, que atravessa o campo para dar o cartão porque o técnico avançou 10 centímetros da área. O técnico do outro time passou várias vezes, e isso é normal, todos passam - continuou.

Suspenso também na Copa do Brasil

Zubeldía também não poderá atuar no comando da equipe na primeira partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, pois recebeu a punição com cartão vermelho, após reclamações na beira do gramado, nos acréscimos do último jogo contra o Goiás.

Em 27 jogos pelo Tricolor, o técnico argentino soma 15 cartões em sua trajetória sendo 13 amarelos e dois vermelhos, e hoje está entre os treinadores que mais receberam punições no Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo, no Allianz Parque, quem deve assumir o comando é seu auxiliar Maximiliano Cuberas e a comissão técnica composta por Carlos Gruezo e Milton Cruz.



Sequência

O São Paulo volta ao campo para enfrentar o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Jogo de ida acontece no meio da semana, quinta-feira (15). A bola rola a partir das 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Gran Parque Central.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

22ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zulbeldía)

Jandrei; João Moreira, Ferraresi, Sabino e Patryck; Marcos Antonio e Liziero; Wellington, Nestor e Araújo; André Silva.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Rangel; Maguinho, Martins, Pedro Henrique e Guilherme; Rhaldney e Baralhas; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Shaylon; Derek