Zubeldía encara seu primeiro ‘grande teste’ à frente do São Paulo

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/08/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, terá seu primeiro grande desafio à frente do São Paulo nesta quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis, quando o Tricolor busca sua classificação às quartas de final da Libertadores, contra o Nacional-URU. Uma vitória simples diante de sua torcida será o suficiente para alcançar o objetivo, já que o primeiro embate terminou empatado sem gols, em Montevidéu.

Até aqui, os números do treinador argentino no torneio continental são bons, ainda sem derrotas. Foram cinco jogos nesta edição, com três vitórias e dois empates, sete gols marcados, apenas um sofrido, e um aproveitamento de 73,3%, segundo dados do Sofascore.

Em quatro meses de clube, Zubeldía viveu fases de altos e baixos no cargo. O início foi brilhante, alcançando a marca de 12 jogos sem perder, até que sofreu o primeiro tropeço contra o Cuiabá, em casa. Na sequência, foi goleado pelo Vasco, vivendo seu primeiro momento de instabilidade frente ao Tricolor.

Passado o primeiro balanço do treinador, foi o momento de voltar a subir na tabela de classificação do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa a sexta posição, com 38 pontos, e a busca pelo título ainda está aberta, com pontuação acirrada no pelotão de cima rodada a rodada. Na competição, aliás, em 20 jogos, foram 10 vitórias, cinco empates, cinco derrotas, 26 gols marcados, 19 sofridos, e um aproveitamento de 58,3%.

Por fim, mais um ponto positivo do argentino neste período: a luta pelo bicampeonato da Copa do Brasil que segue viva. O Tricolor segue no torneio após eliminar o Goiás, nas oitavas de final. Em quatro jogos na competição, foram três vitórias e um empate, além de sete gols marcados, apenas um sofrido, e um aproveitamento alto de 83,3%.

Os números de Zubeldía na Libertadores, de modo geral, são os seguintes: 18 jogos, 10 vitórias, três empates, cinco derrotas, 23 gols marcados, 19 sofridos, e um aproveitamento de 61,1%, até aqui.