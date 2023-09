A estreia de Lucas Moura aconteceu no dia 6 de julho, na derrota por 2 a 0 contra o Atlético-MG. Sem Alisson, poupado pelo técnico Dorival Júnior naquele jogo, o São Paulo entrou em campo com uma dupla no meio-campo formada por Pablo Maia e Tales Costa, jogador que retornava de lesão. E foi em seu lugar que Lucas entrou, no intervalo da partida. Assim, jogou toda a etapa final.