Zubeldía lamenta gol sofrido no início do jogo e diz que é hora de virar a página para focar no Brasileirão

Publicada em 26/09/2024 - 01:19 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva após a eliminação do São Paulo para o Botafogo nos pênaltis, nesta quarta-feira (25), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O comandante Tricolor afirmou que já imaginava que a equipe carioca iniciaria a partida pressionando os donos da casa e explicou a troca de William Gomes por Luciano ainda no primeiro tempo.

- Sabíamos que eles são muito fortes nos primeiros 25 minutos e sabíamos que podia acontecer isso. Lamentavelmente roubaram uma bola em uma saída nossa e conseguiram fazer o gol, mas a equipe fez um bom jogo, a partir dos 35 minutos melhoramos. Quando vi que estavam marcando o Lucas individualmente no meio campo, não tive dúvidas em colocar o Luciano porque sabia que ele poderia pegar a segunda bola e com o Lucas pela direita poderia ficar muito mais ativo no jogo e com o Rato pela esquerda. Mas essas são coisas que já estão planejadas, por isso até tinha falado com o Luciano antes do jogo que ficasse preparado porque eu sabia que isso podia acontecer - explicou o técnico.

Apesar da derrota, o Zubeldía acredita que o time não teve uma atuação ruim.

- É uma série de 180 minutos, as vezes temos coisas que repensar, mas acho que a equipe se entregou ao máximo, por uma boa parte dessa partida foi superior. Eu sentia que a equipe que passasse desse jogo poderia ganhar a Libertadores. Então felicito o Botafogo pela vitória. - disse o técnico do Tricolor.

O treinador ainda falou sobre o impacto dos pênaltis e lances perdidos por Lucas e Calleri para o psicológico dos atletas e sobre a necessidade de virar o foco para o Brasileirão.

- Eu sinto que quando acontece algo que não se espera, não tem o que fazer, como perder um pênalti, perder um gol ou cometer um erro. Seja quem for, tem que virar a página o mais rápido possível e entrar no próximo desafio com a qualidade, a energia e com o profissionalismo que cada um deles têm. Estão doloridos, estão tristes porque todos nós queríamos passar para a semifinal, mas o futebol tem disso, é difícil controlar o resultado, tem muitas variáveis e os jogadores tem que saber deixar as horas passar, virar a página e encarar com seriedade o próximo desafio. E é isso, com a tristeza de hoje, temos que dar a volta por cima para poder ganhar o clássico e lutar pelo Brasileirão.

Agora, com o foco 100% no Brasileirão, o São Paulo encara o Corinthians, no domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada da competição. O Tricolor ocupa a quinta colocação do campeonato, com 44 pontos, enquanto o Corinthians busca sair da zona de rebaixamento.