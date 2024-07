Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 16/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo está prestes a oficializar a venda do zagueiro Diego Costa ao Krasnodar, da Rússia. Com isso, restam cinco jogadores do elenco para a posição, e o clube não deve ser ousado para repor a saída do defensor.

Segundo apuração do Lance!, o São Paulo observa as opções, mas deve agir se houver uma boa oportunidade de mercado. Ou seja, é improvável que haja um grande investimento para a posição, pelo menos por enquanto.

Diego Costa está de saída do São Paulo (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Atualmente, o Tricolor conta com Arboleda (titular), Alan Franco (titular), Ferraresi, Sabino e Matheus Belém para o setor.

Enquanto Arboleda e Alan Franco são considerados titulares do técnico Luis Zubeldía, Ferraresi seria a opção de substituto imediato. Ele foi desfalque recentemente por estar convocado pela seleção da Venezuela para a Copa América.

Os outros nomes são considerados menos confiáveis, em teoria. Isso porque eles pouco jogaram na temporada. Em 2024, Sabino soma apenas 71 minutos em campo, e Belém ainda não atuou neste ano.

São Paulo repete postura com outros setores

O São Paulo, em geral, não tem sido agressivo no mercado de transferências desta metade de temporada. O clube é um dos que ainda não acertaram com reforços e segue com o elenco montado no início do ano, quando chegaram Ferreirinha, Erick, Luiz Gustavo, Bobadilla, André Silva e Sabino.

Um nome cogitado era o do volante Thiago Mendes, que chegou a ir assistir ao clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão. As partes seguem em negociações, mas as conversas estão mais devagares do que o esperado.

Quanto a transferência de Diego Costa vai custar?

É estimado que o Krasnodar pague cerca de 7,5 milhões de euros (R$ 44,25 milhões, segundo a cotação atual) ao São Paulo pela contratação de Diego Costa.

Diego Costa e Arboleda (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Diego Costa em 2024 (dados: Sofascore)

