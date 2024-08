Zubeldía detalha planejamento do São Paulo em três competições e elogia atuação de reforço

Copiar Link

11/08/2024

Em entrevista coletiva após a vitória do São Paulo sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, Luis Zubeldía afirmou que o clube não irá priorizar nenhuma competição e detalhou como pretende administrar o elenco em três frentes - Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

- Nós temos que ir dando passos importantes em cada uma das competições. Se eu te disser que uma é mais importante do que a outra, creio que estaria dando as costas à história do clube. Sabemos que a Libertadores sempre é o grande torneio para todos os times da América do Sul. Como a Champions na Europa. Mas dizer que uma é mais importante que outra, não tem sentido. Estamos em agosto, nas três frentes - disse o profissional.

No Morumbis, o técnico argentino optou por rodar o elenco do São Paulo, que atuou com os reservas. Na visão do treinador argentino, a equipe necessitava de energia para seguir viva em todos os torneios.

- Tratamos de encarar cada um dos torneios com a maior energia possível. Daí, a explicação de rodar os 11 jogadores. Era preciso energia, entusiasmo, não pensar no Uruguai - completou.

Recém-contratado pelo São Paulo, Marco Antônio realizou sua estreia contra o Dragão e foi elogiado pelo comandante.

- Ele ajudou como um 8, fizemos um tripé, com ele, Nestor e Liziero. Fizemos um pouco mais com Liziero como meia-atacante e Antônio como duplo volante. A recuperação da bola foi muito importante, estamos falando de metros dentro do campo. Ele jogando perto do Lizeiro, e Nestor jogando perto do André para orientar as pressões. Michel e Rato pelos lados. Marco participou da construção, recuperação, fez um bom trabalho - finalizou.