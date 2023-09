O São Paulo venceu a LDU (EQU) por 1 a 0 no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O gol do Tricolor foi marcado por Arboleda. O resultado, no entanto, não foi suficiente para que o São Paulo avançasse direto e a definição da vaga acabou ficando para a disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas, James Rodríguez acabou perdendo sua cobrança e o São Paulo foi derrotado por 5 a 4 para a LDU. Com este resultado, o São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana. Veja os melhores momentos no vídeo acima.