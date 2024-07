Zubeldía faz mistério sobre futuro de James Rodríguez no São Paulo e pede reforço

Zubeldía elogiou o elenco do São Paulo quando questionado sobre futuro de James Rodríguez (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 23:42 • São Paulo (SP)

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía fez mistério sobre o futuro de James Rodríguez no clube. Em coletiva após a vitória sobre o Grêmio, o comandante pediu que o tema fosse tratado com os dirigentes.

- Eu gostaria que falassem com o presidente, com Belmonte sobre o movimento que está acontecendo. São eles que se encarregam dessa situação. A equipe está em um lugar na tabela bom, muto difícil. Tivemos vários problemas com lesões importantes e de alguma maneira, fomos respondendo. Me parece que essas coisas pontuais têm que se falar com eles.

Embora tenha elogiado o elenco, o treinador pediu a contratação de um reforço para repor a saída do zagueiro Diego Costa. O defensor deixa o São Paulo para vestir a camisa do Krasnodar, da Rússia, e deixa uma lacuna no plantel.

- Se sair Diego Costa, necessitamos trazer um zagueiro. Um extremo se pode substituir até com um juvenil, que tenha velocidade. Em posições de estrutura, é muito difícil, porque necessita experiência, minutos, rodagem. Com um goleiro não se pode experimentar, com um goleiro não se pode experimentar, com um volante não se pode experimentar. A zona central é onde tem mais trânsito.

No domingo (21), o São Paulo visita o Juventude visando se manter no G4 do Brasileirão, mas também de olho na liderança da competição. A equipe não contará com Alisson, que sofreu uma fratura no tornozelo direito, e Igor Vinícius, que foi expulso.