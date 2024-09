(Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O elenco do São Paulo retorna aos treinamentos nesta quinta-feira (5) após folga de três dias, e agora volta suas forças para uma missão importante: passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Para isso, precisará reverter o resultado negativo do primeiro jogo contra o Atlético-MG e, para a partida, Luis Zubeldía deve contar com as voltas de Igor Vinícius e Moreira.

Na derrota do São Paulo para o Galo, por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional, o lateral-direito passou pela zona mista e chegou a dizer que "estava quase voltando".

O jogador está fora de embate desde o dia 30 de julho, quando o Tricolor venceu o Goiás, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, Igo Vinícius passou a ser poupado pela comissão técnica para aprimorar sua forma física por estar com risco elevado de lesão.

Antes de parar de ser relacionado, Igor Vinícius era titular absoluto na lateral-direita do São Paulo, já que Rafinha estava lesionado - o veterano já retornou e vem atuando. Ele disputou 14 jogos seguidos até a última vez que entrou em campo, sendo 13 como titular.

O volante Moreira, que tinha uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, sofrida no último confronto entre Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque, no último dia 18, está recuperado e também deve retornar após a Data Fifa.