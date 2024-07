Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 17/07/2024 - 22:07 • São Paulo (SP)

Diante de sua torcida que encheu o Estádio do Morumbis, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão, chegou a 30 pontos e entrou no G4. Na noite desta quarta-feira (17), o time comandado por Luís Zubeldía venceu o Grêmio por 1 a 0, gol de Lucas Moura, e segue forte na briga pela taça da competição. Com ótimas defesas, o goleiro Rafael foi o principal destaque da partida. O time gaúcho, por sua vez, vive uma situação cada vez mais complicada. Com apenas 11 pontos, está na zona de rebaixamento e sem demonstrar reação para sair da degola.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo

O São Paulo iniciou a partida dominando o adversário. Empurrado por um estádio praticamente lotado, o Tricolor foi para cima desde os primeiros minutos e não demorou para abrir o marcador. Lucas Moura, aos 9, após tentativa do ataque, Alisson pegou o rebote e deixou com Lucas Moura, que bateu rasteiro e cruzado para acertar o canto do gol gremista.

Na etapa complementar, o Grêmio voltou melhor e levou perigo à meta de Rafael. Na melhor delas, Soteldo perdeu chance incrível e, na sequência, foi a vez de Pavón arriscar e obrigar o goleiro são-paulino a espalmar. Ainda deu tempo do volante Alisson sair de campo machucado com dores no joelho direito. Rafael fez boas defesas no final, teve seu nome gritado pela torcida e impediu que o Tricolor tivesse sua meta vazada. Nos acréscimos, Igor Vinícius acabou expulso por demorar a cobrar lateral - ele já tinha um amarelo.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Próximos desafios

Pelo Brasileirão, o Tricolor Paulista volta a campo no domingo (21), quando encara o Juventude, no Mané Garrincha. Já o Tricolor Gaúcho, recebe o Vitória, no Estádio Centenário, no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 1 x 0 Grêmio

17ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: 17 de julho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann;

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luíz Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi, Welington; Bobadilla, Alisson, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e Calleri.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Natã, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Dodi, Soteldo, Everton Galdino e Pavón.