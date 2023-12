Apesar da cautela, as falas do presidente do São Paulo deixam o torcedor esperançoso, já que Lucas deu um salto de qualidade ao time de Dorival Júnior. O atacante foi decisivo em campo, como na semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians, e fundamental pela sua liderança no vestiário. Em outras palavras: o camisa sete é um daqueles jogadores impossíveis de repor.